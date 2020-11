'Apple's vouwbare iPhone verschijnt september 2022'

Geruchten en patentaanvragen in de afgelopen weken lijken te suggereren dat Apple een vouwbare iPhone of iPhone Flip wil uitbrengen. Het laatste lek stelt dat Apple zelf al aan een prototype ervan werkt.

Economic Daily News (via MacRumors) meldt dat Apple verschillende prototypes heeft gestuurd naar haar productieleverancier Foxconn om deze te testen. Volgens het bericht probeert Apple het toestel te prepareren om minstens 100.000 keer gevouwen te worden. Ook zou de fabrikant een overweging maken tussen een OLED of micro-LED scherm.

Naar verwachting zal deze nieuwe vouwbare telefoon in september 2022 verschijnen. Het zou dan in theorie gaan om de iPhone 14. Het is nog niet zeker of het dé iPhone 14 betreft of dat het om een ander soort model gaat, dat gelijktijdig uit wordt gebracht.

We weten verder nog niets over Apple's prototypes, maar het bedrijf heeft de afgelopen jaren haar meeste iPhones geproduceerd bij de Foxconn campus in Taiwan. Dit gedeelte van het lek lijkt dus te kloppen, maar we moeten afwachten welk gedeelte van de geruchten daadwerkelijk op waarheid is berust.

Wat we weten en verwachten van de iPhone Flip

We hebben de afgelopen twee jaar verschillende patenten gezien van Apple betreffende een vouwbare iPhone. Hoewel Apple meerdere prototypes in productie heeft, laten deze patenten enkel mogelijke specificaties zien. We weten dus niet welke patenten ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Het eerste patent uit begin 2019 toonde ontwerpen van een vouwbare iPhone met een enkel scherm dat in elkaar klapt. Er is ook een schets van een vouwbare iPhone die op een Galaxy Z Fold lijkt als deze dichtgeklapt is.

Een Apple Z-Phone lijkt redelijk onwaarschijnlijk, maar volgens Apple-tipgever Jon Prosser zou de iPhone Flip uit twee aparte schermen kunnen bestaan die worden verbonden met een scharnier.

Een recenter patent uit oktober stelt dat Apple haar nieuwe telefoon wil maken van een materiaal dat automatisch krassen en andere beschadigingen kan herstellen. Een andere patent stelt weer dat Apple een beschermlaag wil maken voor vouwbare telefoons. Deze moet grotere scheuren voorkomen door microscheurtjes op te vullen.