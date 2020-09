Volledige Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G specs gelekt

We zijn nog slechts enkele dagen verwijderd van het evenement van Google op 30 september, waar we zowel de Pixel 5 als Pixel 4a 5G verwachten te zien, maar er zullen weinig verrassingen zijn, nu een volledige lijst met specificaties voor beide toestellen is gelekt.

De specs, gedeeld door Roland Quandt (een lekker met een geloofwaardig parcours) op Winfuture.de, suggereren dat de Google Pixel 5 niet substantieel beter is dan de 4a 5G.

Als deze specificaties kloppen, dan hebben beide toestellen zeker veel met elkaar gemeen, met in beide een Snapdragon 765G chipset, 128GB opslaggeheugen, een 12.2 MP f/1.7 hoofdcamera, een 16MP f/2.2 ultrawijde en een 8MP f/2.0 voorwaartsgerichte camera, 4K-opname tegen 60fps, stereo speakers en Android 11.

Er zijn ook aardig wat verschillen. De Google Pixel 5 staat vermeld met een 6 inch scherm met een beeldverversing van 90Hz en Gorilla Glass 6-bescherming, terwijl de Pixel 4a 5G een 6.2-inch scherm heeft met slechts een beeldverversing van 60Hz en een Gorilla Glass 3.

Beide toestellen zouden echter wel een 1080 x 2340 OLED display met HDR-ondersteuning hebben. Het verschil in grootte houdt vermoedelijk in dat de Google Pïxel 5 432 pixels per inch heeft, en de Pixel 4a 5G dan 413 pixels per inch.

RAM zou ook verschillen, met de Pixel 5 die met 8 GB RAM komt, en de Pixel 4a 5G met 6GB. De Google Pixel 5 heeft ook een grotere batterij van 4.080mAh in tegenstelling tot de 3.885mAh van de Pixel 4a 5G. Beide hebben 18W vermeld bij het opladen, maar de Pixel 5 zou bijkomstig ook draadloos en omgekeerd draadloos kunnen opladen.

Verschillen in ontwerp

De google Pixel 5 heeft naar verluidt ook een iets meer premium bouw, inclusief een metalen en glazen body en IP68-certificatie (voor water- en stofbestendigheid), terwijl de Pixel 4a 5G bekleed zou zijn in polycarbonaat en geen gelijkaardige certificatie heeft.

Om over te gaan naar de kleinere verschillen heeft de Pixel 5 blijkbaar 3 microfoons, in vergelijking met enkel 2 in de Google Pixel 4a 5G, maar de laatstgenoemde zou dan wel een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting hebben, die afwezig is op de Pixel 5.

Tot slot is de Google Pixel 5 vermeld als 144,7 x 70,4 x 8,0mm en 151g, terwijl de Pixel 4a 5G uitkomt op 153,9 x 70,4 x 8,2mm en 168g, waardoor de Pixel 4a 5G dus groter en zwaarder uitvalt, maar als deze informatie klopt, dan heeft hij wel een groter scherm.

Zoals altijd moeten we bij lekken altijd alle informatie met een korreltje zout nemen, maar dit lek ligt in dezelfde lijn als eerdere geruchten, vooral in het geval van de Pixel 5, waar we nu al veel over hebben gehoord.

Nu 30 september bijna voor de deur staat zullen we snel de waarheid weten. TechRadar zal de aankondiging van de Pixel 4a 5G en Pixel 5 volledig verslaan, dus kom dan zeker een kijkje nemen voor alle details.