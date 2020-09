iPad Air 4 vs iPad Air 3: hoeveel beter is de nieuwe tablet van Apple?

Apple heeft eindelijk de iPad Air 4 onthuld, de nieuwste tablet van het bedrijf die past binnen de mid-range-reeks. De nieuwe tablet is een grote stap voorwaarts van zijn voorganger, de iPad Air 3, gaande van specificaties en functies tot ontwerp.

Als we hier 'grote stap' zeggen, dan blijft dat vrij vaag, aangezien tablets ingewikkelde toestellen zijn die belangrijk zijn voor creativiteit, communicatie en gaming.

Voor zij die op zoek zijn naar een upgrade van hun huidige Air 3, of gewoon naar een nieuwe tablet, hebben we hier beide toestellen naast elkaar gezet zodat je kan zien hoe ze verschillen.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: prijs en beschikbaarheid

De prijs van de iPad Air 4 start op €669 voor het model van 64GB en bij 256GB wordt dat €839. Dat maakt de nieuwe iPad Air wel wat duurder dan zijn voorganger.

Bij lancering kostte de iPad Air 3 €569 voor 64GB en €739 voor 256GB, met een extra €140 als je LTE-connectiviteit verkoos bovenop de standaard Wi-Fi.

Na verloop van tijd is de prijs licht naar beneden gegaan bij detailhandelaars en we verwachten dat de prijs van de iPad Air 3 nu ook zal dalen met de komst van de iPad Air 4, aangezien ze van hun oude voorraad af zullen willen.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: lanceerprijzen iPad Air 4 iPad Air 3 (2019) 64GB €669 €569 64GB + Cellular €809 €709 256GB €839 €739 256GB + Cellular €979 €879

iPad Air 4 vs iPad Air 3: ontwerp en display

Het ontwerp van de iPad Air 3 doet denken aan dat van de eerste modellen, met afgeronde hoeken, dikke randen, een fysieke home-knop en een 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting. Het heeft een Lightning-poort om op te laden.

Dit verschilt hard van de iPad Air 4, wat meer lijkt op een iPad Pro. De rand is plat in plaats van afgerond, met een USB-C-poort, er zijn dunnere randen en daardoor een mooi edge-to-edge display. De Touch ID-scanner zit in een knop op de rand van de tablet, niet in een drukknop op de voorkant.

Het scherm van de iPad Air 3 meet 10,5 inches, met een resolutie van 1668 x 2224, op LCD-tech. Het heeft wat van de schermsoftware van Apple, zoals de True Tone Display die de kleurencompositie lichtjes aanpast naargelang de omgeving waarin je je bevindt.

iPad Air 4 (Image credit: Apple)

Dat is een beetje kleiner dan de iPad Air 4 met zijn 10,9 inch-scherm, maar de resolutie is ongeveer gelijk met 2360 x 1640, en het is ook LCD.

Deze versie heeft wel een boel scherm-softwarefuncties zoals de True Tone Display en een anti-reflectieve laag zodat het makkelijker is om ermee te werken in de zon.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: camera en batterij

De iPad Air 3 had achteraan een 8 MP-camera, en vooraan eentje van 7 MP, wat goed genoeg is voor videogesprekken of referentiefoto's voor projecten, maar je zal er geen galerijwaardige foto's mee kunnen maken. Dat is ongeveer hetzelfde voor de Air 4, met achteraan een camera van 12 MP en vooraan weer 7 MP, al zal de achterste camera hier dus iets beter zijn voor leuke kiekjes.

Als het op de batterij aankomt heeft de iPad Air 3 een accu van 8.134 mAh, die volgens Apple 10 uur meegaat. We vonden dit cijfer zelf vrij accuraat als je het toestel aanzienlijk gebruikt, maar als je er niet zoveel mee bezig bent, dan kan je 24 mee zonder het toestel op te moeten laden. Als je de tablet amper aanraakt, kan de batterij zelfs een week mee.

Apple heeft niets vermeld over de levensduur van de batterij van de iPad Air 4, dus dat wordt iets dat we zelf moeten uittesten.

De iPad Air 3 naast een iPhone (Image credit: Future)

iPad Air 4 vs iPad Air 3: specs en functies

De iPad Air 3 loopt op een A12 Bionic chipset van Apple, wat bij de lancering een geweldig staaltje technologie was, maar nu toch wat gedateerd blijkt. De iPad Air 4 loopt op de nieuwere A14 Bionic, die we ook verwachten in de iPhone 12.

Apple heeft nog geen melding gemaakt van de RAM in de iPad Air 4, maar we verwachten dat het iets meer zal zijn dan de 3GB in de iPad Air 3. Apple gebruikt vaak niet veel RAM in zijn gadgets, dus onze verwachtingen liggen niet bij 8 GB.

Je kan de Apple Pencil gebruiken met de iPad Air 3, maar enkel met de eerste generaties van de stylus, dus als je de tweede generatie hiervan wilt gebruiken (die zich magnetisch hecht aan de zijkant van jouw tablet om op te laden in plaats van via de Lightning-poort) zal je moeten overschakelen op de iPad Air 4.

iPad Air 4 (Image credit: Apple)

Wat we onthouden

De iPad Air 4 lijkt op zowat elk vlak een verbetering ten opzichte van de iPad Air 3 - sommige veranderingen zijn groot, en andere dan weeral iets kleiner.

Het ontwerp is de grootste aanpassing, met een meer professioneel-ogende vierkante rand, een handige USB-C-poort en een edge-to-edge display om het toestel te verzekeren van een kleine behuizing, maar een groot scherm.

Een groot deel van de gebruikers zal ook overtuigd worden door de Apple Pencil Gen 2-connectiviteit, verbeterde camera achteraan en een meer krachtige chipset, afhankelijk van waar ze de tablet voor gebruiken.

De prijs van de iPad Air 4 is wel een flinke sprong omhoog van de voorganger, zeker nu dat de prijs van de iPad Air 3 naar beneden zal gaan, dus mensen die niet op zoek zijn naar de toegevoegde creatieve en bedrijfsmatige functies kunnen zeker ook bij de oudere tablet terecht.