iPhone 12 krijgt mogelijk een nieuwe variant

Tijdens het gebruikelijke Apple-event in september zijn de geüpgrade iPads en Apple Watches getoond. Maar wat is een jaarlijkse bijeenkomst zonder een nieuw vlaggenschip? Nu bij Apple de iPhone 12-serie klaargestoomd wordt voor een lancering in oktober horen we geruchten voor een vierde variant in de line-up.



Tot op heden heeft alle berichtgeving gesuggereerd dat de iPhone 12 in drie varianten zou verschijnen: de vanilla iPhone 12, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Nu impliceert een leaker dat er nog een ander model aan het rijtje wordt toegevoegd dat tot iPhone 12 Mini zou kunnen worden gedoopt.

Tipgever L0verodream zegt op Twitter dat de iPhone 12 Mini zou worden toegevoegd aan de line-up en een 5,4-inch scherm zou bevatten. Daarmee zou de Mini groter zijn dan de iPhone SE uit 2020.

(Image credit: GSMArena)

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zullen waarschijnlijk een 6,1-inch scherm bevatten en de iPhone 12 Pro Max een 6,7-inch scherm. Er wordt gezegd dat de iPhone 12 Mini een dubbele camera aan de achterzijde zal hebben, terwijl de andere drie modellen hoogstwaarschijnlijk over een drievoudige camera zullen beschikken.



De bijnaam 'Mini' is niet nieuw in de wereld van Apple. Eerder zagen we al de iPad Mini, de Mac Mini en de iPod Mini. De iPhone 12 Mini zal de eerste zijn in de iPhone-reeks met deze bijnaam. Als de geruchten blijken te kloppen, wordt de iPhone 12 Mini kleiner dan de iPhone 11 Pro Max uit 2019, die een 6,7-inch beeldscherm heeft.

Afgezien van geruchten is er nog niet veel informatie over de iPhone 12 beschikbaar. De iPhone 12-serie zou worden geleverd met een verversingssnelheid van 60Hz. Er wordt gezegd dat de iPhone 12 zal beschikken over Apple's nieuwe A14 Bionic chipset. De CPU heeft zes cores, waarvan Apple beweert dat het zo'n veertig procent prestatieverbeteringen zou opleveren in vergelijking met de A12. De quad core GPU zou moeten zorgen voor 30 procent betere grafische prestaties. Ook weten we dat de iPhone 12 zal worden uitgerust met de nieuwe LiDAR-sensor, die samen met de camera's zorgt voor geavanceerde 3D-dieptebepaling.