De Galaxy Note 20 is het nieuwe instapmodel van de stylus-smartphones van Samsung, maar voor fans van de Note-reeks is hij niet bijzonder interessant. Hij focust op een aantal meer betaalbare functies in vergelijking met de duurdere Ultra, maar hij kan geschikt zijn voor gebruikers die een paar tientjes willen besparen.

De Samsung Galaxy Note 20 is het instapmodel in de Galaxy Note line-up van dit jaar en mist een paar specificaties en functies in vergelijking met de premium Galaxy Note 20 Ultra die ernaast is gelanceerd. Zijn prijskaartje is dan ook iets lager (maar nog steeds erg hoog).

Het is zeker en vast zo dat het instapmodel van Note er zeker niet zo spannend als de Ultra, maar als je op zoek bent naar een aantal topprestaties en bijna de beste foto’s in een betaalbaarder pakket dan de Note 20 Ultra, zou dit de Note voor jou kunnen zijn.

Wat haal je precies in huis? Je krijgt 5G (er is geen 4G-versie voor de Benelux), een S Pen stylus, topprestaties en sterke camera’s.

Samsung Galaxy Note 20 lanceringsdatum en prijs

De Samsung Galaxy Note 20 werd onthuld op het virtuele Unpacked event van het bedrijf naast de Note 20 Ultra en een verscheidenheid aan andere technologie op woensdag 5 augustus. Je kan de smartphone vanaf nu bestellen bij retailers en op de website van Samsung zelf.

Als je vooraf bestelt, krijg je de telefoon op vrijdag 21 augustus. Het bedrijf heeft bevestigd dat mensen die pre-order plaatsen, een abonnement op Xbox Games Pass met bijbehorende controller krijgen of een setje Galaxy Buds Plus.

Hoewel dit de meest betaalbare van het nieuwe Note duo is, is de Galaxy Note 20 niet bepaald een goedkope telefoon. In Nederland en België kost hij namelijk niet minder dan 1.049 euro.

Design en display

Als je al eens eerder een Note-telefoon hebt vastgehouden, ben je bekend met het grote formaat en het premium design van de Galaxy Note 20. Dit is een gigantisch toestel met een 6,7-inch display, en het feit dat de Galaxy Note 20 Ultra een iets groter display heeft, betekent niet dat de Note 20 klein aanvoelt.

Het display kent hier een paar verrassende downgrades ten opzichte van de Galaxy Note 10 van vorig jaar. Om te beginnen loopt het scherm niet af aan de zijkanten, maar zit hier een volledig plat display.

De andere verrassing is dat het scherm van de Galaxy Note 20 alleen een standaard 60Hz verversingsfrequentie heeft waar veel andere high-end smartphones – waaronder alle drie de Galaxy S20 telefoons en de Note 20 Ultra – dit optrekken tot naar 120Hz. Als je nog niet eerder een 120Hz display hebt gebruikt, dan zul je niet veel verschil merken, maar het voelt als een groot gebrek voor zo'n dure telefoon.

Het display heeft een Full HD-resolutie, die er ook niet zo geweldig uitziet als de QHD Galaxy S20 serie, maar het is wel geschikt voor het bekijken van video's en meer. Over het geheel genomen voelt het display echter als een teleurstelling in vergelijking met de andere prestaties van Samsung in 2020.

Het ontwerp zelf voelt voldoende hoogwaardig aan, met metalen randen die vlakker zijn dan bij de vorige toestellen. Door die vlakkere randen merk je echt het gebrek aan gebogen schermranden, maar het is een ontwerp waar sommigen de voorkeur aan geven.

De achterkant van de telefoon voelt een beetje als keramiek in je handpalm, maar het is eigenlijk een geborsteld effect over materiaal dat Samsung 'Glasstic' noemt. Dat betekent dat de achterkant van de telefoon niet volledig van glas is, maar van polycarbonaat in dit geval.

Je hebt drie kleurenopties voor de Galaxy Note 20, met Mystic Bronze als de nieuwe experimentele vlaggenschipkleur en Mystic Grey als meer neutrale kleur. De S-Pen stylus zit nog steeds in de telefoon, maar hij is verplaatst van de rechterkant van de onderste rand naar de linkerkant.

