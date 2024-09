De Samsung Galaxy S24 FE krijgt mogelijk een downgrade als het om opladen gaat

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S24 FE binnenkort beschikbaar wordt, want kort nadat deze langs de FCC (Federal Communications Commission) is gegaan, is de telefoon nu ook gespot op een andere plek.

Dit keer heeft GizmoChina opgemerkt dat de Samsung Galaxy S24 FE is gecertificeerd door TUV Rheinland, waarbij onthuld wordt dat het apparaat blijkbaar 25W bekabeld en 9W draadloos opladen zal ondersteunen.

Nu is 25W dezelfde oplaadsnelheid als die van de Samsung Galaxy S23 FE, dus het is jammer dat dit blijkbaar niet is verbeterd. Maar het is ook niet verrassend, aangezien zelfs de standaard Samsung Galaxy S24 slechts oplaadt met 25W.

Wat wel verrassend is, is het draadloos opladen van 9W, omdat zowel de Samsung Galaxy S23 FE als de Samsung Galaxy S24 15W draadloos opladen ondersteunen. Dit zou dus een achteruitgang betekenen.

Samsung Galaxy S23 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Draadloos of omgekeerd draadloos?

Het is mogelijk dat de 9W-snelheid eigenlijk bedoeld is voor omgekeerd draadloos opladen (waarmee je de telefoon kunt gebruiken om andere apparaten op te laden), vooral omdat dit werd vermeld in de FCC-certificering. Maar 9W omgekeerd draadloos opladen zou nog minder logisch zijn, aangezien dat sneller zou zijn dan de 4.5W die wordt aangeboden door de Samsung Galaxy S24 Ultra. Dus dat lijkt niet erg waarschijnlijk.

Van de twee mogelijkheden denken we dat een verlaging van de draadloze oplaadsnelheid waarschijnlijker is dan een upgrade van de omgekeerde draadloze oplaadsnelheid, maar beide keuzes zouden vreemd zijn.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat dit detail onjuist is. Hoewel dat ook vreemd zou zijn, aangezien certificeringsinstanties zoals TUV Rheinland meestal werken met officiële informatie.