Nieuwe iPhone SE renders tonen herkenbaar design

We verwachten dat de iPhone SE 2 dit jaar verschijnt. Ja, het is een uitspraak die je wellicht al meerdere keren voorbij hebt zien komen, en dan hebben we het niet alleen over het jaar 2020; geruchten over de opvolger van de SE zwermen al rond sinds 2017. Nieuwe gelekte renders doen ons echter vermoeden dat een release nu écht aanstaande lijkt te zijn.

De renders zijn afkomstig van de inmiddels vrij beruchte leaker @OnLeaks, gedeeld via iGeeksBlog. De afbeeldingen tonen zowel de voor- als achterzijde, inclusief enkele andere kijkhoeken. We adviseren je met klem om de foto's met een korreltje zout te nemen, aangezien ze niet helemaal overeenkomen met voorgaande renders.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9! 360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog -> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9eJanuary 7, 2020

De foto's tonen een vrij dunne telefoon met afgeronde hoeken, een lightning poort, geen koptelefooningang, en flinke bezels die het scherm omringen. Een notch is dus afwezig. Het design lijkt verdacht veel op de iPhone 8. Wellicht dat, net als de iPhone SE en de iPhone 5S, de iPhone SE 2 een vrijwel exacte kopie is van de iPhone 8 designwijs.

(Image credit: OnLeaks)

Er gaan geruchten dat de iPhone SE 2, net als de Samsung Galaxy S11 waarschijnlijk, een andere naam dan voorheen gedacht krijgt. In plaats van de SE-term zou het hier ook kunnen gaan om de iPhone 9. Dat is niet zo heel vreemd, aangezien Apple zelf van de iPhone 7 overstapte naar iPhone 8 en iPhone X.

Is de render accuraat, dan zal de meeste vernieuwing onder de motorkap waarneembaar zijn bij de iPhone SE 2. Het is aannemelijk dat er een grotere accucapaciteit aanwezig is, evenals een betere camera en en nieuwere chipset. Ook iOS 13 mag natuurlijk niet ontbreken.

Het is vooralsnog allemaal speculatie gebaseerd op geruchten, waardoor we voor nu nog niet durven te zeggen of deze render 100 procent kloppend zal zijn. De komende weken zal er vast en zeker meer informatie naar buiten komen over de te verschijnen 'budget' iPhone.