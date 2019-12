MacBook Pro 16-inch (2019) review

De MacBook Pro 16-inch is niet alleen de meest krachtige MacBook die Apple ooit heeft gemaakt, het is ook de beste. Door te luisteren naar hun klanten en de kritiek ter harte te nemen van voorgaande modellen, heeft Apple een MacBook Pro gemaakt die op bijna elk aspect van het iconische werkstation is verbeterd. Als je het geld ervoor hebt, dan is dit een van de beste laptops die je nu kunt kopen.

Review in twee minuten

Met de MacBook Pro (16-inch, 2019) heeft Apple zichzelf als doel gesteld om de beste MacBook Pro ooit te maken, om fans van bestaande MacBook Pro's, in de woorden van Apple "meer te geven waar ze van houden". Door te luisteren naar de feedback van hun klanten, is het Apple gelukt om de MacBook Pro op vele manieren te verbeteren.

Hoewel het nieuwe grotere scherm waarschijnlijk de meest opvallende upgrade is, zijn er andere verbeteringen aan de laptop die eigenlijk nog belangrijker zijn. Voorgaande MacBook Pro's zaten opgezadeld met een toetsenbord met Butterfly knoppen waar een groot aantal mensen problemen mee had, maar de nieuwe 16-inch MacBook Pro heeft een nieuw en verbeterd toetsenbord dat afscheid heeft genomen van de problematische Butterfly knoppen en in plaats daarvan Scissor knoppen gebruikt die we al eerder zagen in het Magic Keyboard, het populaire toetsenbord voor iMacs.

Niet alleen lijkt het nieuwe toetsenbord de problemen van voorgaande versies te vermijden, maar het laat de 16-inch Macbook Pro ook toe om opvallend slank te blijven (maar 0,64 inch een lichte toename ten opzichte van de Macbook Pro 15-inch 2019's 0,61 inch), terwijl de key travel is toegenomen met 1mm. Dit is de afstand die een toets indrukt als je hem aantikt, en hoe groter de afstand, hoe tastbaarder en reactiever het toetsenbord aanvoelt. Slanke laptops kunnen soms lijden onder zwakke key travel, wat ervoor zorgt dat het toetsenbord niet prettig aanvoelt tijdens het typen. We zijn daarom ook erg blij dat de MacBook Pro 16-inch een plezier is om op te typen en sterker nog het beste toetsenbord is dat we ooit hebben gebruikt op een MacBook.

Voor iedereen die aan het wachten was met het kopen van een Macbook Pro tot de problemen met het toetsenbord waren opgelost, kunnen we de nieuwe 16-inch Macbook Pro vol vertrouwen aanraden. Hopelijk zal Apple's harde werk aan het nieuwe toetsenbord van de Macbook Pro ook binnenkort terug te vinden zijn in de reguliere MacBooks en MacBook Air's.

Er zijn meer upgrades, met de 7nm AMD Radeon Pro 5000M grafische kaarten series die hun debuut maken dat indrukwekkende grafisch werk biedt aan dit mobiele werkplek. Dit is de eerste keer ooit dat de MacBook Pro 16-inch geconfigureerd kan worden tot 64GB aan RAM en tot aan 8TB aan SSD opslag, dit levert een formidabele prestatie op als het aankomt op grafisch intensieve taken zoals het renderen van video's.

De batterij is verhoogd met een 100-watt-uur batterij (16 WH groter dan de voorgaande modellen, en nu de grootste capaciteit van een laptop batterij die de FAA toestaat tijdens het vliegen). En in onze testen waren we enorm onder de indruk van hoe lang de Macbook Pro 16-inch meeging. Je hoeft echt geen last te hebben van een kleine batterijduur, alleen maar omdat je met de nieuwe MacBook Pro een krachtige laptop gebruikt. Dat is een compromis die vele concurrenten wel van ons vragen.

De luidsprekers zijn enorm verbeterd, en dat geldt ook voor de ingebouwde microfoon. Dit maakt de 16-inch Macbook Pro een serieus competente mobiele werkplek en eentje waar je niet de behoefte voelt om hem aan te sluiten aan zoveel mogelijk externe apparaten. Dit, samen met het bijna identieke dunne en lichte ontwerp waar we zo dol op zijn, maakt van de MacBook Pro 16-inch een ware draagbare pro laptop.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het nieuwe scherm. Apple's upgrade naar 16 inch heeft niet geleid tot een compromis in beeldkwaliteit, met de resolutie die is verhoogd naar 3.072 x 1.920 pixels en een pixeldichtheid van 226 pixels per inch.