Het bedrijf heeft zijn S-Pen stylus op een aantal manieren verbeterd, door nieuwe gebaren toe te voegen voor interactie met de telefoon en zowel de nauwkeurigheid als de gevoeligheid van de stylus te verbeteren om hem bruikbaarder te maken. Het opnemen van geluidsnotities terwijl je met de S Pen geschreven notities neerschrijft is nu handiger en het synchroniseert wat er hardop wordt gezegd terwijl je op het scherm schrijft, waardoor er een interactieve, handgeschreven tijdlijn voor de audio ontstaat.

Camera en batterij

Tot nu toe hebben we beperkte mogelijkheden gehad om de camera's op de Galaxy Note 20 uit te proberen, maar op basis van onze korte hands-on tijd met de telefoon lijken de camera's net zo indrukwekkend te zijn als die op de Galaxy S20 en S20 Plus.

De achterste camera’s bestaan uit een 12MP f/1.8 hoofd-, 64MP telefoto- en 12MP groothoekcamera.

Die hoofdcamera is niet zo krachtig als de 108MP-sensor van de Note 20 Ultra – dit herkennen we van de Samsung Galaxy S20 en de S20 Ultra – maar hij presteerde goed in onze korte tests. De weinige opnames die we maakten leken gedetailleerd, duidelijk en hebben een effen kleurverzadiging die je zou verwachten van een topklasse Samsung-smartphone.

We hebben nog niet goed geëxperimenteerd met de groothoekcamera, maar de 64MP-telefotocamera (tot 30x zoom) werkte goed in onze eerste testronde en gaf vergelijkbare resultaten als bij de S20.

Op de voorkant zit een 10MP-selfiecamera, die we nog moeten uitproberen. Ook hier heeft Samsung gekozen voor een centrale punch-hole bovenaan het display.

Er zit een batterij van 4.300mAh in de Note 20, waarvan we verwachten dat deze de smartphone een hele dag van stroom kan voorzien. We zullen zien hoe hij presteert in het dagelijks gebruik als we de telefoon gedurende een langere periode kunnen gebruiken voor onze volledige review.

De Note 20 is alleen voorzien van 25W snelladen, in plaats van een topsnelheid van 45W, zoals de Galaxy S20 Ultra en Note 10 Plus. Dus hoewel je de telefoon redelijk snel kunt opladen, krijg je in geen geval de snelste oplaadtechnologie die beschikbaar is. Aan de positieve kant wordt 15W snel draadloos laden ondersteund en is er ook een wireless power share voor omgekeerd draadloos laden.

Prestaties en software

De Galaxy Note 20 is uitgerust met dezelfde Exynos 990 chipset als de Samsung Galaxy S20-reeks. In de Benelux is er slechts één configuratie beschikbaar en die geeft je 8GB RAM en 256GB interne opslag (niet uitbreidbaar). De smartphones wordt in een 4G- en 5G-versie gelanceerd, maar in de Benelux is alleen de 5G-versie verkrijgbaar.

De smartphone draait Google's Android 10 besturingssysteem met Samsung's eigen One UI 2.5, waardoor hij mooi past bij alle bestaande Samsung-smartphones.

We hopen dat de Note 20 later in het jaar de Android 11 update krijgt wanneer de laatste versie van Google's software wordt uitgerold, hoewel Samsung niet altijd de snelste is met software-updates.

Vroeg verdict

De standaard Samsung Galaxy Note is niet langer een van de beste smartphones van het merk. Na de introductie van een Plus model in 2019 en de Galaxy Note 20 Ultra van dit jaar, is de standaard Note 20 veel minder interessant worden.

Als je een Samsung toestel wilt met de S Pen, maar geen enorme hoeveelheid geld wil neerleggen, dan is de Note 20 misschien wel de telefoon voor jou.

Als je echter het allerbeste wilt dat Samsung te bieden heeft, dan is de Galaxy Note 20 Ultra (of een van de S20-smartphones) een betere keuze.