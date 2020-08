Samsung onthult Galaxy Z Fold 2 als opvolger van de originele Fold

Aan het einde van de Samsung Unpacked livestream verraste Samsung ons met de onthulling van een nieuwe vouwbare smartphone. De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 2 is de opvolger van de originele Samsung Galaxy Fold die in april 2019 een problematische lancering kende en uiteindelijk is uitgesteld. Voor de Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft Samsung het design van de originele Fold gecombineerd met dat van de Galaxy Z Flip van eerder dit jaar.

Lees hier de review van de originele Galaxy Fold

Vernieuwd design

Samsung wou nog niets kwijt over de specificaties van deze nieuwe vouwbare smartphone, maar toonde wel het nieuwe design. Het eerste dat opvalt is het scherm aan de buitenkant dat nu 6,2-inch groot is en daardoor ook veel makkelijker in gebruik. De specificaties van de camera's zijn voorlopig nog onbekend, maar het camerablok lijkt alvast overgenomen te zijn van de Samsung Galaxy Note 20-reeks.

(Image credit: Samsung)

Aan de binnenkant krijgen we een 7,6-inch display dat gemaakt is van hetzelfde unieke Ultra Thin Glass (UTG) als de Galaxy Z Flip. Dat materiaal zorgt voor extra stevigheid en moet schermproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Het scharnier is ook bijgewerkt zodat de opening tussen het dichtgevouwen scherm nu nog kleiner is. In het scharnier zitten nu borstelharen die bij elke vouwbeweging het scharnier schoonmaken om schade door zand en stof tegen te gaan.

(Image credit: Samsung)

De selfiecamera in de Galaxy Z Fold 2 is vervangen door een punch-hole camera aan de rechtse bovenkant, die niet zichtbaar is op de persbeelden (slimme zet, Samsung). Ook hier weten we niets over de kwaliteit van deze camera. De vingerafdrukscanner is hier ondergebracht in de aan/uitknop aan de zijkanten van de smartphone. We zien ook dat er geen koptelefoonpoort meer aanwezig is, een trend die Samsung vorig jaar gestart is bij zijn premium toestellen.

Wanneer horen we meer?

Samsung heeft niet veel prijsgegeven, dus zaken zoals de prijs, processor en batterij weten we nog niet. Op 1 september gaat er meer informatie over de Samsung Galaxy Z Fold 2 aangekondigd worden, dus hopelijk komen we dan te weten hoeveel deze foldable gaat kosten en of hij bij ons beschikbaar zal zijn.