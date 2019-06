De OnePlus 7 Pro heeft een paar verrassingen achter zijn prachtige en enorme scherm, waarop je noch een inkeping noch een punch-hole camera ziet. Hij verbergt een nieuwe pop-up selfiecamera en biedt een 90Hz-scherm verversingssnelheid die ervoor zorgt dat games en film kijken er extreem vloeiend uitzien. Ook al beschikt hij niet over de beste smartphonecamera, hij heeft functies die Apple en Samsung niet hebben in 2019 en de bijbehorende prestaties. Nog een verrassing: deze nieuwe OnePlus-smartphone kost nu bijna evenveel als de iPhone XR en Galaxy S10e.

Review in twee minuten

De OnePlus 7 Pro is klaar je selfie te nemen met zijn nieuwe pop-up selfiecamera en je vervolgens te verblinden met zijn vloeiende, onberispelijke all-screen display - twee functies waarmee Apple en Samsung niet kunnen concurreren met hun toonaangevende vlaggenschiptelefoons.

Het is de nieuwste Android-smartphone van het Chinese merk om zijn concurrentie te overtreffen, waarmee het eveneens high-end vermogen en functies aanbiedt, maar tegen een consumentvriendelijke lagere prijs. OnePlus is er opnieuw in geslaagd. Maar zet je schrap, trouwe fans: dit nieuwe model is duurder dan de OnePlus 6T van vorig jaar.

Wat je van de OnePlus 7 Pro krijgt in ruil voor het extra geld is een upgrade die de naam 'Pro' verdient. Deze smartphone heeft een prachtig 6,67 inch scherm dat met Samsungs displaykroon de strijd aangaat door de lelijke schermrandenomtrek achterwege te laten en een refresh rate van 90Hz ondersteunt om vloeiender te gamen (en zelfs te scrollen).

De langgerekte 19,5:9 beeldverhouding is lang en kleine handen zullen niet alle hoeken van de uitgestrekte display kunnen bereiken. We zouden graag een OnePlus 7 Pro mini zien, maar we waarderen de gebogen randen die zorgen voor een dunner profiel. De tweede generatie vingerafdrukscanner op het scherm is ook verbeterd om je te helpen betrouwbaarder toegang te krijgen tot de smartphone vanaf de eerste keer dat je je duim op het scherm legt.

Onder het HDR10+ scherm zitten Qualcomms top-of-the-line Snapdragon 855 chipset, een flinke 4.000mAh batterij die ons door een dag hielp (maar niet langer dan dat), tot 256GB aan opslag en 12GB RAM-geheugen, wat eigenlijk meer is dan je nodig hebt in een smartphone, dus de 8GB-versie is prima.

De driedubbele achterste camera's van de OnePlus 7 Pro heeft een hoofdcamera met een 48MP-sensor, nieuwe 3x tele- en ultrabrede lenzen en een Nachtmodus. Hij komt dichter bij de kwaliteit van de Google Pixel 3 en Huawei P30 Pro, maar is niet de beste cameratelefoon. De OnePlus 7 Pro heeft al software-updates gehad die zich richten op het verbeteren van de camera, en we gaan door met het testen van de verschillen.

Ontbrekende functionaliteiten van de OnePlus 7 Pro zijn onder andere een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, een microSD-kaartslot en draadloos opladen, wat voor sommige mensen een gemis kan zijn, maar geen dealbreaker. Goed nieuws, hij biedt de snelste laadsnelheden door middel van de nogal grote Warp Charge 30 adapter, terwijl er ook een nieuw stereo luidsprekersysteem is.

De OnePlus 7 Pro komt dichter bij alles wat je wilt van een vlaggenschipsmartphone dan eender welke andere OnePlus-smartphone - maar om deze reden past hij ook niet meer in het budget- of mid-range segment. Waar OnePlus ooit geprezen werd als vlaggenschipkiller, is hij nu een vlaggenschip om te overtreffen.

