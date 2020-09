Apple Watch 6 vs Apple Watch 5: welke Apple smartwatch is geschikt voor jou?

De Apple Watch heeft een flink parcours afgelegd in zijn korte bestaan. De Apple Watch 5 was een geweldige smartwatch, en nu is er een betere versie. De Apple Watch 6 is (op papier althans) de beste smartwatch en gezondheidstracker, die Apple ooit heeft gemaakt.

Dat betekent natuurlijk niet dat de Apple Watch 6 dan ook de Apple Watch is die je moet kopen. Elke keer dat Apple het horloge van een update voorziet, brengt het ook een meer betaalbare optie met zich mee, en nu kan je uit twee toestellen kiezen: de Apple Watch 3 en de gloednieuwe Apple Watch SE. Als je niet op zoek bent naar alle nieuwe functies van het laatste model, dan krijg je zo toch nog wel wat power en functies voor aanzienlijk minder geld.

Hieronder hebben we de grote verschillen tussen de Apple Watch 6 en Apple Watch 5 opgelijst, en daaronder gaan we kort verder op de andere opties: de nieuwe Watch SE en de nog steeds te verkrijgen Watch 3.

Apple Watch 6 vs Apple Watch 5: ontwerp en display

De Apple Watch 5 (Image credit: Future)

De vijfde generatie van de Apple Watch introduceerde het veelgevraagde always-on-display en kwam in een reeks van materialen: aluminium, roestvrij staal, keramiek en titanium. De Apple Watch 6 introduceert twee nieuwe kleuren voor de aluminium-modellen: een diep blauw en levendig 'Product Red'.

Het grote nieuws voor ons is dat het always-on-scherm van de Apple Watch 6 2,5 keer meer helder is dan daarvoor, wat wilt zeggen dat het beter leesbaar is in het zonlicht.

De Apple Watch 6 introduceert ook een nieuw soort bandje, de Solo Loop. Er is geen gesp of ander soort onderdeel voorzien; het is een band gemaakt uit één rekbaar stuk siliconen en komt in verscheidene kleuren en maten.

De Apple Watch 6 (Image credit: Apple)

Er is ook een gevlochten versie gemaakt van gerecycleerde vezels en siliconen draden. Deze komt in 5 kleuren. De lederen band en de polsband van Nike krijgen een update, en er zijn ook nieuwe Hermes-banden getoond.

Het ontwerp en de grootte van de twee modellen zijn eigenlijk hetzelfde, dus je kan ze terugvinden in 40 mm of 44 mm.

Apple Watch 6 vs Apple Watch 5: fitness en functies

Naast een elektrocardiogram (EKG), valdetectie, snelheidsmeter, altimeter en gyroscoop voegde de Apple Watch 5 ook een kompas toe voor betere navigatie en werd de nood-SOS-functies voorzien van een update om geautomatiseerde noodberichten te sturen in 150 verschillende landen.

De Apple Watch 6 blijft al deze fitness- en gezondheidsfuncties behouden, maakt van de altimeter een real-time sensor en voegt VO2 Max-metingen toe aan jouw beweging en hartslag. Het is een sterke voorspeller van jouw algemene gezondheid, en in een software-update die er nog aan zit te komen, zal het je alarmeren indien de VO2-waarden onder een bepaald niveau zakken.

De Watch 6 laat je jouw bloedzuurstof meten (Image credit: Apple)

Zoals verwacht zit er in de Apple Watch 6 ook een oximeter. Het toestel schijnt rood en infrarood licht op jouw pols, meet de kleur van jouw bloed en bepaalt zo hoeveel zuurstof er in je bloed zit.

De hele meting duurt 15 seconden en er worden ook metingen op de achtergrond uitgevoerd. Het werkt zelfs terwijl je slaapt en kan helpen bepalen of je mogelijk COVID-19 of andere ademhalingsgerelateerde aandoeningen hebt.

