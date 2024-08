Nintendo kan Nintendo 3DS niet meer repareren wegens gebrek aan onderdelen

Nintendo heeft de reparaties voor de Nieuwe Nintendo 3DS officieel stopgezet. In een nieuwe Twitter-post op het Japanse Nintendo-account kondigt het bedrijf aan dat de reparatieservice voor de Nieuwe Nintendo 3DS nu is beëindigd vanwege een gebrek aan onderdelen.

Eerder dit jaar kondigde Nintendo al aan dat er een einde zou komen aan de reparaties voor de Nintendo 2DS, Nintendo 2DS XL en de Nieuwe Nintendo 3DS wanneer de reserveonderdelen op raken. De service voor de Nintendo 3DS XL en standaard Nintendo 3DS is al beëindigd en nu is het de beurt aan de Nieuwe Nintendo 3DS.

“We stoppen nu met de reparaties voor de Nintendo 2DS-, Nieuwe Nintendo 3DS- en New Nintendo 3DS LL-systemen omdat de periode voor het bewaren van reparatieonderdelen, zoals bepaald in de reparatieservicevoorschriften voor elk product, is verstreken,” legde Nintendo even geleden uit.

“Als gevolg hiervan zullen we de reparatieservice voor de Nintendo 2DS-, Nieuwe Nintendo 3DS- en Nieuwe Nintendo 3DS LL-systemen beëindigen zodra onze huidige voorraad onderdelen op is.” Nintendo heeft het bericht nu aangepast met een bijgewerkte mededeling en die luidt: “We hebben geen onderdelen meer die nodig zijn voor reparaties, dus we accepteren geen reparaties meer voor het Nieuwe Nintendo 3DS-systeem.”

De enige consoles uit de 3DS-familie die nog gerepareerd kunnen worden, zijn de Nintendo 2DS en Nintendo 2DS XL, maar gezien de aankondiging is de kans groot dat die binnenkort in hetzelfde schuitje zitten als de Nieuwe 3DS. In juli beëindigde Nintendo reeds de reparaties voor de Wii U, met de mededeling dat de benodigde onderdelen op waren en reparatieaanvragen voor Wii U-consoles en -accessoires niet langer geaccepteerd worden.