Bron afbeelding: TechRadar

Prijs en lanceringsdatum

Gaat 25 juni in de verkoop

128GB+6 GB RAM: 709 euro

709 euro 256GB+8GB RAM: 759 euro

759 euro 256GB+12GB RAM: 829 euro

OnePlus 7 Pro specs Gewicht: 206g

Afmetingen: 162 x 75 x 8,8

Besturingssysteem: Android 9

Schermformaat: 6,67-inch

Resolutie: QHD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6GB/8GB/12GB

Opslag: 128/256GB

Batterij: 4,000mAh

Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 16MP

Frontcamera: 16MP

Waterbestendig: geen officiële score

Hoofdtelefoonaansluiting: nee

De lanceringsdatum voor de OnePlus 7 Pro staat op dinsdag 25 juni. Het instapmodel met 6GB RAM en 128GB opslag kost je 709 euro en is alleen beschikbaar in het grijs (Mirror Gray). De prijs kan oplopen tot 829 euro voor de configuratie met 12GB RAM en 256GB opslag, die uitsluitend in het blauw (Nebula Blue) beschikbaar is.

We denken dat de meeste OnePlus 7 Pro kopers 759 euro voor de 256GB / 8GB configuratie zullen uitgeven. Die configuratie is er bovendien in beide kleurenopties.

Is OnePlus 7 Pro te duur voor je? Een goedkopere, minder flitsende OnePlus 7 zal uiteindelijk verkocht worden in de Benelux.

Niet duur genoeg? Er komt een duurdere OnePlus 7 Pro 5G versie, maar gezien de huidige status van 5G in België en Nederland, gaan we die hier waarschijnlijk nooit te zien krijgen.

Bron afbeelding: TechRadar

Display

Prachtig 6,67-inch all-screen display met HDR10+ zonder notch

90Hz refresh rate laat je vloeiend gamen en scrollen

19,5:9 beeldverhouding is lang en niet voor kleine handen

Hier heeft OnePlus het meeste werk in zijn nieuwe smartphone gestoken, en dat is eraan te zien. Er is meer scherm en meer vloeibaarheid dan op bijna elke telefoon die we tot nu toe getest hebben.

De OnePlus 7 Pro zal de eerste echte all-screen smartphone zijn die het grootste deel van de wereld zal kunnen kopen - er is geen notch en geen punch-hole. De nieuwe pop-up camera aan de voorkant neemt geen enkel deel van de display in beslag, en het is een idee dat we al gezien hebben bij Vivo, Oppo en Xiaomi. Maar deze smartphone heeft een wereldwijde aantrekkingskracht.

Zijn randloze 6,67 display is slechts het halve verhaal. OnePlus noemt zijn display 'Fluid AMOLED', met een verversingssnelheid van 90Hz in plaats van de gebruikelijke 60Hz. We ervoeren een vloeiender beeld bij het kijken naar tv en het spelen van games, en vonden ook dat het eenvoudigweg scrollen van webpagina's er beter uitzag. Het is moeilijk om terug te gaan naar 60Hz na het ervaren van de OnePlus 7 Pro op 90Hz - dit zou elke smartphone moeten hebben.

We hebben de gamer-gerichte Razer Phone 2 op 120Hz en de Asus ROG Phone, die op OnePlus-niveau zit met 90Hz, getest en konden dit ook waarderen. Maar de 7 Pro biedt een meer mainstream ontwerp, een grotere aantrekkingskracht, en heeft snellere specificaties, een betere camera en superieure software.

De OnePlus 7 Pro heeft een beeldverhouding van 19,5:9 die zich van boven naar beneden uitstrekt, waardoor het makkelijker wordt om meegezogen te worden in een snel racespel op dit scherm. Maar, zoals gezegd, de hoge proporties betekenen dat het niet ideaal is voor mensen die op zoek zijn naar een kleinere smartphone.

