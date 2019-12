Huawei P40 nieuws, releasedatum, prijs en geruchten

De te verschijnen Huawei P40 behoort tot een van de meest interessante producten die we in 2020 moeten gaan zien. Net als bij de Huawei Mate 30 (Pro) is het nog maar de vraag of het toestel überhaupt beschikbaar zal komen in de Benelux

Het grootste probleem van nieuwe Huawei-smartphones is zonder meer het nog altijd lopende handelsverbod. De regering van de Verenigde Staten verbiedt het Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met Huawei, waaronder het Amerikaanse Google. Vandaar dat nieuwe Huawei-smartphones geen gebruik mogen maken van Google-diensten. Dat is vrij catastrofaal, aangezien apps als de Play Store en Gmail essentieel zijn voor Androids tegenwoordig.

Ongeacht de nog altijd onzekere toekomst van Huawei, verwachten we nog altijd dat de Huawei P40 er linksom of rechtsom aankomt. We hopen het eerlijk gezegd ook een beetje, want zowel de Huawei P30 als de P30 Pro behoren tot onze favoriete smartphones van 2019. Dat komt onder meer doordat ze uitzonderlijk goede camerasmartphones zijn.

De smartphonemarkt is echter razend competitief, en dankzij de constante lading nieuwe smartphones moeten de Huawei P40 en P40 Pro wel de nodige verbeteringen met zich meebrengen om de merknaam Huawei relevant te houden.

Update: Huawei bevestigt dat de Huawei P40 verschijnt in maart, en heeft onder meer andere details bekendgemaakt.

De Huawei P40 is zeker niet de eerste smartphone die uit de doeken gedaan zal worden in 2020. Voor nu ziet het ernaar uit dat onder meer de Samsung Galaxy S11 enkele dagen of weken voor de lancering van Huawei lanceert. De Galaxy S-serie van Samsung is een geduchte concurrent.

We hebben hieronder een lijst opgesteld met dingen die we graag terugzien in de Huawei P40. Ook hebben we opgesomd wat we wel al weten over de te verschijnen toestelserie. We zullen dit artikel constant updaten met nieuwe informatie, mocht er iets naar buiten komen.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwste P-serie van Huawei

De nieuwste P-serie van Huawei Wanneer verschijnt het? Eind maart 2020

Eind maart 2020 Wat gaat het kosten? Waarschijnlijk iets meer dan de P30 serie

(Image credit: Future)

Huawei P40 releasedatum en prijs

Huawei heeft bevestigd dat het bezig is met de productie van de Huawei P40. De verwachting is dat de Chinese fabrikant eind maart in Parijs de nieuwe toestellijn presenteert.

Heel verrassend is dat niet, aangezien de Huawei P30 en P30 Pro ook in Parijs uit de doeken gedaan werden in maart 2019. De verwachte lanceerdatum houdt ook in dat er geen Huawei P-smartphones gepresenteerd worden op het MWC 2020, maar een exacte datum weten we nog niet.

De Huawei P40 prijs is een interessante kwestie. Bij de release van de Huawei P30 Pro kostte de toptelefoon maar liefst 999 euro. De reguliere P30 ging over de toonbank voor 749 euro. Het is de verwachting dat de nieuwe P40-serie ietsjes duurder zal zijn dan zijn voorgangers.

Huawei P40 nieuws en geruchten

Er is nog niet al te veel te melden over de Huawei P40 en Huaewi P40 Pro op dit moment. Een Huawei-topman heeft gemeld dat de P40 beschikt over een 'niet eerder vertoond design', wat erop duidt dat de P40 erg anders is ten opzichte van zijn voorgangers.

Er zijn vrij recentelijk renders opgedoken van de Huawei P40 en P40 Pro. Daarin zien we nog niet heel veel terug van de hierboven genoemde belofte; de P40-serie lijkt nogal veel weg te hebben van de Samsung Galaxy S11. Het ziet ernaar uit dat de telefoons gebruikmaken van een camera-opzet verpakt in een rechthoek.

Afbeelding 1 van 2 Huawei P40 Pro (Image credit: OnLeaks) Afbeelding 2 van 2 Huawei P40 (Image credit: OnLeaks)

De Huawei P40 maakt gebruik van vier camera's aan de achterzijde. Het vlaggenschipmodel maakt gebruik van een primaire 64-megapixellens, de Sony IMX686 met optische beeldstabilisatie om precies te zijn. Verder is een 20-megapixelgroothoeklens, 12-megapixeltelelens, een macrocamera, én een Time of Flight-sensor. De reguliere P40 komt naar verluidt met een 6,1 of 6,2 inch display.

De Huawei P40 Pro pakt het echter anders aan. Net als de meeste Samsung-vlaggenschepen is er een 'watervalscherm' ingebouwd, wat betekent dat de schermranden erg bol afgerond zijn.

Het display kent een diagonaal van 6,5 tot 6,7 inch. Er is een metalen frame erin gezet, om zo mogelijk iets meer robuustheid te geven aan het verder fragiele glazen apparaat.

