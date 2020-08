Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G kunnen verschijnen op 30 september

Google heeft al bevestigd dat de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G onderweg zijn, maar het heeft nog geen lanceringsdatum bevestigd. Dat gat wil de geruchtenmolen graag dichten, waarbij woensdag 30 september wordt voorgesteld als de grote dag.

De datum komt van de bekende tipgever Jon Prosser op Twitter, die zegt dat de Pixel 5 in het zwart en groen zal worden onthuld, evenals de Pixel 4a 5G in het zwart. Een witte versie van de Pixel 4a 5G staat dan gepland voor oktober.

Prosser heeft de afgelopen maanden zowel juiste als foute lekken naar buiten gebracht, dus we kunnen de datum nog niet met inkt in onze agenda zetten (maar wel met potlood). De voorspelling komt wel overeen met andere lekken die ook wezen op een datum in september/oktober.

Om de verwarring nog groter te maken, worden bij dit soort geruchten vaak lanceringsdata (wanneer telefoons worden aangekondigd) verward met verkoopdata (wanneer telefoons daadwerkelijk beschikbaar zijn in de winkel). Met data die zowel in september als oktober vallen, kunnen we mogelijk een lancering in september zien en een verkoopstart in oktober.

Wat we tot nu toe weten

De enige vorige hint over een Pixel 5 en Pixel 4a 5G lanceringsdatum kwam van een slippertje op de Franse Google blog, die donderdag 8 oktober kort vermeldde als de datum waarop de pre-orders voor deze telefoons zouden worden geopend.

Het is heel goed mogelijk dat Google op 30 september de volledige details van de smartphones toont en vervolgens op 8 oktober de pre-orders opent. De Pixel 4a werd aangekondigd via een blogpost en we verwachten eigenlijk hetzelfde voor deze twee toestellen.

Het enige wat we officieel weten is dat de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G met 5G aan boord zullen komen, en dat de prijzen zullen beginnen bij $499. We vermoeden dat die prijs voor de Pixel 4a 5G is, aangezien de meeste 5G-toestellen zo'n honderd euro meer kosten dan hun 4G-versies.

We hebben al gehoord dat de Google Pixel 5 met de mid-range Snapdragon 765G chipset uitgerust zou zijn, evenals enkele cameraverbeteringen om hem te onderscheiden van de Pixel 4a. De prijs voor de Pixel 5 begint vermoedelijk bij 699 dollar.