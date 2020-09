6 dingen die je misschien hebt gemist tijdens het Apple Watch 6-evenement

Het jaarlijkse Apple Event op het einde van de zomer kwam en ging zonder ook maar een vermelding van de beruchte iPhone 12, maar de techgigant uit Cupertino haalde toch nog een interessante hoeveelheid nieuwe software en gadgets uit zijn mouw.

Van de Apple Watch 6 tot de meer budgetvriendelijke Apple Watch SE, smartwatches worden steeds functioneler en meer toegankelijk, terwijl een nieuwe iPad en iPad Air bewijzen dat een tablet nog steeds een van de meest handige gadgets is die je thuis kan hebben.

Hoe zat het met de kleinere aankondigingen? Hier zijn wat dingen die je misschien hebt gemist tijdens de onthullingen op het Apple Event.

Apple One bundelt al jouw favoriete diensten

We horen al een tijdje geruchten over een allesomvattend abonnement van Apple, en het werd gisteren eindelijk bevestigd op het Apple Watch 6-evenement.

Apple One combineert de grootste producten van Apple in een reeks bundels met verschillende prijzen, waardoor het eenvoudiger wordt om je te abonneren op verschillende diensten in één klik.

Het bevat iCloud-opslag, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus en de nieuwste dienst, Apple Fitness Plus, dat je dagelijkse workouts en geavanceerde fitnesstracking geeft.

Het goedkoopste individuele pakket geeft je toegang tot Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade en 50GB opslag bij iCloud voor €14,95 per maand, terwijl het familiepakket al het bovenstaande aanbiedt, en 200GB opslag op iCloud die je kan delen tussen 6 gezinsleden. Een Family Apple One-account kost €19,95 per maand.

De duurste bundel geeft toegang tot Apple News Plus en Apple Fitness Plus bovenop de andere diensten, plus 2TB iCloud-opslag die je ook hier weer kan verdelen tussen tot wel 6 gezinsleden.

Fitness Plus is een fitnessdienst die geïntegreerd wordt in jouw Apple Watch

Het Apple Event van 2020 lag vooral de nadruk op fitness, met nieuwe manieren om jouw gezondheid te meten voor de Apple Watch 6, Apple Watch SE en watchOS 7 - en als kers op de taart lanceert Apple een eigen fitness-abonnement.

Apple Fitness Plus geeft je toegang tot een grote collectie van workouts die je kan bekijken op jouw iPhone, iPad of Apple TV - en met de Apple Watch-integratie kan je zelfs al jouw fysieke gegevens direct op jouw schermpje volgen terwijl je ligt te zweten.

Het ziet ernaar uit dat deze nieuwe dienst je veel keuze geeft als het aankomt op jouw workouts. Je kan het type oefening kiezen (zoals yoga, wielrennen en meer), welke trainer je verkiest, de duur van de oefening, en ook de muziek - en als je een Apple Music-account hebt, dan kan je deze twee linken, zodat een afspeellijst die je maakt voor een workout ook later nog beluisterd kan worden.

Je zal Fitness Plus kunnen terugvinden in de Fitness-app op iPhone, iPad en Apple TV, al kan het nog even duren vooraleer de dienst hier ook beschikbaar is.

De Apple Watch 6 kan naar jouw bloed kijken (en zeggen of je gezond bent)

Het klinkt misschien als iets uit een horrorfilm, maar de Apple Watch 6 kan echt een kijkje nemen naar jouw bloed en het zuurstofniveau daarin, om je zo op de hoogte te kunnen brengen als je in de problemen komt.

Apple zegt dat de oximeter 'vier clusters van groene, rode en infrarode LED's gebruikt, samen met vier fotodiodes op het achterste kristal van de Apple Watch, om vanuit het bloed teruggekaatst licht te meten'. In essentie kijkt het dus naar de kleur van het bloed in jouw pols om te zien hoeveel zuurstof het bevat.

Je kan zelf metingen nemen (daar moet je wel jouw pols stil voor houden), maar de Oximeter-app kan ook op de achtergrond werken terwijl je inactief bent - dat wilt zeggen dat je gedurende een periode dus kan kijken hoe de zuurstofwaarden in jouw bloed fluctueren en hopelijk ook actie ondernemen als dat nodig blijkt.

iOS 14 lanceert vandaag

Net zoals iPadOS 14, watchOS 7 en tvOS14. Deze nieuwe besturingssystemen, die zowat elk product omvatten van Apple, op de computers na, werden eerst aangekondigd in juni 2020. Na enkele maanden van bèta-testen worden ze vanaf vandaag uitgerold naar het publiek. Hou een oogje in het zeil op jouw toestel voor een notificatie die je laat weten wanneer je de upgrade kan downloaden en kijk zeker naar onze artikels om alle nieuwe functies te zien die het besturingssysteem aanbiedt:

Je kan nu Apple Watch gebruiken om jouw kinderen in de gaten te houden

Heb je ergens nog wat oude Apple Watches in een lade liggen? Waarschijnlijk niet, tenzij je superrijk bent en graag jouw familieleden in de gaten wilt houden. In dat geval is de Apple Watch Family Set Up iets voor jou.

Het stelt je in staat om meerdere Apple Watches te verbinden met één iPhone-account, waardoor dus één iemand kan zien wat er gaande is bij zij die deze smartwatches aan hebben.

Deze setup werkt enkel op een Apple Watch 4 of nieuwer (en elke smartwatch moet wel een variant met LTE zijn) en elk lid van de Family Set Up krijgt zijn eigen telefoonnummer waarmee ze kunnen bellen, berichten sturen en starten of opnemen van een FaceTime-gesprek. De overzichtshouder kan de locaties en bewegingen van leden opvolgen, alsook gezondheidsgegeven en SOS-noodoproepen die kunnen worden verstuurd.

De drager krijgt ook andere voordelen van de Apple Watch (zolang ze het niet erg vinden dat er iemand meekijkt), zoals memoji-berichten versturen, toegang tot gedeelde kalenders en reminders, en elke fitness-functie die ze willen gebruiken. Schoolkinderen krijgen ook timers voor hun schoolwerk om te bewijzen dat ze studeren, met een horloge-scherm dat leerkrachten op de hoogte houdt, zodat ze niet enkel spelletjes spelen op de smartwatch.

Het is een handige manier om een oogje in het zeil te houden bij kinderen of meer kwetsbare familieleden.

Apple Cash Family brengt het beheer van zakgeld naar smartwatches

Wat we diep begraven in de persmededeling van de Apple Family Set Up konden terugvinden was een nieuwe functie, genaamd Apple Cash Family, die je in staat stelt om zakgeld te geven aan jouw kinderen via hun Apple Watches, zodat het kan worden uitgegeven met contactloze betalingen van Apple Pay.

"Met de nieuwe Apple Cash Family kunnen ouders veilig geld naar hun kinderen sturen dat ze met Apple Pay kunnen opdoen", leest de persmededeling. "Ouders kunnen kiezen om berichten te krijgen wanneer hun kinderen betalingen uitvoeren, en deze aankopen direct zien in Wallet op hun iPhone."

We kunnen niet anders dan toch een beetje jaloers zijn op een kind dat een Apple Watch krijgt en dan daar wat zakgeld bovenop...