Het volgende Apple Pencil bevat mogelijk meer gebaren en zelfs een camera

We hebben tot nu toe twee generaties van het Apple Pencil gezien die beide nog steeds in gebruik zijn op de huidige apparaten. Een nieuw patent heeft een beetje licht geworpen op wat we kunnen verwachten bij de volgende versie van Apple's stylus.

Een nieuw patent dat door AppleInsider is opgemerkt, geeft aan hoe een toekomstig Apple Pencil ondersteuning kan bieden voor meer gebaren dan het dubbeltikken in de 2e generatie van het Pencil.

Dit zou werken via een touch-paneel aan de zijkant van het Apple Pencil, waar je vingertoppen op rusten. Je zou bijvoorbeeld omhoog en omlaag kunnen swipen om door webpagina's te scrollen.

"[Terwijl] de gebruiker een stylus of een ander aanraakgevoelig invoerapparaat vasthoudt, kan de gebruiker beperkt worden tot de invoeropties die daarbij worden aangeboden," zegt het patent, dus "extra invoermogelijkheden" op de stylus zouden erg handig zijn.

Een potlood met ogen

Een andere vorm van extra inputmogelijkheden op het Apple Pencil, zoals aangegeven in het patent, kan ervoor zorgen dat gebruikers de stylus in hun vingers of op een oppervlak kunnen rollen om iets op een scherm te bedienen.

Het patent maakt ook melding van een camera die in het Apple Pencil is ingebouwd naast deze sensoren. Hierdoor zou de stylus bijvoorbeeld automatisch kunnen herkennen op welk toestel/oppervlak je gaat schrijven. Ook ondersteuning voor andere apparaten wordt genoemd, waaronder Apple TV's en de Apple Watch.

Zoals gewoonlijk is er geen zekerheid over wanneer we deze nieuwe functies zullen zien verschijnen, als ze überhaupt ooit de Apple Pencil halen. Ze geven ons wel een idee van waar Apple mee experimenteert.