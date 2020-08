Vouwbare Motorola Razr 2 zou 9 september onthuld worden

Een van de meest verwachte smartphones van 2019 was de nieuwe Motorola Razr, maar het eindproduct was teleurstellend door drie grote gebreken: een exorbitant prijspunt, middelmatige specificaties en het bestaan van de Samsung Galaxy Z Flip.

Nu blijkt dat Motorola klaar is om nog een poging te wagen met de nostalgische smartphone. Het bedrijf kondigt aan dat een virtueel smartphone-event op 9 september zal plaatsvinden. Daar verwachten we de Motorola Razr 2020 of Razr 2 te zien.

In de aanloop naar het virtuele evenement heeft het bedrijf 'Save the Date' persuitnodigingen verstuurd die een foldable lijken te tonen, samen met de tekst 'flip the smartphone experience once again'.

Wat wij willen zien van de Razr 2

Aangezien er duidelijk ruimte is voor verbetering, gaan we ervan uit dat de Motorola Razr 2020 een aantal van de (vele) pijnpunten van zijn voorganger aanpakt.

Ondanks het feit dat de Motorola Razr 2019 tot 50% hoger geprijsd is dan de meeste andere premium vlaggenschepen, is de Snapdragon 710-chipset van de Motorola Razr 2019 teleurstellend (en mid-range).

We hopen dat de processor van de Razr 2 ten minste zal worden bijgewerkt tot de Snapdragon 765G die we zagen in de Motorola Edge of eventueel de Snapdragon 855+ van bovengenoemde Galaxy Z Flip.

Bovendien denken wij dat 2020 Motorola Razr meer opslag dan de 128GB van vorig jaar zal aanbieden en dat de batterij van 2.510mAh een upgrade zal krijgen.

We verwachten ook betere (en meer) camera's op het nieuwe model. Ondanks zijn hoge prijs was de Motorola Razr 2019 slechts voorzien van een 16MP-camera en ToF-sensor achteraan en een 5MP-selfiecamera vooraan.

Natuurlijk zijn dat allemaal veronderstellingen op dit punt. Op 9 september zullen we meer te weten komen over de nieuwe foldable.

