6 dingen die het Apple Event van september ons kunnen zeggen over de iPhone 12

De iPhone 12 werd niet voorgesteld op het Apple Event in september. Dat lag al binnen onze verwachtingen, al waren er toch enkelen die hun adem nog inhielden voor een verrassende onthulling. We zullen waarschijnlijk de smartphones aangekondigd zien worden op een evenement in oktober in de plaats.

Vier grote toestellen werden echter wel gelanceerd: de nieuwe iPad en de iPad Air 4, de Apple Watch 6 en de Apple Watch SE, samen met Apple One, een nieuwe abonnementsdienst voor apps van Apple.

We hebben dus nog een gezonde dosis Apple-producten om eventjes zoet mee te zijn, maar zouden deze toestellen ons iets kunnen zeggen over de aankomende iPhone 12? Er zijn veel nieuwe functies en interessante veranderingen in de toestellen die ons wat aanwijzingen kunnen geven.

Natuurlijk zullen we wel een beetje tussen de lijntjes door lezen, maar we hebben een lijst met zes voorspellingen voor de iPhone 12, gebaseerd op dingen die we hebben geleerd van de nieuwe iPads en Apple Watches, en de nieuwe abonnementsdienst.

1. Een vingerafdrukscanner op de zijkant

iPad Air's vingerafdrukscanner (Image credit: Apple)

De nieuwe iPad Air 4 is het eerste product van Apple dat een Touch ID ingebouwd krijgt in een knop op de zijkant, in plaats van de gebruikelijke locatie vooraan, zoals bij oudere iPhones en goedkopere tablets, of Face ID, zoals nieuwere iPhones en de iPad Pro.

Die verandering houdt steek - iedereen draagt tegenwoordig mondmaskers, en Face ID werkt niet zo goed met dit gezichtsbedekkende accessoire. Apple moet dus de fysieke vingerafdrukscanner verplaatsen voor deze nieuwe technologie.

Zou de iPhone 12 dus een scanner kunnen hebben op de zijkant? Het is zeker mogelijk. Het toestel zal hoe dan ook knoppen hebben op de zijkant, dus het zou geen gigantische aanpassing zijn in het ontwerp, en het wisselen van Face ID naar Touch ID laat Apple toe om de uitstulping voor de Face ID-scanners te verwijderen.

Sommige Android-toestellen maken al gebruik van de zijwaartse vingerafdrukscanners, zoals de Moto G 5G Plus en Honor 20, en het is een handige manier om jouw toestel te ontgrendelen, dus we zien het graag komen in de iPhone 12. Het is hoe dan ook meer betrouwbaar dan de Face ID.

2. Bij 60Hz blijven

Geruchten deden ons vermoeden dat de iPhone een beeldverversing kregen van 120Hz, een grote stap vooruit van vorige iPhones die bij 60Hz bleven. 60Hz is de standaard gebleven voor smartphones de voorbije jaren, maar recente toestellen van Android hebben dat opgekrikt tot 90Hz, 120Hz, en zelfs 144Hz.

Apple heeft tot nu toe enkel hoge refresh rates gebruikt in iPad Pro-modellen, die gebruik maken van Variable Refresh, waarbij de refresh rate automatisch wordt aangepast afhankelijk van wat je met de iPad aan het doen bent - je kan het dus niet manueel aanpassen.

Ondanks het feit dat de iPad Air 4 een approximatie van een 'iPad Pro Lite' moest zijn, heeft het toch geen Variable Refresh rate. Heeft Apple beslist dat mensen niet malen over de vlotheid die hoge refresh rates met zich meebrengen?

Er waren ook geruchten die wisten te zeggen dat Apple de beeldverversing van 120Hz niet op tijd vervaardigd ging krijgen. Wat de reden ook moge zijn, misschien zitten we nog een jaar op 60Hz te kijken.

3. Hallo, USB-C

De iPad Air 4 heeft een USB-C-poort (Image credit: Apple)

Net zoals hoge refresh rates stellen sommige geruchten dat de iPhone 12 standaard met een USB-C-poort komt in plaats van de gebruikelijke Lightning-poort. Dat zou ervoor zorgen dat het toestel sneller kan worden opgeladen en een meer gezwinde bestandsoverdracht heeft dan vorige toestellen.

De laatste generaties van de iPad Pro hadden al USB-C-poorten, maar nu heeft de iPad Air 4 er ook eentje, dus het is duidelijk dat Apple niet langer denkt dat de poort enkel voor zakelijke gebruikers is, en dat deze functie door meer consumenten wordt gesmaakt.

Hopelijk zien we dus de iPhone 12 een USB-C-poort gebruiken, en zal het dan ook veel minder lang duren om het toestel op te laden.

4. Geen bijgeleverde oplader

Een van de meer omstreden punten bij de lekken van de iPhone 12 is het al dan niet standaard aanwezig zijn van een oplader in de doos van het toestel. Door dit weg te laten worden gebruikers gedwongen om een eigen lader te kopen, maar het zou wel een vermindering geven van e-afval, wat op zijn beurt goed is voor het milieu.

De Apple Watch 6 is alvast bevestigd om zonder oplader in de doos te komen - je zal er zelf eentje moeten kopen, of een oudere versie die je al hebt liggen gebruiken, om jouw smartwatch op te laden.

Apple heeft niet gezegd of de Apple Watch SE of nieuwe iPads van een oplader worden voorzien. Door een recent interview waarin een uitvoerend directeur van Apple commentaar gaf op het meegeven van opladers in de doos, gecombineerd met het gebrek aan oplader bij de Watch 6, ziet het ernaar uit dat de iPhone 12 ook zonder zal komen.

5. De A14 Bionic chipset

The A14 Bionic chipset (Image credit: Apple)

De iPhone 11 kwam met een A13 Bionic chipset, en het ziet ernaar uit dat de iPhone 12 vergezeld wordt van de A14 Bionic. De nieuwe iPad Air 4 heeft deze chipset ook, en een bijkomstigheid van het feit dat de tablet lanceert voor de nieuwe iPhone is dat we een voorproefje krijgen van dit nieuw staaltje tech.

Dit is de eerste chipset van een smartphone van Apple die 5nm is, dus veel kleiner dan de vorige processoren, en de chip zou 30% sneller moeten zijn dan zijn voorgangers. De iPad Air 4 zou een kwiek toestel moeten zijn, en per extensie dan ook de iPhone 12.

6. Zelfs meer Apple bloatware?

Smartphones en tablets van Apple komen met een boel vooraf geïnstalleerde applicaties, zoals Apple TV en Apple Podcasts, of je ze nu wilt of niet - en de situatie zou slechter kunnen worden met de lancering van Apple One.

Apple One combineert Apple News, Apple Fitness en meer in één groot abonnement en, net zoals bij de andere applicaties van het merk, kan je ervan uitgaan dat ze standaard op jouw toestellen zullen staan, in de hoop dat je ze dan ook gebruikt en ervoor betaalt.

Hopelijk wordt dit niet het geval. We duimen alvast dat Apple de boodschap ontvangt dat als we deze diensten willen proberen, we ze wel zelf zullen downloaden. Als we echter een kijkje nemen naar de startpagina van onze iPad moeten we echter opmerken dat dit tot nu toe nog niet het geval is geweest.