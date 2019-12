OnePlus 8 lek toont bijna alle specs van drie nieuwe toestellen

Een van de meest verwachte smartphones van 2020 is de OnePlus 8. Waarschijnlijk krijgt hij gezelschap van een Pro-versie en mogelijk (voor het eerst) ook van een Lite-versie. Het raadsel omtrent deze smartphones kan voorbij zijn, aangezien een groot specificatielek ons een duidelijk beeld geeft van wat er binnen deze drie toestellen zal zitten.

Het lek is afkomstig van de Chinese socialmediasite Weibo, waar een gebruiker de volledige spec sheet heeft gepost. Er is geen info over de bron van de info, dus we nemen alles voorlopig met een korreltje zout.

OnePlus 8 Pro

The OnePlus 7T Pro (Image credit: Future)

De grootste en sterkste van het trio is de OnePlus 8 Pro. Die zou een 6,7-inch Super AMOLED-display hebben met een resolutie van 3180 x 1440 pixels. De ververssnelheid zou hier bovendien op 120Hz liggen, waarmee hij dus nog vloeiender moet aanvoelen dan het 90Hz-display van de OnePlus 7T Pro.

Qua camera's zijn er drie lenzen aanwezig. Op dat vlak is het toestel dus geen enorme stap voorwaarts. We zouden lenzen krijgen van 60MP, 16MP en 13MP. Welke lens waarvoor gebruikt wordt, is nog niet duidelijk.

Vooraan zit een 32MP-selfiecamera, die deze keer vergezeld wordt van een ToF-sensor voor nauwkeurigere achtergrondvervaging bij selfies. We weten nog niet welke vorm de camera gaat aannemen. Kiest OnePlus weer voor de pop-up selfiecamera of komt er nieuw ontwerp?

Er zou een 4.500mAh-batterij aanwezig zijn, wat heel degelijk is en groter dan die in de OnePlus 7T Pro. De processor lijkt een Snapdragon 865 te zijn, wat we zagen aankomen op basis van de vorige OnePlus-toestellen. De OnePlus 8 Pro zou daarnaast 5G-ondersteunen. We weten op dit punt nog niet of er in dat geval nog een afzonderlijke versie zonder 5G-ondersteuning zou verschijnen.

OnePlus 8

The OnePlus 7T (Image credit: Elisa Huttunen)

De OnePlus 8 zou een iets kleiner display hebben van 6,44 inch. Dit zou ook een AMOLED-paneel zijn, maar met een lagere resolutie van 2400 x 1080 pixels en een ververssnelheid van 90Hz.

De camera-opstelling is quasi identiek met lenzen van 60MP, 16MP en 12MP. Vooraan zit dezelfde 32MP-camera, maar ditmaal zonder ToF-sensor.

De batterij lijkt een exemplaar te zijn van 4.000mAh. Dit is iets kleiner dan in de OnePlus 8 Pro, maar gaat voor een gelijkaardige batterijduur zorgen gezien het kleinere scherm. Ook hier zou de Snapdragon 865 aanwezig zijn, waardoor we ons hier ook afvragen of er nog een apart model zal verschijnen zonder 5G-ondersteuning.

OnePlus 8 Lite

A leaked OnePlus 8 Lite render (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

De OnePlus 8 Lite zou een nieuwe toevoeging zijn aan de OnePlus-reeks. Hiermee wil het bedrijf mogelijk een toestel neerzetten in de middenklasse, terwijl de andere toestellen qua prijs steeds meer naar het premium segment neigen.

De OnePlus 8 Lite zou een 6,4-inch display hebben zoals de gewone versie. Dit zou eveneens een AMOLED-display zijn met een resolutie van 2400 x 1080 pixels.

De camera's zijn hier iets zwakker. Er zouden wel nog steeds drie camera's zijn, maar deze keer zijn het lenzen van 48MP, 16MP en 12MP. De Lite-versie laat de 60MP-lens dus achterwege. Vooraan zit geen 32MP-selfiecamera, maar wel een 16MP-camera.

Qua batterij krijgen we hier dezelfde capaciteit als de gewone OnePlus 8 met een 4.000mAh-batterij. Tot nu toe lijken de OnePlus 8 en de 8 Lite sterk op elkaar, maar dat verandert als we kijken naar de chipset. Er zou namelijk een MediaTek 1000 aanwezig zijn.

We hebben deze processor nog niet eerder getest in een smartphone, maar we verwachten wel dat hij qua pure prestaties achterloopt op de Snapdragon 865.

Al bij al verschillen de drie toestellen weinig van elkaar. We verwachten tot slot geen officiële bevestiging van OnePlus te krijgen over deze toestellen voor MWC 2020 in februari. Tot die tijd wachten we vol spanning af.

Via BGR