Dat is een toename vergeleken met het 15-inch model (2.880 x 1.800 resolutie) die een pixeldichtheid bood van 220ppi. Een groter scherm met een verhoogde pixeldichtheid is erg welkom. De toename in schermgrootte heeft het 16-inch model niet veel groter gemaakt dan het 15-inch model, dankzij de slankere bezels om het scherm heen.

Er zijn niet veel nadelen te noemen aan de Macbook Pro 16-inch als we eerlijk zijn. Het gebrek aan uitbreiding buiten de vier Thunderbolt poorten blijft wel een teleurstelling voor een pro laptop, hoewel er functies bij de laptop zijn inbegrepen, zodat je minder externe tools hoeft aan te sluiten. Wie heeft een externe harde schrijf nodig als je een 8TB of SSD opslag hebt? De prijs is ook hoog, maar hij kost eigenlijk hetzelfde als de voorgaande modellen - wat sommigen misschien irritant vinden die net een van die laptops hebben gekocht.

Over het algemeen heeft Apple bijna ieder aspect van de MacBook Pro verbeterd en de klachten van mensen (zoals wij) beantwoord, die teleurgesteld waren dat recente MacBook Pro's niks revolutionairs of spannends hadden gedaan. De MacBook Pro 16-inch laat zien dat Apple nog steeds van de MacBook houdt, en dat ze een aantal leuke ideeën hebben voor zijn toekomst.

Spec sheet Dit is de 16-inch MacBook Pro (2019) configuratie die is verzonden naar TechRadar voor de review: CPU: 2.3GHz Intel Core i9 processor (octa-core, tot 4.8GHz)

Graphics: AMD Radeon Pro 5500M met 4GB of GDDR6

RAM: 16GB (2.666MHz DDR4)

Screen: 16-inch, 3.072 x 1.920 Retina display (backlit LED, IPS, 500 nits helderheid, wide color P3 gamut)

Storage: 1TB SSD

Ports: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3.5mm koptelefoonaansluiting

Connectivity: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Camera: 720p FaceTime HD webcam

Weight: 2kg

Size: 0.59 x 11.97 x 8.36 inches (1.49 x 30.41 x 21.24cm; B x D x H)

Prijs en beschikbaarheid

Misschien wel een van de meest prettige verrassingen van de MacBook Pro 16-inch is zijn prijs. Maar, je hoeft niet heel enthousiast te worden, het is namelijk geen goedkope laptop. Verre van. De 16-inch MacBook Pro is, zoals andere MacBook Pro's een hele prijzige laptop. Maar wat zo verrassend is, is dat het basismodel begint bij 2.699,- euro voor een 6-core Intel Core i7 processor, AMD Radeon Pro 5300M 4GB GPU, 16GB aan RAM en een 512GB SSD.

Dit, zoals je misschien al had gezien, is dezelfde prijs als het 2019 model van de MacBook Pro 15-inch, die voor dezelfde prijs wordt geleverd met een 6-core 9e generatie Intel Core i7 processor, Radeon Pro 555X met 4GB aan GDDR5 geheugen, 16GB aan RAM en 256GB SSD opslag.

Je krijgt dus dubbel de opslag en betere beelden, samen met alle andere nieuwe functies van de nieuwe MacBook Pro, zoals dat grotere scherm, voor dezelfde prijs is uitzonderlijk. Voor iedereen die heeft gewacht met het kopen van een nieuwe MacBook Pro, je geduld zal beloond worden.

Echter, dat betekent ook dat iedereen die de 15-inch MacBook Pro heeft gekocht, die pas in juni 2019 werd gelanceerd, kan zich wat benadeeld voelen door het betalen van dezelfde prijs voor minder functies. Het feit dat Apple het 15-inch model niet langer verkoopt op hun website, je kunt alleen nog kiezen tussen de 13-inch en 16-inch, kan het gevoel bevestigen dat ze een duur product hebben gekocht dat verouderd is, zes maanden na zijn lancering.