Bron afbeelding: TechRadar

Design

Gebogen randen laten hem lijken op de Samsung Galaxy S10 Plus

Geen microSD-kaartslot of IP-score voor waterbestendigheid, maar wel een muteknop

In-screen vingerafdrukscanner is sneller en accurater dan op de 6T

Het ontwerp van de OnePlus 7 Pro is bijna alles wat je van een smartphone wilt in 2019. Hij ziet eruit als een iets hogere versie van de Galaxy S10 Plus - zonder de punch-hole camera.

Hij heeft dezelfde dunne zwarte rand rond het scherm, dezelfde gebogen randen en dezelfde glasconstructie, met de aflopende randen die op een fijn punt uitkomen, waardoor het dunne frame gemakkelijk vast te pakken is. Het is moeilijk om deze grote smartphone niet graag vast te houden, zelfs als je twee handen nodig hebt om hem comfortabel te bedienen. En als je bang bent om hem te laten vallen, heeft OnePlus een doorzichtige plastic case in de doos gestopt.

De kleuren van de OnePlus 7 Pro zijn glanzend Mirror Gray en de aantrekkelijkere Nebula Blue gradiënt in een matte afwerking. De kleurkeuze is weliswaar afhankelijk van de opslag/RAM combinatie die je kiest. Later dit jaar zal het bedrijf ook een glanzend gouden amandelkleur introduceren, die er ook uitzag als een opvallende tint toen we hem te zien kregen.

Niet alles komt overeen met het ontwerp van Samsung en dat is zowel goed als slecht nieuws. We houden van de fysieke notificatieslider aan de rechterkant - waarom de iPhone nog steeds de enige andere smartphonelijn is met een eenvoudig te bedienen mute-slider is buiten onze kennis. Er is ook geen Bixby-knop die je kan verwarren met een volumeknop aan de linkerkant, OnePlus plakt een on-screen Google Assistant snelkoppeling in de linkerbenedenhoek van het vergrendelingsscherm, en dat is prima voor ons.

Wat de OnePlus 7 Pro mist, is een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting - het bedrijf heeft hem bij de 6T van vorig jaar weggehaald, en leek niet van plan om de functie terug te brengen toen het de Bullet Wireless 2 oortjes had verbeterd. Draadloos opladen en het microSD-kaartslot blijven eveneens achterwege. Daarnaast heeft hij geen officiële IP-certificering voor waterdichtheid, hoewel de theorie is dat dit gewoon een manier is om geld te besparen en hij een snelle duik wel kan overleven. Ofwel zijn deze gebreken een groot probleem ofwel helemaal niet, maar wij denken alvast dat de interne opslagmogelijkheden ruim genoeg zijn voor de meeste mensen.

Bron afbeelding: TechRadar

Pop-up selfiecamera

Mechanische pop-up selfiecamera zorgt voor wereldwijde wow-factor

Handige valbescherming verkleint het risico op schade aan de bewegende delen

Fotokwaliteit van de frontcamera is heel goed, maar niet de beste

We weten niet zeker of pop-up selfiecamera's de toekomst van onze egocentrische smartphonefoto's zijn, maar het zorgt alleszins voor een wow-factor, waardoor het scherm volledig onaangeroerd blijft. De camera springt uit de bovenkant van de OnePlus 7 Pro met een licht mechanisch geluid, maar alleen als de camera-app actief is en in de selfie-modus. Anders blijft hij verborgen.

Bezorgd dat de introductie van nieuwe mechanische onderdelen deze smartphone gevoelig zou maken voor schade? Wij ook, maar OnePlus heeft een handigheidje ingebouwd. Als je hem laat vallen - of doet alsof je hem laat vallen zoals we deden om de gyrosensor te activeren - trekt de pop-up camera zich terug in zijn beschermende omhulsel terwijl hij valt. Het is nog steeds een onderdeel dat kapot kan gaan, maar dit is een goed doordachte veiligheidsmaatregel om de risico's te minimaliseren.

