Apple patent toont vouwbare, zelfherstellende iPhone

Een nieuw gepubliceerd patent (opgemerkt door Patently Apple) suggereert dat Apple werkt aan een vouwbaar scherm dat deuken en krassen kan bedekken indien dit nodig is. Het patent geeft ons hoop dat we in de niet-al-te-verre toekomst een vouwbare iPhone zullen zien.

Het scherm dat in de documenten staat geschetst heeft een "scharnier waarmee het apparaat om een as gebogen kan worden" en het flexibele scherm daarbovenop werkt over het scharnier heen, net zoals bij de Galaxy Z Fold 2.

Het patent benoemt ook een laagje zelfherstellend materiaal. Dit zelfherstel "kan worden geïnitieerd of versneld door van buitenaf toegevoegde warmte, licht, stroom of een andere externe stimulus" volgens de aanvraag.

Het vouwbare scherm zou zichzelf dus moeten kunnen repareren als het apparaat wordt opgeladen. Verschillende types van zelfherstellend materiaal bestaan al en werken op eenzelfde manier als het menselijk lichaam, door zich te vergroten en zo krassen en scheuren te bedekken.

Het is onwaarschijnlijk dat zulk materiaal in staat is om grote krassen in het scherm volledig te repareren, maar het zou de effecten van kleine schades kunnen beperken en voegt een extra laag stevigheid toe aan een vaak redelijk delicaat vouwbaar scherm.

Hoewel we het hier hebben over een vouwbare iPhone - waar we al veel geruchten over hebben gehoord - suggereert het patent dat de laptops en iPads van Apple ook over soortgelijke buigbare, zelfherstellende schermtechnologie kunnen gaan beschikken.

Een welbekende tipgever heeft voorheen gezegd dat Apple werkt aan een vouwbare iPhone. De iPhone 12 zal daar nog niet over beschikken, maar het is mogelijk dat de iPhone 13 of 14 een vouwbaar scherm zal introduceren voor het bedrijf.

Zoals altijd het geval is bij patenten, is dit geen garantie dat het afgewerkte product überhaupt zal verschijnen. Het laat enkel zien dat Apple's R&D-afdeling zijn werk doet.