Er is ook een hoogwaardig model dat wordt geleverd met een 2.3GHz 8-core Intel Core i9 processor, AMD Radeon Pro 5500M, 16GB RAM en een 1TB SSD voor 3.199 euro. En wederom is dit dezelfde prijs als de hoogwaardige 15-inch MacBook Pro van eerder dit jaar.

Net als met de vorige modellen, kun je de basis modellen configureren met krachtige hardware, inclusief het vergroten van de opslag naar die ongelooflijke 8TB, en het verhogen naar 64GB aan RAM. De MacBook Pro 16-inch boordevol specificaties is een zeer krachtig apparaat, maar zeker ook een duur ding.

Ontwerp

In de eerste instantie lijkt de 16-inch MacBook Pro niet heel anders dan het 15-inch model. Dat is op zichzelf al een bijzondere prestatie, gezien het grotere display van de nieuwe Macbook Pro.

De voetafdruk van de MacBook Pro 16-inch is groter is dan de 15-inch met afmetingen van 0.59 x 11.97 x 8.36 inches (1.49 x 30.41 x 21.24cm) versus de 15-inch's o.61 x 13.75 x 9.48 inches (1.55 x 34.93 x 24.07cm; B x D x H), maar het is niet genoeg om op te vallen. Al is het zeker wel indrukwekkend.

Dus, hoe is dit Apple gelukt? Bij het openen van de MacBook Pro 16-inch, is het antwoord evident, met de bezels die het scherm omringen en veel dunner zijn dan voorgaande modellen. Niet alleen bood dit Apple de mogelijkheid om een groter scherm in de nieuwe MacBook te passen, maar het maakt de nieuwe look en feel van de MacBook Pro ook een stuk moderner. En reken maar dat al je aandacht naar het prachtige scherm zal gaan.

En het scherm, dat is echt een schoonheid. Het is het grootste display op een MacBook sinds de MacBook Pro 17-inch was gestaakt in 2012. Het is duidelijk dat Apple naar de feedback van hun pro-gebruikers heeft geluisterd die een groter display wilden hebben zelfs ten koste van de draagbaarheid, en hiernaar heeft gehandeld.

We zijn blij dat het, zelfs met een groter display, Apple is gelukt om de beeldkwaliteit hoog te houden, aangezien het ook de resolutie omhoog heeft gebracht naar 3.072 x 1.920. Het resultaat is een prachtig fris display dat er scherp en levendig uitziet. Het zit niet boordevol pixels zoals het scherm van de Razer Blade 15 Studio Editie, die een 4K resolutie heeft van 3.840 x 2.160.

Het scherm van de Razer Blade 15 Studio is dé concurrent als het aankomt op pro laptops met grote schermen. Het is een OLED scherm dat in de fabriek gekalibreerd is en er echt schitterend uitziet. Niet alleen verslaat het de MacBook Pro 16-inch als het aankomt op resolutie, maar het is ook een touchscreen.

Maakt dat iets uit voor een pro apparaat? Nou, een van de grootste verkoopargumenten van de MacBook Pro 16-inch is, toen we Apple hierover spraken, hoe hij draait op macOS Catalina, wat je de mogelijkheid biedt om een iPad te gebruiken als tweede scherm met gebruik van de Sidecar feature. Er zijn een aantal creatieve apps waarmee je de iPad met de Apple Pencil stylus kan gebruiken, en de apps kan bedienen via touch.

Dit is een geweldige manier om creatievelingen in staat te stellen, om met hun tools te communiceren op een intuïtieve manier. Echter, het vereist ook een iPad, dus als je die niet al in je bezit hebt moet je deze hiervoor wel aanschaffen. Als de MacBook Pro met een touchscreen werd geleverd, zou dat geen probleem zijn. Zoals we zagen bij Razer is het mogelijk om een touchscreen toe te voegen, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit, hoewel dit wel bijdraagt aan de prijs.

Het toetsenbord is ook aangepast en vervangt gelukkig de Butterfly knoppen van de voorgaande modellen voor de Scissor switch, die we eerder zagen bij het populaire iMac Magic Keyboard.

Dit zou de problemen die mensen ondervonden met het Butterfly toetsenbord moeten elimineren en in een recente teardown van de MacBook Pro 16-inch, kwam iFixit erachter dat Apple niet langer een beschermend membraan plaatst onder de toetsen. Dit zagen we wel in andere recente MacBooks. Deze voegde Apple toe om de problemen op te lossen die ontstonden bij de Butterfly knoppen, al was dat zonder succes.

