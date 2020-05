Google Pixel 5 wordt mogelijk veel goedkoper dan Pixel 4

Vond jij dat de Google Pixel 4 duur was met een richtprijs van 799 dollar? De Google Pixel 5 zou goedkoper kunnen zijn dan dat als we ons mogen baseren op een recente survey van Google zelf.

De Google Pixel 5 zou in plaats daarvan 699 dollar kunnen kosten én de Google Pixel 4a zou ook goedkoper kunnen zijn dan zijn voorganger, die 349 dollar kostte. De prijzen in euro kunnen we echter niet rechtstreeks omrekenen op basis hiervan. De Pixel-smartphones kosten hier vaak enkele euro's meer, waardoor de Pixel 5 vermoedelijk zo'n 750 euro zal kosten.

Dat zijn prijzen die worden voorgesteld voor hypothetische Google Pixel-telefoons in een bedrijfssurvey, die naar verluidt naar een Reddit-gebruiker werd gestuurd, die er vervolgens een screenshot van heeft genomen. In het onderzoek werd gevraagd welke van de twee naamloze Pixel-smartphones de ontvanger zou kiezen. Hoewel de Pixel-telefoons naamloos waren, leken ze de Pixel 4a (een 'enorm nuttige telefoon' met een 3,5mm-aansluiting) en de Google Pixel 5 (het beste vlaggenschip van Google met de beste camera in zijn klasse) te beschrijven.

Hoewel de prijzen geenszins definitief zijn, suggereert hun vergelijking dat Google kijkt of mensen zullen kiezen tussen goedkopere en duurdere Pixel-telefoons. Betalen mensen extra voor een Pixel 5, of zouden ze geld besparen door te kiezen voor de meer betaalbare Pixel 4a?

Dit weten we over de Google Pixel 4a

Google Pixel 4a zou goedkoper zijn dan iPhone SE

Een Google Pixel 5 van 699 dollar zou dit jaar zeker welkom zijn gezien de torenhoge prijzen van de nieuwe vlaggenschepen zoals de Samsung Galaxy S20 Plus. Het zal echter niet de eerste telefoon van het merk zijn dit jaar. De Google Pixel 4a zou in de komende weken moeten verschijnen en door de geruchten vragen we ons af hoe hij het goedkope voordeel van zijn voorganger gaat behouden.

De Google Pixel 3a leek een goede deal tegen een startprijs van 399 dollar toen hij werd geïntroduceerd in mei 2019. Maar nu de iPhone SE 2020 vorige maand is uitgebracht, zijn we benieuwd hoe Google gaat proberen Apple te overtreffen.

Via Android Authority