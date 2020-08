Goedkope Google Pixel 4a smartphone officieel gelanceerd

Na maanden lekken en geruchten biedt de Google Pixel 4a je eindelijk een alternatief voor de Google Pixel 4 en Google Pixel 4 XL.

De Google Pixel 4a is naar moderne smartphone-normen vrij klein, met een OLED-scherm van 5,81 inch (1080 x 2340) met 443 pixels per inch en een beeldverhouding van 19,5:9.

Hij wordt aangedreven door een midrange Snapdragon 730G octa-core chipset samen met 6GB RAM en 128GB aan opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.140mAh, wat niet enorm is, maar dit is dan ook geen enorme smartphone. Hij ondersteunt 18W-snelladen, maar geen draadloos laden.

De achterste camera van de Google Pixel 4a is een enkele 12,2MP-camera en een f/1,7 diafragma en optische beeldstabilisatie. Op papier klinkt dat misschien niet indrukwekkend, maar Google heeft een geschiedenis van uitstekende camera's zonder een overvloed aan lenzen of megapixels nodig te hebben.

De camera aan de voorzijde heeft een 8MP-sensor in een punch-hole en er zijn stereoluidsprekers samen met een plastic achterkant met een centrale vingerafdrukscanner.

(Image credit: Google)

Stock Android tegen een sterke prijs

Natuurlijk, als Google-telefoon draait de Pixel 4a stock Android en de nieuwste versie (Android 10). Hij hoort ook zeker en vast bij de eerste telefoons die de Android 11-update krijgen wanneer die gelanceerd wordt.

Een groot hoogtepunt van de Google Pixel 4a zou zijn prijs kunnen zijn, aangezien hij slechts 349 euro kost, waarmee hij goedkoper is dan rivaliserende smartphones zoals de iPhone SE (2020) en OnePlus Nord.

In de VS gaat de Pixel 4a in de verkoop op 20 augustus, maar in het Verenigd Koninkrijk gaat hij pas op 1 oktober in de verkoop. We verwachten daarnaast dat de Google Pixel 5 ook nog dit najaar wordt gelanceerd. Zoals gewoonlijk is de smartphone niet officieel te koop in Nederland en België, maar we verwachten dat je hem tegen het einde van dit jaar wel kan kopen via grijze import. Momenteel is de Google Pixel 4 bijvoorbeeld beschikbaar via BelSimpel in Nederland, Fnac in België en bol.com in beide landen.

Lees hier alvast onze uitgebreide review van de Google Pixel 4a!