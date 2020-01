OnePlus 8 lanceringsdatum, prijs, nieuws en leaks

De OnePlus 8 is een van de meest verwachte smartphones van 2020, samen met de OnePlus 8 Pro en mogelijk ook een OnePlus 8 Lite, zoals de geruchten ons doen geloven.

2019 was een interessant jaar voor OnePlus, die zijn line-up opsplitste tussen de flagship specs tegen een mid-range prijs in de OnePlus 7 en de meer gepolijste (en prijzige) echte budget flagship OnePlus 7 Pro. Deze werden later in het jaar verfijnd met extra functies in de 7T versies zoals we gewend zijn van het Chinese merk.

Als zodanig verwachten we dat de nieuwe telefoons begin 2020 een soortgelijke technologische sprong zullen maken. Maar wat zal de OnePlus 8-serie bevatten?

Verder kunnen we over sommige dingen speculeren. Bijvoorbeeld, zowel de OnePlus 7 Pro als de 7T Pro hadden 5G versies, dus we kunnen een OnePlus 8 Pro 5G verwachten. Alles wat we nog meer gehoord hebben, lees je hieronder.

Hier draait het om

Wat is het? De volgende reeks smartphones van OnePlus

De volgende reeks smartphones van OnePlus Wanneer worden ze gelanceerd? Waarschijnlijk in april 2020

Waarschijnlijk in april 2020 Wat zullen ze kosten? Iets meer dan de vorige generatie smartphones

OnePlus 7T (Image credit: Future)

OnePlus 8 en 8 Pro lanceringsdatum en prijs

Gezien het stramien dat OnePlus al jaren volgt, kunnen we verwachten dat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro in het late voorjaar of in de vroege zomer op de markt komen - de laatste twee niet-T versies kwamen respectievelijk in mei 2018 en 2019 uit, dus medio mei 2020 is een goede gok.

We verwachten ten minste twee telefoons, maar waarschijnlijk drie, en gezien de prijzen van zijn voorgangers, verwachten we niet dat de standaard OnePlus 8 minder 559 euro zal kosten.

Ook verwachten we niet dat de OnePlus 8 Pro minder dan 709 euro zal kosten. Er is nu echter sprake van een OnePlus 8 Lite, die een goedkopere optie zou kunnen zijn, hoewel het iedereen een raadsel is hoeveel die dan zou gaan kosten.

OnePlus 7T Pro (Image credit: Future)

OnePlus 8 en 8 Pro geruchten en leaks

Hier hebben we een lijst samengesteld van alles wat we gehoord hebben over de OnePlus 8, 8 Pro en 8 Lite. We hebben alles georganiseerd op functie, zodat je makkelijk kan vinden wat je wil weten.

OnePlus 8 design en display

Terwijl de OnePlus 7 Pro een pop-up selfie camera introduceerde die een all-screen display mogelijk maakte, behield de OnePlus 7 de waterdruppelnotch van zijn voorganger.

Een vroeg leak geeft aan dat de OnePlus 8 voor een punch-hole in de linkerbovenhoek zal gaan met daarin de selfiecamera. Dat lek had het ook over een kleiner formaat van 6,5 of zelfs 6,44 inch in plaats de huidige 6,67 inch.

(Image credit: TrueTech)

Dit zou ook het geval kunnen zijn bij de Pro, aangezien een leak suggereert dat de pop-up camera werd verwijderd om ruimte te maken voor andere functies zoals draadloos opladen, maar er zijn ook andere mogelijke redenen: het pop-up mechanisme zou bijvoorbeeld minder betrouwbaar zijn dan verwacht (al hadden we daar zelf geen last van).

Dat mechanisme kan ook een factor zijn geweest voor water en stof om binnen te komen - in tegenstelling tot andere telefoons, hebben OnePlus handsets geen IP-scores voor stof/waterdichtheid, die bijna de industriestandaard zijn.

We hebben gezien hoe de frontcamera eruit zou kunnen zien in de gelekte schetsen hieronder, die zowel single-lens als dual-lens punchgaten laten zien, waarbij de dual-lens waarschijnlijk voor de OnePlus 8 Pro is.

Bovenstaande foto's tonen ook een erg kleine schermrand en een quad-lens camera achteraan, maar zoals bij alle lekken zouden we ze met een korreltje zout nemen. Een groot lek, waarop dit artikel grotendeels gebaseerd is, geeft aan dat geen enkele van de toestellen drie camera's achteraan zal hebben.

Dat grote lek zegt ook dat de OnePlus 8 Pro een 6,7-inch scherm zal hebben met een 120Hz-verversingssnelheid, en de OnePlus 8 en 8 Lite een 6,44-inch scherm met 90Hz-verversingssnelheid. Het zou hier telkens om een AMOLED-display gaan.

Naast de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro (of hoe ze ook gaan heten) kunnen we ook een OnePlus 8 Lite krijgen. Dat toestel maakte namelijk ook deel uit van de gelekte info.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

De render hierboven laat zien hoe hij eruit zou kunnen zien. De bron (@OnLeaks - een betrouwbare leaker) zegt dat hij waarschijnlijk een 6,4 of 6,5-inch scherm heeft.

Dat zou hem kleiner maken dan de OnePlus 7T, maar niet noodzakelijkerwijs kleiner dan de rest van de OnePlus 8-reeks.

Hij is blijkbaar ook 8,6mm dik, waardoor hij tussen de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro zit op dat vlak. Hij heeft daarnaast nog twee achterste camera's en een punch-hole camera aan de voorkant. Het is onbekend wat de specificaties en de prijs zijn, maar hij zou wel eens de goedkoper kunnen zijn dan de reeksen van de voorbije drie jaar.