Afbeelding 1 van 2 Afbeelding 2 van 2

De eigenlijke fotokwaliteit komt soms overeen met de verfijnde pop-up technologie in de camera. Hij presteert goed in verlichte omgevingen, maakt de huid veel te agressief glad bij weinig licht en heeft over het algemeen een superieure HDR in vergelijking met de camera aan de voorkant van andere smartphone in deze prijsklasse, hoewel de Google Pixel 3 en Huawei P30 Pro in onze vergelijkende testen veel betere selfies afleverden.

Het is een stap vooruit ten opzichte van de meer spookachtige, vaak uitgeblazen selfiefoto's die we hebben gekregen met behulp van de OnePlus 6T en zijn camera in de waterdruppelnotch aan de voorkant, maar wees ervan bewust dat de OnePlus 7 Pro's pop-up camera een zekere fish-eye vervorming vertoont als gevolg van zijn brede gezichtsveld. Er zijn dus meerdere redenen waarom je een lang gezicht kan hebben als je de smartphone onder je kin houdt.

Bron afbeelding: TechRadar

Driedubbele camera

48MP-hoofdcamera maakt aanzienlijk betere foto's dan de 6T

Nieuwe 16MP-groothoeklens en 8MP-telefotolens voor 3x optische zoom

Nachtmodus wordt beter, maar kan nutteloos zijn zonder statief

Deze hoofdcamera is steeds de grootste zwakte van OnePlus geweest. Goed nieuws: we hebben ontdekt dat de driedubbele camera achterin de Oneplus 7 Pro veel betere foto's maakt dan zijn voorgangers, hoewel hij niet meteen de beste camerasmartphone is.

De 48MP-camera met een diafragma van f/1.6 neemt het voortouw, met meer textuur, minder schaduw en iets warmere kleuren dan de OnePlus-smartphones van vorig jaar. De soms spookachtige en vaak modderige foto's worden vervangen door heldere, scherpere beelden, vooral bij voldoende licht.

Afbeelding 1 van 9 Afbeelding 2 van 9 Afbeelding 3 van 9 Afbeelding 4 van 9 Afbeelding 5 van 9 Afbeelding 6 van 9 Afbeelding 7 van 9 Afbeelding 8 van 9 Afbeelding 9 van 9

Hij is nog steeds niet de beste om meerdere redenen. Bij weinig licht zijn foto's vaak te warm en wordt huid te glad gemaakt om ruis tegen te werken - niemand wil een gefotoshopt gezicht met een rode gloed op foto's in een restaurant. Zij-aan-zij vergelijkingen tonen aan dat de Pixel 3 (en de Pixel 3a) meer kleuren-pop hebben wanneer dat nodig is, en een betere portretbokeh. De portretmodus is hier ongemakkelijk strak, veel strakker dan bij de OnePlus 6T, en er ontbreekt helderheid bij weinig licht.

De Nachtmodus is terug voor foto's bij weinig licht en is verbeterd. In het bijzonder zal hij minder wit licht doen wegvallen bij nachtopnamen met gemengde verlichting. Maar je zult de OnePlus 7 Pro op een statief moeten zetten om deze modus echt tot zijn recht te laten komen; zelfs een licht wankele hand op een koude nacht laat een scène er al uitzien alsof hij overal om je heen smelt, en elke beweging veroorzaakt lichte strepen en onscherpte.

De 8MP f/2.4 telelens biedt 3x zoom met optische beeldstabilisatie (OIS), waardoor onderwerpen ver weg eenvoudig worden vastgelegd. Opmerking: het is eigenlijk een 13MP-lens met een 2,2x optische zoom, volgens Reddit, die op een tricky manier wordt bijgesneden om de eindmeet van de 3x zoom te halen. Het brengt je nog steeds dichterbij zonder digitale vervorming, hoewel de Huawei P30 Pro 5x telelens de boventoon heeft. De 16MP f/2.2 ultragroothoekcamera van de OnePlus 7 Pro doet het tegenovergestelde met een beeldhoek van 117 graden die we ideaal vonden voor landschapsfoto's, maar zachte randen creëert.

