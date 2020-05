Gerucht: Google Pixel 4a goedkoper dan voorganger

The Pixel 3a (above) was a cheap phone but the Pixel 4a could be even cheaper

We verwachten niet dat het lang meer duurt voordat de Google Pixel 4a ten tonele verschijnt. Het betaalbare alternatief voor de Google Pixel 4 lijkt echter nog voordeliger te worden dan eerder verwacht. De laatste geruchten wijzen op een adviesprijs van slechts 349 dollar.

De claim is afkomstig van Stephen Hall (hoofdredacteur 9to5Google) in een tweet. Daar bovenop suggereert hij dat de prijs geldt voor een 128GB-versie. Gezien het feit dat we in eerdere geruchten een 64GB Google Pixel 4a gespot hebben, zou de instapprijs wellicht nóg lager kunnen zijn.

Zelfs wanneer de instapprijs 349 dollar bedraagt, is dat veel lager dan verwacht. Ter vergelijking: de Google Pixel 3a kostte bij de release 399 dollar, en via grijze import betaalde je hier 479 euro voor dit toestel in de Benelux. Een lagere prijs zou niet helemaal uit de lucht komen vallen, aangezien de Pixel 4 in sommige gevallen goedkoper was dan de Pixel 3 bij de release.

heard Pixel 4a is going be $349 https://t.co/zaezMcTCDGMay 14, 2020

Gaat Google daadwerkelijk voor een nog scherpere prijs, dan lijkt het de directe strijd aan te willen gaan met de iPhone SE 2020. De meest goedkope iPhone ooit is met 489 euro voor veel iOS-gebruikers het ideale model om nog jarenlang van iOS-updates te mogen genieten. Voor 489 euro krijg je echter 64GB opslag, dus in potentie zou de Pixel 4a alvast één streepje voor kunnen hebben.

Uiteraard nemen we al het nieuws voor nu met een korreltje zout, aangezien er nog niets officieels is.

We verwachten zeer binnenkort meer nieuwe informatie te vinden over de Pixel 4a. De releasedatum staat naar verluidt gepland op 5 juni.