Door het niet toevoegen van het membraan, lijkt het erop dat Apple er zeker van is dat het nieuwe toetsenbord van de MacBook Pro 16-inch deze problemen niet zal hebben.

De Scissor knoppen geven het toetsenbord van de 16-inch MacBook Pro ook de mogelijkheid om redelijk wat ruimte te geven als de toetsen worden ingedrukt, en dat doet niet af aan de dikte van de MacBook Pro.

Het resultaat is meteen duidelijk: het nieuwe toetsenbord van de MacBook Pro 16-inch is een plezier om mee te werken en op te typen, het is veel gevoeliger en een fijne ervaring. Als je hem vergelijkt met het toetsenbord van de MacBook Pro 15-inch, voelt deze nogal plat aan. We kunnen niet wachten om terug te gaan naar het nieuwere toetsenbord. Voor iedereen die veel moet typen, zal het nieuwe en verbeterde toetsenbord van de MacBook Pro 16-inch een enorm koopargument zijn.

Andere aanpassingen aan het toetsenbord zijn het inkorten van de Touch Bar en het toevoegen van een fysieke Esc toets. Dit maakt misschien geen groot verschil voor veel mensen, maar voor sommigen, met name programmeurs, zal dit een welkome verandering zijn. En wederom laat het zien dat Apple heeft geluisterd naar de verzoeken van hun klanten.

De Touch ID knop, waarmee je kunt inloggen op de MacBook Pro of Apple Pay betalingen mee kunt machtigen, is een stukje verschoven zodat hij makkelijker te vinden is.

De gerichte knoppen zijn ook veranderd, en zijn nu terug in hun ouderwetse 'omgekeerde T' opmaak. Wederom is het meer intuïtief en zorgt het ervoor dat men niet hoeft te zoeken naar de toetsen. En het verzoek voor deze functie was er al langer.

Dit zijn allemaal hele welkome veranderingen aan het ontwerp, wat laat zien dat Apple heeft geluisterd. Deze veranderingen verbeteren de prestatie en gebruiksvriendelijkheid van de MacBook Pro, zonder af te doen aan de look en feel van de laptop.

Echter, er is een ding aan de MacBook Pro 16-inch wat we graag hadden zien veranderen en dat is de poort selectie. Wederom, heeft Apple alleen vier Thunderbolt 3 USB-C poorten en een koptelefoonaansluiting erin geplaatst.

Nu zijn deze poorten prima voor vaste gebruikers die beschikken over moderne randapparatuur met de juiste aansluitingen. Echter, de MacBook Pro 16-inch is een laptop gericht op professionals, en het gebrek aan poorten is frustrerend. Veel mensen hebben oudere randapparatuur waar ze van op aan kunnen voor werk, die je niet kan aansluiten op de Thunderbolt 3 poort zonder adapter.

Het hebben van een standaard formaat USB poort samen met een geheugenkaart lezer, bijvoorbeeld, zou de MacBook Pro 16-inch een meer veelzijdig apparaat maken voor professionals. In plaats daarvan, moet je een adapter kopen om die apparaten aan te sluiten op de MacBook Pro. Het is een extra uitgave en niet echt een elegante oplossing. Het is een overblijfsel van Apple's 'form over function' ethos dat populair werd gemaakt door Jony Ive.

We kunnen het producten als de MacBook Air of iPhone 11 die gericht zijn op de consument en poorten opofferen, nog vergeven maar met een pro-consument apparaat als de MacBook Pro 16-inch, blijft het aanvoelen alsof je een verkeerde keuze maakt. Er zijn veel MacBook pro concurrenten, zoals de Razer Blade 15 Studio Editie die een veel bredere selectie van poorten aanbiedt.

Het is zonde dat Apple niet wil toegeven aan het verzoek om meer poorten, zeker aangezien het het enige is waardoor de MacBook Pro 16-inch niet aanvoelt als een verbetering ten opzichte van zijn voorgangers.

