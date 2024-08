Nieuw PS5 Pro-lek toont mogelijk design

Nieuwe informatie van de betrouwbare leaker 'Billbil-kun' geeft ons een idee van hoe de langverwachte PlayStation 5 Pro er misschien uit gaat zien.

In een nieuw verslag van de Franstalige dealabs-blog (die we door een vertaler heen hebben gehaald) claimt Billbil-kun de voorkant van de verpakking van de aankomende console te hebben gezien. De leaker bevestigt ook dat de console inderdaad de 'PS5 Pro' zal heten en geeft aan "vanwege copyright-redenen" geen foto te kunnen posten. Wel deelde Billbil-kun een simpele schets van het zogenaamde design.

Een mock-up van de PS5 Pro, gebaseerd op deze leak. (Image credit: Dashiell Wood / Sony)

Aan de hand van de schets en verdere informatie uit het verslag hebben we de bovenstaande mock-up gecreëerd. Hiervoor hebben we een officiële foto van de bestaande PS5 Slim als startpunt genomen. Billbil-kun suggereert namelijk ook dat de PS5 Pro een design zal hebben dat "erg vergelijkbaar" is met dat van de PS5 Slim. Zo zou er ook weer sprake zijn van een witte kleur en zouden er aan de voorkant twee USB-C-poorten en een aan/uit-knop zitten.

Het grootste, zichtbare designverschil tussen de PS5 Slim en de PS5 Pro lijkt te maken te hebben met de zwarte groeven aan de zijkanten van de consoles. De Pro lijkt er drie te krijgen en de Slim heeft er één. De leaker denkt ook dat de aankomende console iets dikker zal zijn dan de PS5 Slim. Dit zogenaamde design dat je in de mock-up ziet, is wel redelijk geloofwaardig. Het doet ons namelijk ook denken aan het verschil tussen de PS4 en de PS4 Pro.

Billbil-kun geeft verder nog aan dat de verpakking niet liet zien of er een diskdrive aanwezig was. Als die inderdaad niet aanwezig is, zou de console eventueel alsnog de bestaande losse diskdrive voor de PS5 Slim Digital Edition kunnen ondersteunen of het wordt gewoon een volledig digitale editie. Die tweede optie lijkt ons nog onwaarschijnlijk, want veel van de beste PS5-games verkopen nog steeds uitstekend in fysieke vorm. Uiteindelijk zullen we dus gewoon nog even moeten wachten tot we de officiële details krijgen.

Over de mogelijke releaseperiode zegt de leaker dat we een aankondiging misschien al vanaf volgende maand kunnen verwachten. Dat zou ook wel redelijk overeenkomen met de geruchten die we hebben gehoord vanuit ontwikkelaars en partners van PlayStation tijdens Gamescom 2024. Deze mensen leken namelijk al een briefing te hebben gekregen over de console. We verwachten binnenkort dus meer officiële informatie.