Met de OnePlus 7 Pro hebben we een goede (maar niet foutloze) smartphonecamera. De configuratie met driedubbele lenzen biedt een verscheidenheid aan opnamen, maar het belangrijkste is het feit dat het de problemen met de OnePlus-camera's van vorig jaar verhelpt. De beste goedkope cameratelefoon is de Pixel 3a en Pixel 3a XL, maar de 7 Pro levert in de meeste omstandigheden een bewonderenswaardig resultaat.

Prestaties

Behoort tot de snelste Android-smartphones die we getest hebben

Tot 12GB RAM, maar de versie met 8GB is meer dan voldoende

Eerste smartphone ter wereld met snellere UFS 3.0 lees/schrijfsnelheden

De slogan van de OnePlus 7 Pro 'Go beyond speed' betekent dat deze smartphone zich op meer dan alleen kloksnelheid richt, maar de ruwe prestaties worden zeker niet verwaarloosd. Het is een van de snelste Android-smartphones die we hebben getest. Hij loopt gelijk met de LG G8 en is bijna net zo snel als de Samsung Galaxy S10-serie.

De krachtige Snapdragon 855 chipset geef een mooie impuls aan de kloksnelheid, en tot 12GB RAM biedt dan weer een hoog plafond. We hadden geen probleem met het draaien van apps, tijdens het downloaden van games, en het bekijken van een video op hetzelfde moment. Toch zullen de meeste mensen ruim voldoende hebben met de 8GB-versie van deze smartphone. De OnePlus 7 Pro is ontworpen voor prestaties.

Bij deze sterkere prestaties hoort een 10-laags vloeistofkoelsysteem onder de glazen behuizing om te voorkomen dat de smartphone te warm wordt, terwijl er ook een nieuwe haptische vibratiemotor is om onmiddellijke feedback te geven met nieuwe niveaus van granulariteit. De RAM-boost, het koelsysteem en de verbeterde trillingen maken dit een solide gaming smartphone.

Er is nog een geheim wapen in de specificaties van de OnePlus 7 Pro: het is 's werelds eerste smartphone met UFS 3.0 opslagruimte. Dit betekent dat hij hogere lees- en schrijfsnelheden heeft, dus terwijl OnePlus doorgaat met de weglating van een microSD-slot, zijn de overdrachtssnelheden van de stevige interne opslagopties 20x sneller dan die van de externe opslag die populair is bij andere Android-toestellen.

Software

Aangename lichtgewicht softwarelaag bovenop Android Pie

Extended Screenshot-tool komt terug en is vloeiender

Zen Mode is een mooi alternatief voor Digital Wellbeing

Oxygen OS is OnePlus' softwarelaag die bovenop Android 9.0 Pie draait. Die biedt een lichte hoeveelheid wijzigingen in het besturingssysteem van Google, met een minimalistisch vlak ontwerp - en de extra's zijn ook echt leuke veranderingen.

Nieuw bij de OnePlus 7 Pro softwaresuite is een ingebouwde schermrecorder. Je kunt alles wat er op je scherm gebeurt vastleggen als je bijvoorbeeld een stap-voor-stap videotutorial wilt maken. Je kunt er zelfs voor kiezen om interne of externe audio op te nemen.

Google denkt dat screenshots over de hele lengte 'onuitvoerbaar' zijn voor standaard Android, maar OnePlus klaart de klus met de terugkerende Extended Screenshot-tool, en die is opnieuw geïntroduceerd met meer scrollvloeibaarheid dankzij de 90Hz verversingsfrequentie van de OnePlus 7 Pro - het is afgelopen met de schokkerige bewegingen bij het bewegen en aan elkaar plakken van een grote webpagina.

De Zen-modus is een nieuw softwareonderdeel in de lijn van Google's Digital Wellbeing, dat je aanmoedigt om je smartphone vaker neer te leggen. Als je deze modus opent, wordt je telefoongebruik gedurende 20 minuten beperkt - geen berichten, geen controle van het nieuws en geen enkele sociale media. Je kunt nog steeds bellen en foto's nemen, maar het gaat erom dat je jezelf een digitale pauze van 20 minuten geeft.

