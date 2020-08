Samsung zou werken aan 's werelds eerste betaalbare vouwbare smartphone

Samsung heeft niet veel concurrentie in de markt van vouwbare smartphones. De derde foldable, de Galaxy Z Fold 2, zien we volgende maand al. De huidige vouwbare smartphones van Samsung zijn dan wel erg interessant, maar ook erg duur.

Een bericht van SamMobile suggereert dat Samsung misschien werkt aan een betaalbare vouwbare smartphone zodat de prijs eindelijk uit minder dan vier cijfers zal bestaan.

Het apparaat in ontwikkeling draagt het modelnummer SM-F415, waarbij de F suggereert dat het een foldable zal zijn. Volgens de nieuwe naamgeving die Samsung dit jaar heeft ingevoerd, zal het apparaat deel uitmaken van de Galaxy Z-lijn, hoewel de uiteindelijke naam van het product niet is gespecificeerd.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Een goedkope vouwbare smartphone

In het bericht staat dat de goedkope vouwbare telefoon in 64GB en 128GB opslagconfiguraties zal verschijnen en in de kleuren zwart, groen en blauw. Het zou een klaptelefoon kunnen zijn vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip in plaats van de Fold die openvouwt tot een tablet.

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat Samsung denkt aan goedkopere foldables, omdat het hoopt een voorsprong op te bouwen in dit segment. Terwijl componenten zoals scharnieren en ultradun glas duur zijn, zou Samsung kunnen kiezen voor meer mid-range specificaties om de kosten te verlagen.

Het exacte prijspunt werd niet aangegeven, maar gezien het feit dat de Z Flip een kleine 1449 euro kost, verwachten we dat de 'betaalbare' foldable goedkoper zal zijn dan dat.

Foldables zitten nog steeds in hun beginstadium en zijn verre van mainstream. Sommige smartphonefabrikanten hebben hun zinnen gezet op next-gen-smartphones gezet, maar slechts een paar zijn er in geslaagd. Hoe dan ook, Samsung heeft in slechts één generatie enorme verbeteringen laten zien, waardoor het vertrouwen in hun producten is toegenomen.