Huawei P40 Pro 'watervalscherm'. (Image credit: OnLeaks)

Beide telefoons maken gebruik van een USB-C-poort, simkaartslot, en een enkele speaker. Een koptelefooningang is bij beide versies afwezig. Dat is opvallend, aangezien de reguliere Huawei P30 wel een 3,5mm ingang heeft.

Beide schermen maken gebruik van een OLED-paneel. De fabrikant is op dit moment nog niet bekend. Er gaan geruchten dat de P40 Pro een ververssnelheid van 120Hz kent, inclusief een Quad HD+ resolutie.

Over de accucapaciteit wordt eveneens nog hevig gespeculeerd. Heeft de P40 Pro echt een 120Hz display, dan is het geen gekke gedachte als het toestel 5500 mAh aan accucapaciteit aan boord heeft. 50W-snelladen behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat willen we zien?

1. Een nieuwe cameralens

De Huawei P30 Pro was een van de eerste smartphones met vier cameralenzen aan de achterzijde, en de resultaten van de lenzen waren behoorlijk indrukwekkend. Ook de drie lenzen van de P30 stemden ons tevreden.

Aangezien tegenwoordig ook betaalbare vlaggenschepen als de Motorola One Zoom al over vier of meer prima lenzen beschikken, is het niet zo vreemd om meer te vragen van Huawei's toppers. Dat hoeft niet in aantal te zijn, maar de kwaliteit van foto's kan natuurlijk altijd beter.

(Image credit: Future)

2. Draadloos opladen

Het is een feature die we eigenlijk bij elke telefoon maar wat graag willen zien. Draadloos opladen zou echter een flinke boost geven aan de lijst met koopargumenten voor de P40-serie.

De Huawei P30 Pro is al draadloos oplaadbaar. Onze hoop is erop gevestigd dat de reguliere variant ook in staat is om draadloos opgeladen te kunnen worden.

De P30 Pro (Image credit: Future)

3. Verbeterde schermtechnologie

Bij het omschrijven van de P30 en P30 Pro schermen zouden we niet snel de term 'super' gebruiken, maar eerder 'goed'. De OLED-panelen en HDR10-ondersteuning zijn prettig, maar concurrenten met Quad HD- of 4K-displays zijn een stuk indrukwekkender.

Wellicht wordt de Huawei P40-serie uitgerust met AMOLED-schermen van Samsung. Die staan al tijden bekend om hun fantastische kwaliteit. Het zou in ieder geval een stap in de goede richting zijn.

4. Een verbeterde interface

We hopen dat Huawei vlak voor de lancering van de P40 EMUI van een redesign gaat voorzien, want dat is geen overbodige luxe.

EMUI (Image credit: Huawei)

Momenteel is EMUI nogal fel en levendig, en enkelen zouden zelfs zover gaan om te zeggen dat her kinderachtig uitziet. Daarnaast is er de nodige bloatware aanwezig, en dat is natuurlijk nooit een pluspunt. Chinese smartphonefabrikanten hebben vaak een interface wat het in eigen land goed doet, maar daarbuiten een stuk minder gewaardeerd kan worden. EMUI is hier een goed voorbeeld van.

Mocht het lukken om de UI te verbeteren vóór de release van de P40, dan kunnen we in ieder geval een minpuntje van de lijst afhalen.

6. Nog betere zoomcamera's

De digitale en optische zoom van de P30 Pro was misschien wel de meest indrukwekkende functie van heel de smartphone. Bij de P40-serie zouden we graag op eenzelfde wow-gevoel getrakteerd worden.

De Huawei P30 beschikt over 3x optische zoom en 30x digitale zoom, terwijl de P30 Pro in staat was om 5x optische zoom te bewerkstelligen en 50x digitale zoom. Telefoons als de Oppo Reno 10x Zoom zijn echter al in staat om 60x digitale zoom te realiseren. Huawei zal dus flink aan de bak moeten om in 2020 hier overheen te kunnen gaan.

7. Dubbele frontcamera

De achterzijde van Huawei-smartphones zitten vaak vol met cameralenzen, maar aan de voorzijde houdt de Chinese fabrikant het vooralsnog op één lens. Daar mag wat ons betreft verandering in komen. Hoe meer hoe beter immers, toch?

(Image credit: Future)

Mocht Huawei ons advies opvolgen, dan zou het niet de eerste fabrikant zijn met deze implementatie; de Samsung Galaxy S10 Plus beschikt al over twee camera's aan de voorzijde. Deze zijn verwerkt in een cameragat.

8. Verbeterde IP-waardering

De Huawei P30 Pro uit 2019 kent een IP68-certificering. Daarmee is het toestel stofbestendig, en houdt hij het in theorie een halfuur uit onder water (tot 2 meter diep), maar bij de Huawei P30 is dat een ander verhaal. De goedkopere versie, de Huawei P30, moet het doen met slechts een IP53-certificering. Bestand tegen stof en spatwater, maar na een duik in bad is het toestel ten dode opgeschreven.

We zouden graag zien dat de Huawei P40 eveneens beschikt over een IP68-certificering, zodat we iets minder bang hoeven zijn in de buurt van water.