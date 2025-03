Google Pixel 10 zou grote camera-upgrade krijgen

We zouden een eerste idee kunnen hebben van de volgende generatie Google Pixel-telefoons dankzij renders die naar verluidt gebaseerd zijn op gelekte CAD-ontwerpen van de Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro XL. De renders, allemaal gedeeld door Android Headlines en OnLeaks, tonen twee telefoons die opvallend veel lijken op de Google Pixel 9 en Google Pixel 9 Pro XL. Alleen de derde camera op de reguliere Google Pixel 10 is anders.

Net als het huidige model heeft de Google Pixel 10 een afgerond frame, horizontale camerabalk, volumeknop, aan/uitknop en USB-C-poort. Die bekende camerabalk heeft een derde camera in deze onofficiële renders, wat een nieuwe toevoeging zou zijn aan het basismodel van de Pixel-serie.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Tot en met de huidige generatie is de standaard Pixel nooit uitgerust geweest met drie camera's. In het verleden zagen we de combinatie van een hoofdcamera met telefotocamera op het basismodel, maar die tweede camera is nu al een tijdje vervangen voor een ultra-wide.

We vermoeden dat de derde camera op het basismodel een telefotocamera zal zijn. Dit zou de Google Pixel 10 op hetzelfde niveau brengen als de Samsung Galaxy S25 wat betreft camera's. Het zoombereik zal wellicht niet hetzelfde zijn als op de Pro-modellen om toch enig onderscheid te behouden. Het zou dan kunnen gaan om een telefotocamera met 3x zoom in plaats van 5x zoom.

Het afgebeelde model van de Google Pixel 10 Pro XL heeft op zijn beurt een groter frame, camerabalk met drie camera's en dezelfde knoppen en poorten als de basisversie.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Zoals we onlangs meldden, deelden Android Headlines en OnLeaks eerder een gelekte render van de Samsung Galaxy Z Flip 7 die sterk leek op de huidige Galaxy Z Flip 6. Enkele dagen later werden bijgewerkte renders vrijgegeven die een groot herontwerp lieten zien.

Het team van Android Headlines en OnLeaks deelt gewoonlijk redelijk betrouwbare leaks en geruchten, dus het zal niet al te verrassend als de uiteindelijke Pixel 10-serie lijkt op de deze renders. Zo hebben YouTube-shorts, geüpload door Alexis Garza, een werkende Google Pixel 9a getoond die lijkt op renders die eerder zijn gedeeld door Android Headlines en OnLeaks.