Pokémon XD: Gale of Darkness blijft crashen op Switch 2, maar Nintendo werkt aan een oplossing

Pokémon XD: Gale of Darkness is een week geleden uitgebracht voor de Nintendo Switch 2 als onderdeel van de Nintendo Classics GameCube-games. Die lancering verloopt allesbehalve soepel, aangezien spelers, waaronder ikzelf, te maken hebben met crashes die soms het volledige opslagbestand verwijderen.

Het Japanse hulpaccount van Nintendo heeft gepost op Twitter dat ze vragen hebben ontvangen over fouten en crashes van de game. Daarna verzekerden ze fans dat ze dit onderzoeken en werken aan een oplossing. Die oplossing is voorlopen nog niet beschikbaar. Nintendo geeft geen timing hiervoor en zegt alleen het volgende: "We zullen jullie informeren zodra we meer informatie hebben, dus wacht nog even".

Ik heb zelf al twee crashes ondervonden. Het scherm werd plots volledig zwart, telkens middenin een gevecht, en toonde dat er iets misgegaan was en dat de game werd afgesloten. Toen ik na de eerste crash de game weer opstartte, kreeg ik de pijnlijke melding dat er geen opslagdata beschikbaar was in de game zelf. De vijf uur die ik al had gespeeld, waren dus volledig weg en niet meer te herstellen.

Nintendo geeft ten slotte een tijdelijke oplossing om deze situaties te voorkomen. Je kan namelijk in het onderbrekingsmenu (dit open je door op de min-knop te drukken) ook opslagpunten creëren buiten de saves in het spel zelf. Bij de tweede crash kon ik mijn opslagdata wel openen vanuit dit menu en was ik gelukkig geen vijf uur kwijt, maar slechts een kwartier.