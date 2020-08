Google Pixel 5 krijgt mogelijk dezelfde chipset als OnePlus Nord

De Google Pixel 5 moet het high-end toestel van de Amerikaanse fabrikant worden dit jaar, maar hij wordt mogelijk iets minder krachtig dan we vooraf gedacht hadden. Qua snelheid zit hij waarschijnlijk op het niveau van de OnePlus Nord, en slechts net boven dat van de Google Pixel 4a.

Deze conclusie is afkomstig van gelekte Pixel 5 AI benchmarks, gespot door MyFixGuide. Uit de lijst blijkt dat de smartphone gebruikmaakt van de Snapdragon 765G chipset.

We hadden verwacht dat de smartphone de Snapdragon 865 of zelfs 865 Plus processor zou hebben. Dat zijn de beste chipsets die op dit moment beschikbaar zijn voor Android-telefoons en zouden de telefoon veel meer rekenkracht geven dan de 765G.

We hebben eerdere geruchten gehoord dat de telefoon niet zo high-end zal zijn als, laten we zeggen, de Pixel 4. We vermoeden dat Google door onder meer de mindere chipset qua prijs niet op het niveau van een Samsung Galaxy S20 of Oppo Find X2 Pro wil zitten.

Eigenlijk een Pixel 5a

Als deze informatie correct is, zal de Google Pixel 5 waarschijnlijk net iets betere rekenkracht hebben dan de Pixel 4a. Die heeft een Snapdragon 730G chipset en op de website van de Geekbench kunnen we zien dat die vaak ongeveer 1600 scoort in multi-core tests.

Vergelijk dat eens met de OnePlus Nord en Moto G 5G Plus, twee Snapdragon 765G-telefoons die respectievelijk 1877 en 1822 scoorden; die scores zijn niet veel hoger dan die van de Pixel 4a.

Als je bedenkt dat Snapdragon 865-telefoons zoals de Oppo Find X2 Pro, Sony Xperia 1 II en OnePlus 8 allemaal boven de 3000 kwamen in diezelfde test, wordt het duidelijk dat de 765G veel dichter bij de 730G staat dan bij de 865.

Kortom, de rekenkracht van de Google Pixel 5 zou nauwelijks die van zijn 'budget' versie kunnen overtreffen. We zullen de telefoon testen als hij wordt gelanceerd om erachter te komen.