'iPhone 12 Pro Max wordt een stuk krachtiger dan iPhone 12 Pro'

De verwachting is dat Apple de iPhone 12 volgende maand eindelijk zal onthullen. Er is voorafgaand aan de bekendmaking al het een en ander gelekt. De laatste info uit de geruchtenmolen suggereert dat er een significant verschil zal zijn tussen de twee top iPhone 12-modellen, namelijk de 6,1-inch iPhone 12 Pro en de 6,7-inch iPhone Pro Max.

De YouTuber EverythingApplePro teaset in samenwerking met de welbekende tipgever Max Weinbach enkele nieuwe details over de aankomende telefoons. Het grootste nieuws is dat de Pro Max blijkbaar zal beschikken over een beter scherm en betere camera dan de rest van de iPhone 12-serie.

Dit is opmerkelijk omdat de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max buiten formaat om eigenlijk hetzelfde apparaat waren. De een beschikte over een 5,8-inch scherm en de ander over een van 6,5-inch. Dit keer lijkt Apple het grote model in de spotlight te willen zetten.

Het lek suggereert dat een aantal van de meest geavanceerde upgrades waar we de afgelopen weken over gehoord hebben, waaronder een scherm met 120Hz verversingssnelheid en LiDAR-sensor, exclusief tot het iPhone 12 Pro Max-model zullen behoren.

Welk formaat bestijgt de troon?

De onthullingen zijn in lijn met de conflicterende berichtgeving over de iPhone 12. Er is veel discussie of Apple de 120Hz-schermen en LiDAR-scanners op tijd klaar zal hebben.

Als deze functies inderdaad exclusief zullen zijn voor de iPhone 12 Pro Max, dan komt dat overeen met een ander gerucht dat de meeste dure iPhone als laatste in de verkoop zal gaan.

Voor nu lijkt de onthulling van de iPhone 12 gepland voor 13 oktober, maar dit is nog steeds niet officieel aangekondigd. Sommige modellen zullen waarschijnlijk dezelfde week nog te bestellen zijn, andere modellen zullen vermoedelijk pas in november verschijnen.

Behalve een potentieel beter scherm en camera voor de iPhone 12 Pro Max is de verwachting dat de 12-serie weer een verhoging in snelheid zal krijgen. Ook is het vrijwel zeker dat Apple 5G zal introduceren voor de nieuwe iPhones.

Via Forbes