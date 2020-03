Uitgelekt beeld Google Pixel 4a toont snellere opslag en meer RAM-geheugen

Als Google op schema blijft, dan zou zijn volgende smartphone de Google Pixel 4a zijn die in de maand mei gelanceerd wordt. Er is wederom een nieuw beeld uitgelekt, waarop we een bootloader van het toestel te zien krijgen.

De afbeelding van XDA Developers toont dat de Google Pixel 4a uitgerust is met 6GB RAM (ter vergelijking: de Google Pixel 3a had 4GB RAM). Hiermee staat hij op hetzelfde niveau als de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL.

We hebben hiervoor al gehoord dat er 6GB RAM zou zijn door een hands-on video van dezelfde bron. In die video werd ook duidelijk dat er 64GB interne opslag zou zijn, wat opnieuw getoond wordt in deze nieuwe afbeelding.

De bootloader onthult hier nieuwe info door aan te geven dat de Google Pixel 4a gebruik zal maken van 64GB UFS 2.1 flashopslag. Dat wil zeggen dat hij ook op dit vlak gelijk staat met de Google Pixel 4-reeks, en een upgrade krijgt tegenover de Google Pixel 3a.

Verwachte upgrades

De snelheid van de opslag van je telefoon is belangrijker dan je denkt, omdat je smartphone voortdurend apps en bestanden uit het interne geheugen moet laden. De Pixel 4a zou in theorie merkbaar sneller moeten zijn dan de Pixel 3a.

Dit is echter allemaal nog niet bevestigd. De Pixel 4a in deze gelekte afbeelding wordt verondersteld een prototype te zijn en de specs van de telefoon zouden tussen nu en de lanceringsdatum nog kunnen veranderen.

Toch is het bemoedigend om te zien dat de Pixel 4a waarschijnlijk met een paar interne upgrades komt, ten opzichte van de Pixel 3a. Op basis van wat we tot nu toe weten, zal de Pixel 4a in de verkoop gaan voor dezelfde oorspronkelijke prijs van $399 als de Pixel 3a in de VS. In de Benelux zullen we de smartphone vermoedelijk voor zo'n 400 euro kunnen vinden.

We weten nog niet of de Pixel 4a zowel in een 128GB-versie, als in een 64GB-versie beschikbaar zal zijn. Het lijkt er tot slot op dat Google het idee van een Google Pixel 4a XL, achterwege heeft gelaten.