iOS 14 batterijproblemen op te lossen door iPhone en Apple Watch te resetten

Sommige gebruikers met zowel een Apple Watch als een verbonden iPhone ervaren wijdverspreide problemen na het updaten naar iOS 14 en watchOS 7. Het lijkt erop dat de enige oplossing hiervoor is om je Apple Watch én iPhone terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Zorg ervoor dat je een back-up hebt gemaakt van je iPhone (via iCloud) voordat je de telefoon reset.

Apple heeft een ondersteuningsgids geplaatst waarin een aantal problemen die gebruikers hebben gemeld naar voren komen. Hieronder vallen ontbrekende gezondheidsgegevens en hardlooproutes, fitness apps die niet langer werken en een batterij die sneller leegloopt.

🔋iOS 14 battery drain issues?⌚️Do you have an Apple Watch paired w/ your iPhone?📱It may require resetting BOTH, says Apple.☁️Backup to iCloud first!October 1, 2020

Schokkend genoeg noemt Apple als oplossing om je iPhone te ontkoppelen, beide apparaten te synchroniseren naar iCloud en ze vervolgens allebei terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Tenzij je voor iCloud betaald, heb je ruimte nodig om je gegevens veilig te back-uppen. Vervolgens zet je de data terug als de telefoon en smartwatch weer 'gezuiverd' zijn.

Problemen met iOS 14 doen zich al voor sinds Apple de update uitbracht, wat gebruikelijk is bij een nieuw besturingssysteem. Wat echter niet zo vaak voorkomt, is dat het probleem zodanig is dat het niet kan worden opgelost door middel van een iOS-update (iOS 14.0.1 is uit, maar pakt het probleem niet aan).

Deze 'fix' is specifiek bedoeld voor gebruikers van de Apple Watch die last hebben van een snel leeglopende batterij én problemen hebben met hun gezondheidsgegevens. Als door iOS 14 je batterij snel leegloopt, maar je geen andere problemen ervaart of geen Apple Watch hebt, is het resetten van je iPhone waarschijnlijk onnodige (en riskante) tijdverspilling. Dan is het wachten en hopen dat er een andere, minder drastische oplossing komt in een toekomstige update van Apple.

(Image credit: TechRadar)

Wat je moet doen

Het lijkt erop dat het leeghalen van je iPhone en Apple Watch eenvoudig is, maar het is slim om elke stap aandachtig te volgen zodat er niets belangrijks verloren gaat.

Allereerst moet je jouw Apple Watch ontkoppelen van je iPhone door middel van de Watch-app. Dit zorgt ervoor dat er automatisch een back-up wordt gemaakt van de data van je Watch op je iPhone, terwijl het ook alle gegevens en instellingen verwijdert van de smartwatch.

Ten tweede ga je naar de instellingen van iCloud. Zorg ervoor dat de Gezondheid-app aangevinkt staat voor onderdelen die een back-up moeten krijgen. Vervolgens selecteer je 'iCloud Backup' en 'Back Up Now' om een back-up te maken van alle gegevens op je iPhone en Watch. Als dit niet mogelijk is, zal je ruimte moeten maken op de opslag van je telefoon of oude back-ups in iCloud moeten verwijderen.

Nadat de back-up is voltooid is de derde stap het moment dat je hebt gevreesd: binnen je instellingen ga je naar 'General', 'Reset' en 'Erase All Content and Settings'.

Je telefoon zou het nu weer naar behoren moeten doen. Het is tijd om je gegevens terug te halen. Zet je iPhone aan en kies de optie om te herstellen vanaf je iCloud back-up. Vervolgens open je de Watch-app, koppel je de iPhone weer met de Watch en selecteer je 'Restore from Backup' om al je gegevens terug te zetten.

Het is niet duidelijk of je hierdoor al je missende GPS- en gezondheidsgegevens terugkrijgt, maar de batterij zal als het goed is weer zoals gewoonlijk functioneren. Hierdoor kun je weer veilig aan de slag met je work-outs, zonder bang te hoeven zijn dat je telefoon en smartwatch halverwege al leeg raken.