Benchmarks Zo presteerde de 16-inch MacBook Pro (2019) in onze benchmark tests: Cinebench CPU: 3.157 punten Graphics: 122,31 fps

Geekbench 4 Single-Core: 5.375; Multi-Core: 28.332

Geekbench 5 Single-Core: 974; Multi-Core: 6.035

Batterijduur (TechRadar filmtest): 11 uur en 41 minuten

Prestaties

De MacBook Pro 16-inch is de meest krachtige MacBook die ooit is gemaakt, helemaal als je gaat voor de optie met de meeste opslag. Het is duur, maar met een 8-core Intel processor, 64GB aan RAM en 8TB SSD, zul je geen andere laptop als deze vinden.

Helaas kregen wij niet de kans om die versie uit de proberen, in plaats daarvan hebben we een review gemaakt van de hoogwaardige basisconfiguratie, met een 2.3GHz 8-core Intel Core i9 processor, AMD Radeon Pro 5500M, 16GB RAM en 1TB SSD. Dit is nog steeds een ongelooflijk krachtig apparaat, en een waar veel mensen voor zullen gaan als ze een laptop nodig hebben voor het bewerken van video's. Voor vele anderen is het buiten proportie wat betreft specificaties.

Dus, de MacBook Pro 16-inch beantwoordt aan vrijwel alle benchmark tests die we op hem hebben uitgeprobeerd. De processor is vergelijkbaar met het 15-inch model die we hebben beoordeeld, maar was iets trager. Ook de nieuwe grafische kaarten laten zien dat dit een formidabele laptop is, als het aankomt op grafische renderen. En het houdt in dat het hogere resoluties kan bereiken zonder af te doen aan de prestatie vergeleken met het 15-inch model.

Voor dagelijks gebruik is de MacBook Pro 16-inch een plezier om mee te werken, met macOS Catalina dat snel en vlot werkt en met apps die laden in een handomdraai. Je weet te allen tijde dat je op een zeer capabele laptop werkt en tijdens onze testperiode zagen we hem niet hakkelen als het aankomt op prestaties.

We willen ook benadrukken dat zelfs tijdens het laden, de MacBook Pro 16-inch ongelooflijk stil bleef. Andere laptops die we hebben gebruikt maakten ontzettend veel geluid, waaronder andere MacBooks. Dit komt door het nieuwe thermische ontwerp dat Apple heeft ontwikkeld.

Als mobile workstation is de MacBook Pro 16-inch heel indrukwekkend, hoewel eigenaars van de 15-inch MacBook Pro uit 2019 niet de behoefte hoeven te voelen om te upgraden; de prestaties zijn namelijk niet veel beter. Maar dat is ook niet verrassend, aangezien het 15-inch model onlangs nog is gelanceerd. Maar voor mensen die erop zaten te wachten, is dit zeker de MacBook Pro die je moet hebben.

Echter, de prestaties van de MacBook Pro 16-inch blinken ook uit op andere manieren, met name media playback. We hebben de schermkwaliteit eigenlijk al besproken, maar het laat video's en foto's er echt fenomenaal uitzien.

De nieuwe ingebouwde speakers zijn ook uitstekend. Er bevinden zich zes luidsprekers in de MacBook Pro, met Force Feedback geactiveerde woofers. Dit biedt de MacBook Pro de mogelijkheid om basgeluiden te produceren, zonder de extra vibratie die ongewilde vervorming creëert.

Het resultaat is fantastisch, met ongelooflijk helder geluid wat uit de relatief kleine speakers komt. Als je gewend bent aan kleine geluiden die uit zwakke laptop luidsprekers komen, dan zul je zeker onder de indruk zijn van de geluidskwaliteit van de MacBook Pro 16-inch. Hij was luid genoeg om een ruimte van fatsoenlijk formaat te vullen zonder vervorming.

Muziek klinkt geweldig, maar het kijken naar films en tv-shows is ook top, met een breed geluidsbeeld en heldere stereo afscheiding, lijkt het alsof je naar twee externe speakers aan het luisteren bent die ver uit elkaar staan. Hij heeft ook een behoorlijk goed virtueel omgevingseffect. Wij waren heel erg onder de indruk.

Terwijl muziekproducers en film editors waarschijnlijk nog steeds externe luidsprekers of koptelefoons aansluiten, is het niet gezegd dat je niet dat niet prima vooruit kunt met de speakers van de MacBook Pro 16-inch als je onderweg bent, zonder dat je de extra apparatuur met je mee hoeft te nemen. Dit zijn met gemak de beste speakers die we hebben gehoord op een laptop. Apple heeft hier geweldig werk afgeleverd.