Apple Watch 6 vs Apple Watch 5: OS, kracht en batterij

Een nieuwe Apple Watch betekent ook een nieuwe watchOS. De Apple Watch 5 kwam met watchOS 6, en de nieuwe reeks met watchOS 7. Je kan echter wel jouw Series 5-toestel, net als sommige oudere modellen, ook updaten naar watchOS 7, dus de software is ongeveer hetzelfde op beide modellen.

WatchOS 7 bevat slaaptracking, betere geluidsanalyse, betere complicaties en nieuwe workouts voor Fitness, zoals Dance, Functional Strength Training en Core Training, gevolgd door de nieuwe Apple Fitness Plus-dienst.

watchOS 7 voegt onder andere slaaptracking toe (Image credit: Future)

De nieuwe Gezinsconfiguratie zorgt ervoor dat je Watches (enkel vanaf Series 4) kan instellen voor jouw gezin zonder dat ze hun eigen telefoon nodig hebben. We zijn niet helemaal zeker of we onze kinderen wel willen laten rondlopen met deze dure horloges, maar het kan zeker handig zijn voor gezinnen waar dit wel het geval is: er is een schooltijd-modus waarin ze niet gestoord worden en restricties waardoor ze stoppen met lanterfanten op momenten dat het niet hoort.

Als het op hardware aankomt is de chipset van de Apple Watch 5 een 64-bit dual-core Apple S5 met een batterijlevensduur van 18 uur. Dit was mogelijk met een verbeterd power-management en een meer energiezuinige variant van de OLED genaamd LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide).

De Series 6 heeft een Apple S6 chipset, gebaseerd op A13-silicon in de iPhone 11. Het is nog meer energiezuinig dan daarvoor, dus nieuwe heldere display zou hopelijk geen al te groot effect hebben op de levensduur van de batterij - al zullen we het toestel eerst moeten bekijken vooraleer we dit met zekerheid kunnen zeggen.

Ontdek de Apple Watch SE

(Image credit: Apple)

De Apple Watch SE is een downgrade van de Apple Watch 6 met hetzelfde display, dezelfde snelheidsmeter, gyroscoop, altimeter en valdetectie als de Watch 6, maar met dezelfde chipset als de Apple Watch 5. Dus hij is sneller dan de Apple Watch 3, maar niet zo snel als de Apple Watch 6.

Hij heeft geen VO2- of oximeter van de Apple Watch 6 en er was ook geen melding van EKG-metingen in de presentatie van Apple.

Prijs

Er zijn nu drie huidige modellen van de Apple Watch: de Apple Watch 3, de Apple Watch 6 en de Apple Watch SE. Laat ons eerst kijken naar de goedkoopste uit de reeks. De Apple Watch 3 begint op €219.

De Apple Watch SE komt daar net boven met een startprijs van €299. De Apple Watch 6 start op €429.

Apple biedt ook Apple Card-financiering aan, zodat je alles kan afbetalen over 24 maanden.

We hebben de Apple Watch 5 niet genoemd, aangezien deze productie werd stopgezet, maar sommige detailhandelaars zullen waarschijnlijk nog voor enige tijd versies kunnen aanbieden.

Welke Apple Watch moet jij kopen?

De Apple Watch 6 (Image credit: Apple)

De Apple Watch van dit jaar is niet zo ongelofelijk verschillend van het model van vorig jaar: de zet om een always-on-scherm in de Watch 5 te steken was een van de grootste veranderingen sinds de eerste generatie.

Maar er zijn wel enkele belangrijke nieuwe functies hier, en als je echt fan bent van jouw Watch dan denken we dat je nu waarschijnlijk al online de Apple Watch 6 hebt besteld.

De keuze is moeilijker met de Apple Watch SE en de Apple Watch 3. Als je op zoek bent naar het meest betaalbare model, dan is de Apple Watch 3 de beste keuze. Maar het is niet significant meer geld om een grotere en betere display te krijgen met een sterkere chipset, dus de Apple Watch SE zou dan wel eens meer waar kunnen bieden voor jouw geld, maar dat zullen we laten weten van zodra we hem volledig hebben getest.