OnePlus 8 camera

Een leak doet ons vermoeden dat de OnePlus 8 Pro een vierde camera achteraan zal hebben, een Time of Flight dieptesensor op precies te zijn. Die zal het trio van hoofd-, ultragroothoek- en telelens vergezellen, die nog steeds verticaal uitgelijnd zijn centraal op de achterkant. We hebben daarentegen nog andere geruchten gehoord die de aanwezigheid van deze extra lens in twijfel trekken.

De bovengenoemde grote leaks beweren dat de OnePlus 8 en 8 Pro uitgerust zullen zijn met 60MP-camera's. Daarbij komt nog een 16MP en 13MP camera op de Pro versie, en een 13MP en 12MP lens op de gewone versie. Dat lek vermeldde echter niet welke lenzen het precies zullen zijn.

(Image credit: Future)

De OnePlus 8 Lite lijkt dan een 48MP-hoofdcamera te hebben met daarnaast dezelfde 16MP en 12MP combo als de OnePlus 8.

Aan de voorkant ziet het er dan naar uit dat er 32MP-camera's zullen zijn op alle modellen, behalve de Lite, die een 16MP-sensor zal hebben.

Op dit moment weten we niet veel over de lenzen, maar het zullen waarschijnlijk een ultragroothoek en telelens zijn, respectievelijk op de 16MP en 12MP/13MP lenzen.

Het feit dat de OnePlus 8 Lite drie achterste camera's kan hebben lijkt misschien verrassend omdat het de budgetversie van de apparaten is, maar het toestel werd al in het echt gezien met drie camera's op de achterkant. Daarom zou de OnePlus 8 Lite uiteindelijk een stuk minder 'Lite' kunnen zijn dan we verwachtten, met cameraspecificaties om de concurrentie met andere mid-range apparaten aan te gaan.

OnePlus 8 batterijduur

Het enorme lek suggereert dat de OnePlus 8 Pro een 4.500mAh batterij zal hebben, en de andere twee exemplaren van 4.000mAh. Dat zijn allemaal degelijke groottes voor smartphones, en ze zullen je waarschijnlijk een dag lang gebruik geven.

We weten op dit moment niet veel over oplaadsnelheden, maar OnePlus pronkt vaak met zijn Warp Charge technologie, dus er zou groot nieuws kunnen komen op dat vlak.

OnePlus 8 specs en functies

We hebben gehoord dat de OnePlus 8 en 8 Pro de aankomende Snapdragon 865 chipsets zullen hebben. Dit zullen topklasse processoren zijn met ongeëvenaarde snelheden.

(Image credit: Future)

Dan lijkt het erop dat de OnePlus 8 Lite een MediaTek 1000-processor zal hebben, een andere aangekondigde chipset die waarschijnlijk niet dezelfde snelheden zal hebben als de Snapdragon. Het zal hopelijk goed genoeg zijn voor dagelijks gebruik, maar als pittige snelheden belangrijk voor je zijn, dan is de Lite misschien niet goed genoeg.

Dat nieuws komt eveneens van het eerder genoemde grote lek, dus het is misschien niet juist, maar het zou geen verrassing zijn dat de Lite een andere chipset heeft.

Een ander deel van dat lek is dat de OnePlus 8 en 8 Pro beide 5G-telefoons zouden kunnen zijn of mogelijk alleen als 5G-versies komen. Aangezien 5G-telefoons steeds vaker voorkomen, zou het laatste waarschijnlijk zijn, maar gezien nog niet alle landen tegen dan een 5G-netwerk zullen hebben, verwachten we ook nog 4G-versies.

OnePlus 8 / 8 Pro: Wat we willen zien

1. Betere camera's

De OnePlus 7 Pro introduceerde een derde, ultragroothoeklens, net als vele andere smartphones die in 2019 werden uitgebracht, en die was goed: het extra bereik maakt de fotomogelijkheden van de smartphone veelzijdiger. Maar alles kan beter.

Concreet willen we graag een verbeterde Nightscape, de nachtmodus van het bedrijf - en ja, dat komt deels omdat de iPhone 11 en Google Pixel 4 de lat dit jaar weer hoger hebben gelegd. Duidelijkheid, levendigheid en algemene helderheid worden tot verbazingwekkende hoogten gebracht, en we zouden graag zien dat Nightscape een inhaalbeweging maakt.

Nu we toch bezig zijn, willen we ook graag een paar van de modi die standaard in andere smartphones worden gebruikt. De nieuwe Macro-modus die in de OnePlus 7T is geïntroduceerd is netjes, maar we willen ook graag standby's zoals panorama en slo-mo.

2. Gezichtsherkenning

Hoewel vingerafdrukscanners belangrijk zijn, is het prettig om niet telkens je vinger op een bepaalde plaats te moeten leggen als je iets snel wilt controleren op je smartphone. Gezien Android 10 Face Unlock mogelijk maakt, zou het geweldig zijn om de functie naast (en niet ter vervanging van, zoals in de Pixel 4) de vingerafdrukscanner te hebben...

(Image credit: Future)

3. Een 3,5mm-audiopoort

We klinken hier misschien als een plaat die hapert, maar we houden van de 3.5mm-audiopoort in alle smartphones en waren niet blij dat hij weg was in de OnePlus 6T. Terwijl een aanzienlijk deel van de industrie hem heeft afgeschaft, verlangen we nog steeds naar de dag waarop we onze mooie koptelefoon in onze smartphones kunnen stoppen.