Apple Watch SE geeft je de beste Apple Watch-functies voor een lagere prijs

Apple had niet alleen gloednieuwe Apple Watch 6 voor ons in petto, maar ook een smartwatch voor mensen die de beste functies van Apple willen voor een lagere prijs. Eerder dit jaar zagen we de iPhone SE en nu zien we de gloednieuwe Apple Watch SE.

Die goedkopere prijs komt in de Benelux neer op 299 euro. Vanaf nu kan je de Apple Watch SE al bestellen op de officiële site van Apple en op vrijdag 18 september zouden de horloges geleverd worden.

Apple Watch SE specificaties

Er werden maar weinig woorden vuilgemaakt aan de Apple Watch SE, maar op het eerste gezicht lijkt hij sterk op de Apple Watch 3, maar is hij uitgerust met de S5-chip die we kennen van de Apple Watch 5 van vorig jaar. Daardoor is deze smartwatch twee keer sneller dan de Watch 3. Het display is ook 30% groter tegenover de Watch 3.

De Apple Watch SE krijgt ook toegang tot WatchOS 7 en alle nieuwe functies die daarmee gepaard gaan. Je krijgt dus alle nieuwe Watch Faces, slaaptracking, valdetectie en meer. Een element waar Apple niet duidelijk over was, was de batterijduur. We verwachten hier een batterijduur die in lijn ligt met de Apple Watch 5, dus je zal de smartwatch vermoedelijk nog steeds elke dag moeten opladen.

De nieuwe horlogebandjes zijn eveneens beschikbaar voor de Apple Watch SE in verschillende kleuren.