De OnePlus 7 Pro zit dicht bij pure Android, heeft leuke software-extra's en is eenvoudig te gebruiken. Het beste van dit alles? Het bedrijf voert snel updates uit naar nieuwe Android-versies - het is zelfs beta-testen van de OnePlus 6T met Android 10 Q aan het uitvoeren terwijl Samsung dan weer eeuwen doet over updates.

Bron afbeelding: TechRadar

Batterij

Batterij gaat een volledige dag mee

Batterijcapaciteit van 4.000 mAh overtreft de 3.700 mAh van de 6T

Warp Charge 30 lader is groot, maar laadt sneller dan de concurrentie

Er zit een flinke 4.000mAh-batterij in de OnePlus 7 Pro, en die is groot genoeg om ons door een volledige dag normaal gebruik heen te helpen. Het kwam overeen met onze ervaring met de OnePlus 6T, die een iets kleinere 3.700mAh-batterij heeft, maar ook een minder indrukwekkend scherm op 60Hz.

We zijn in de loop van een dag nooit verwoed op zoek geweest naar een stopcontact, maar we moesten er wel voor zorgen dat we de Warp Charge 30 lader 's nachts bij ons hadden - en daar is het echte OnePlus 7 Pro-nieuws, wat de batterij betreft: het is de snelst oplaadbare smartphone die we hebben getest, en die meer dan 90% kan opladen na een uur opladen in meerdere tests.

De redelijk grote Warp Charge 30 adapter en kabel die in de doos zijn inbegrepen, brachten ons van 0% naar 34% in slechts 15 minuten, daarna naar 60% na 30 minuten, en we bereikten 100% in 1 uur en 23 minuten. We concludeerden dat gewone USB-C adapters veel minder indrukwekkende snelheden leverden.

Warp Charge 30 is merkbaar sneller dan Samsungs verouderde Adaptive Fast Charge-technologie, maar zonder draadloos opladen en langzamere snelheden met USB-C-adapters, wil je deze specifieke oplader zeker niet vergeten als je op reis bent.

Voor wie is hij?

Je bent gek op entertainment op je smartphone

Dit is het beste smartphonescherm dat we getest hebben, dus bereid je voor om meegesleept te worden in een 6,67 inch display zonder punch-hole imperfecties. Zijn HDR10+ ondersteuning en verversingssnelheid van 90Hz zijn geoptimaliseerd voor vloeiende films en games.

Je wil die wow-factor

Vind je dat smartphoneontwerpen saai zijn geworden? Maak kennis met de gemotoriseerde pop-up selfie camera die deze echte all-screen display mogelijk maakt. Het dient als een leuke partytruc - waarmee je ironisch genoeg overal een goede selfie neemt, maar niet bij weinig licht.

Je wil je niet blauw betalen aan een snelle smartphone

De OnePlus 7 Pro is geen budget of zelfs geen mid-range smartphone met zijn huidige prijs. Hij is wel veel goedkoper dan de concurrerende topklasse smartphone en biedt unieke configuraties tot 12GB van RAM, samen met hogere lees- en schrijfsnelheden.

Voor wie is hij niet?

Je wil de beste camera

De kwaliteit van de camera's is goed, en veel beter dan de OnePlus 6T, maar je krijgt nog steeds veel betere foto's met de Huawei P30 Pro, de Google Pixel 3 en zelfs de goedkopere Pixel 3a.

Je wil een kleine smartphone

Goede dingen gehoord over het merk OnePlus en kom je van een ouder wordende sub-5-inch smartphone? Dan kunnen je vingers moeite hebben om alle hoeken van dit enorme 6,67 inch display te bereiken. Dat is letterlijk een groot probleem.

Je wilt een echte budget smartphone

Sorry, dit is eigenlijk geen reeks budget smartphones meer. De One Plus 7 Pro dwaalt af van zijn krachtige, prijsbewuste roots om de duurste OnePlus-smartphone tot nu toe te worden.

