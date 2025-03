Nintendo Music breidt zijn bibliotheek uit met nummers van Kirby and the Forgotten Land en Tetris

We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van de volgende Nintendo Direct die plaatsvindt op 2 april 2025. We zijn erg benieuwd, want dit event staat volledig in het teken van de Nintendo Switch 2. Hopelijk krijgen we dan eindelijk duidelijkheid over de prijs, de volledige lijst aan functies en, misschien wel het belangrijkst, de launchgames.

In de aanloop naar het event heeft Nintendo enkele nieuwe nummers toegevoegd aan de Nintendo Music-app. Zoals NintendoLife als eerste meldde, is ook een ondersteuningspagina geüpdatet met een teaser voor een grotere update van de app, die in oktober 2025 zal verschijnen.

In de update van 25 maart 2025 zitten onder andere tracks uit klassiekers als Tetris en een andere favoriet Dr. Mario. Er zijn ook enkele nummers uit Kirby and the Forgotten Land, een Nintendo Switch-game, toegevoegd. Het gaat echter niet om de volledige soundtrack van Kirby, wat erop wijst dat we binnenkort nog een nieuwe lading nummers kunnen verwachten.

Nintendo Music - Tetris , Dr. Mario, Kirby and the Forgotten Land - YouTube Watch On

Hoewel het niet om alle nummers uit Kirby gaat, wordt deze grotere toevoeging aan de dienst zeker gewaardeerd. Nintendo Music is in essentie een muziekstreamingdienst à la Apple Music of Spotify, maar dan volledig gewijd aan muziek uit het Nintendo-universum.

Al je favoriete tracks uit Mario Kart, Animal Crossing en talloze andere titels zijn eenvoudig te beluisteren via een app voor Android en iOS, mits je een Nintendo Switch Online-lidmaatschap hebt.

Op de geüpdatete ondersteuningspagina laat Nintendo nu duidelijk weten dat er in oktober 2025 een update aankomt: “Je gegevens, zoals je afspeellijsten, worden bewaard, zelfs als je je Nintendo Switch Online-lidmaatschap opzegt. We zijn van plan om rond oktober 2025 een update uit te brengen waarmee je bepaalde functies van Nintendo Music kunt blijven gebruiken, zoals het bewerken, delen of verwijderen van je afspeellijsten, ook nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd.”

Aangezien de update belooft om meer sociale en beheermogelijkheden toe te voegen, zelfs als je geen abonnement hebt, zou Nintendo wel eens van plan kunnen zijn om de vereiste van een Switch Online-lidmaatschap voor toegang tot de muziekstreamingdienst te versoepelen. Het is in elk geval positief dat al je content, denk hierbij aan bijvoorbeeld afspeellijsten, behouden blijft als je je lidmaatschap opzegt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Misschien bereidt Nintendo zich voor op veranderingen in hoe je toegang krijgt tot Nintendo Music, of zelfs op een andere manier waarop je de muziek kunt streamen. De tijd zal het leren, maar wie weet wordt de dienst straks wel beter geïntegreerd met een grotere update van Nintendo’s online-aanbod of zelfs met de aanstaande Nintendo Switch 2.

Voor nu kun je in ieder geval nog steeds genieten van heerlijke deuntjes uit Kirby and the Forgotten Land, Dr. Mario of talloze andere titels via de Nintendo Music-app – zolang je een Switch Online-abonnement hebt.