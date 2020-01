OnePlus 8 Lite gespot met meer camera's dan verwacht

The OnePlus 8 Lite kan beschikken over net zoveel cameras als de OnePlus 7T Pro, hierboven

Het gerucht gaat dat er dit jaar een OnePlus 8 Lite wordt gelanceerd naast de basis- en Pro-modellen, maar het lijkt erop dat de telefoon misschien niet zo 'Lite' is als we hadden verwacht, althans als we kijken naar de camera's.

Dat komt omdat een ongeïdentificeerde OnePlus-smartphone werd gespot door SlashLeaks tijdens een talkshow waar OnePlus CEO Pete Lau te gast was. En die smartphone kan wel eens de OnePlus 8 Lite zijn.

Een doos vol smartphones werd op een tafel geplaatst, en een van de zichtbare toestellen had een OnePlus logo, maar lijkt geen huidige OnePlus te zijn. Er waren namelijk drie cameralenzen aanwezig in de linkerbovenhoek op de achterkant. Interessant is dat het ook niet overeenkomt met een eerder lek, dat slechts twee lenzen achterop liet zien.

#OnePlus - #OnePlus8Lite - Oneplus 8 Lite dummy leak https://t.co/HGdqGGFjsV pic.twitter.com/vR4kGP5TopJanuary 5, 2020

De bron van dat lek heeft dit laatste niet betwist. In feite hebben ze hun renders geüpdatet zodat die matchen, dus het is waarschijnlijk dat de OnePlus 8 Lite ook echt drie camera's achterop zal hebben.

Wat betekent dit voor de basis- en Pro-modellen van OnePlus 8? Wel, misschien hebben ze nog meer camera's, respectievelijk vier of vijf. We zijn hier echter niet helemaal zeker van, want de OnePlus 7 Pro had "maar" drie camera's, dus vijf zou een grote sprong vooruit zijn.

Let wel: de smartphone die van voren naast deze staat, wordt door de meeste bronnen niet als de OnePlus 8 Lite gezien. Het zou inderdaad verrassend zijn als OnePlus een notch van dat formaat zou gebruiken in een nieuw model. We kunnen het niet helemaal uitsluiten, maar eerdere lekken laten alleszins een punch-hole camera zien.

Naast de achterste camera's en het donkerblauwe kleurenschema is hier niet veel te zien, maar we zouden vrij snel een duidelijke, officiële blik op de OnePlus 8 Lite kunnen krijgen. Hij zou namelijk in de eerste helft van het jaar naast de rest van de OnePlus 8 reeks gelanceerd worden.

Via GSMArena