Het scala aan microfoons in de MacBook Pro 16-inch is ook flink verbeterd. We zijn onder de indruk van de helderheid en kwaliteit van opgenomen geluid, en zoals de luidsprekers, betekent dit als je onderweg bent dat je geen extra microfoon mee hoeft te nemen.

We hebben dan wel geklaagd over het gebrek aan poorten waarmee het lastig wordt om externe randapparatuur op de MacBook Pro 16-inch aan te sluiten, maar de nieuwe speakers en microfoons samen met het verbeterde toetsenbord en de enorme opslag zorgen er wel voor dat de kans dat je iets wilt aansluiten aanzienlijk kleiner wordt. Indrukwekkend.

Batterijduur

MacBooks hebben altijd al een indrukwekkende batterijduur gehad, helemaal vergeleken met Windows laptops. En hoewel je de MacBook Pro 16-inch het misschien wel kunt vergeven voor het hebben van een kortere batterijduur vanwege zijn grotere scherm en meer krachtige componenten, hoeft dit niet.

Sterker nog, het is Apple gelukt om uitzonderlijke prestaties te leveren om de batterijduur langer te maken. Naar schatting geeft het zo rond een uur meer aan batterijduur vergeleken met het 15-inch model, en in onze testen bleek dat dat zeer accuraat was, hij hield het 11 uur vol en 41 minuten met 1080p video op 50% schermhelderheid.

Dat is een enorme verhoging ten opzichte van de 7 uur en 36 minuten van het resultaat van de MacBook Pro 15-inch in dezelfde testen. Hoewel het 15-inch model het net aan een werkdag volhield, zonder dat je een oplader nodig had, gaat de 16-inch daar ver overheen. Natuurlijk ligt het aan de taken die je erop uitvoert, hoe snel de batterij leegloopt maar het is nog steeds een bijzondere prestatie.

In de tussentijd lukte het de Razer Blade 15 Studio Editie om het 5 uur en 28 minuten vol te houden in dezelfde test. Niet echt een concurrent te noemen dus.

Koop hem als…

Je een van de krachtigste MacBooks ooit wil

Apple heeft geweldig werk verricht door het verbeteren van de meeste aspecten aan de MacBook Pro met het nieuwe 16-inch model, en hoewel het geen enorme sprong is wat betreft het vermogen ten opzichte van de 15-inch model, als je op zoek bent naar de meest krachtige MacBook die ooit gemaakt is, dan is het deze.

Je een werklaptop wil die het een hele werkdag volhoudt

De batterijduur op de MacBook Pro 16-inch is heel indrukwekkend, gezien de krachtige componenten en het grotere scherm. Het ligt eraan hoeveel je erop werkt, maar hij houdt het zeker wel een dag vol door hem een keer op te laden. Al zal het renderen van een zware video, de batterij uiteraard sneller leeg zal laten lopen.

Je alles mooi vond aan de MacBook Pro - maar meer wilde

Apple heeft als doel om zijn klanten "meer te geven van waar ze van houden" met de MacBook Pro 16-inch, en ze zijn daarin geslaagd. Je krijgt de klassieke vormfactor van de MacBook Pro, zonder extra lengte of gewicht, samen met een groter scherm, krachtigere componenten, een beter toetsenbord, betere speakers en nog veel meer.

Koop hem niet als…

Je een krap budget hebt

De MacBook Pro 16-inch kost hetzelfde voor het basismodel als zijn voorganger, het 15-inch model. Daar wordt hij om geroemd, maar vergis je niet het is nog steeds een prijzige laptop. Als je te maken hebt met een klein budget, dan zijn er meer betaalbare opties.

Je het vermogen niet nodig hebt

Een van de redenen waarom de MacBook Pro 16-inch zo prijzig is, is vanwege de krachtige componenten die zich binnenin de laptop bevinden. Dat betekent dat als je niet zoveel vermogen nodig hebt, (en je het niet gebruikt voor het bewerken van professionele video's, het produceren van muziek of het maken van 3D modellering), dan ben je beter af met een goedkopere Macbook Pro, zoals de 13-inch of de MacBook Air.