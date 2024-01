Samsung Galaxy S23 FE review

De Galaxy S23 FE is de beste telefoon die je kan kopen binnen deze prijsklasse en zijn prijs is dan ook dat wat hem onderscheidt van de rest. Je kan voor dezelfde prijs wel een oudere (flagship) smartphone vinden als alternatief, of verschillende onbekende toestellen, maar de S23 FE is voor deze prijs echt een uitstekende, betrouwbare telefoon. Hij heeft ook nog eens een mooi design en is beschikbaar in verschillende unieke kleuren. Als je op zoek bent naar iets in deze prijsklasse, dan is de Galaxy S23 FE een uitstekende keuze.

Galaxy S23 FE: review in een notendop

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung lijkt nergens meer aan te geven dat de 'FE' in Galaxy S23 FE (en voorgaande FE-toestellen) oorspronkelijk stond voor 'Fan Edition'. Toch voelt deze Galaxy S23 wel als een toestel voor de fans. En met fans bedoelen we dan eigenlijk gewoon mensen die alles wat Samsung aanbiedt zeker wel kunnen waarderen, maar misschien niet altijd de beste smartphones van Samsung kunnen of willen betalen. Voor mensen die op zoek zijn naar een goede deal, is het dus goed om te weten dat je hier nog steeds kan genieten van (grotendeels) het beste wat het Galaxy S-ecosysteem te bieden heeft, maar dan zonder er de hoofdprijs voor te betalen.

De Galaxy S23 FE biedt een uitstekende prijs-kwaliteit, zeker wanneer je hem in de aanbieding kan vinden. Normaal kost dit toestel 699 euro, maar als je daar ook nog eens een paar honderd euro korting op kan krijgen, is het pas echt een goede deal. Deze telefoon is bedoeld om het redelijk grote gat te dichten tussen de Galaxy S23 en de Galaxy A54 , maar met een mooie korting kan het eigenlijk zelfs een concurrent

van de A54 worden.

Wat maakt dit nou precies een Galaxy S23 "voor de fans"? Hij is erg krachtig, dankzij de Samsung Exynos 2200-processor. Die processor zat (hier in Nederland en België) ook in de Galaxy S22 Ultra . Verder heeft hij prima camera's met uitstekende features, zoals handige fotomodi die gebruiksvriendelijk zijn en ervoor zorgen dat je foto's er veel beter uit zullen zien. Hij heeft een stevige bouwkwaliteit en een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Ten slotte is de Galaxy S23 FE ook nog eens beschikbaar in meerdere mooie, unieke kleuren.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Aangezien dit een Samsung-telefoon is en Samsung natuurlijk ook allerlei handige features voor flagships tot zijn beschikking heeft, krijg je hier ook toegang tot dingen die je op andere budgettoestellen (en middenklassers) niet zal tegenkomen. De Galaxy S23 FE kan bijvoorbeeld Samsung Samsung DeX draaien. DeX is Samsungs desktopomgeving, waarmee je je telefoon dus in een soort laptop kan veranderen wanneer je hem aansluit op een monitor, toetsenbord en muis. Dat kan een super handige feature zijn wanneer je veel e-mails schrijft of bepaalde apps en games die niet op je normale pc draaien op een groter scherm wil gebruiken. We waren dan ook zeer aangenaam verrast om deze feature op de Galaxy S23 FE tegen te komen.

De Galaxy S23 FE zit vol met allerlei handige features, net als elke goede Samsung-smartphone. Zo ondersteunt hij niet alleen draadloos opladen, maar kan je ook andere apparaten draadloos opladen op de achterkant van dit toestel. Als je draadloze oortjes bijvoorbeeld leeg zijn, kan je die achterop de Galaxy S23 FE plaatsen om ze op te laden met de accu van de telefoon.

Op sommige vlakken weet de S23 FE zelfs Samsungs grootste rivaal te verslaan. Deze telefoon heeft bijvoorbeeld Wi-Fi 6E en dat kan je van de iPhone 15 niet zeggen. De nieuwe iPhone heeft verder nu wel USB-C, maar deze Galaxy heeft een veel krachtigere USB-C-poort, waardoor je hem ook sneller kan opladen. Daarnaast heeft de S23 FE ook nog eens een echte telefotolens met 3x optische zoom naast de hoofdcamera en ultra-wide. Dat kan je van de nieuwe (standaard) iPhone ook niet zeggen.

Wat zijn de minpunten? De Galaxy S23 FE ziet eruit als een goedkopere versie van de Galaxy S23. Hij ziet er niet uit als een echte goedkope smartphone, want die gebruiken vaak goedkoop plastic om een mooi design mee te creëren dat helaas niet zo stevig is. De Galaxy S23 FE voelt daarentegen erg stevig. Hij voelt echter ook dik en zwaar, maar niet per se goedkoop. De materialen voelen hier stevig en premium aan. Samsung heeft alleen niet tijd, geld en moeite gestoken in het stroomlijnen van bijvoorbeeld dikte en gewicht, maar er moet natuurlijk ergens op bespaard worden en dan vinden we dat nog niet zo heel erg.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Als je uiteindelijk voor deze telefoon kiest, dan zal je over drie of vier jaar zeker blij zijn met die stevige bouwkwaliteit en duurzaamheid. Samsung biedt daarnaast ook vier jaar aan besturingssysteemupdates (grote Android-updates) en vijf jaar aan beveiligingsupdates en dat is uitstekend voor een telefoon binnen deze prijsklasse. Qua software zit je dus ook nog wel even goed.

De Galaxy S23 FE is heel gemakkelijk aan te raden, of hij nu in de aanbieding is of niet, en zeker in vergelijking met andere telefoons die je voor dezelfde prijs kan krijgen. Hij is bijvoorbeeld krachtiger dan een Google Pixel 7 en beschikt over meer features. Hij heeft betere camera's dan Motorola's aanbod op dit prijspunt en hij is niet al twee jaar oud, zoals de iPhone 13 die nu ook rond deze prijs zit.

Is het het dan waard om iets meer uit te geven voor deze telefoon in plaats van te kiezen voor een echt budgettoestel? Wij zouden zeggen van wel. Samsung heeft je echt veel te bieden wanneer je het Galaxy S-ecosysteem betreedt en als je een nog betere smartphone zoekt, dan moet je ook meteen veel meer geld neerleggen.

Galaxy S23 FE review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Beschikbaar vanaf 699 euro met 128GB opslag en 8GB RAM

Goedkoper dan de Galaxy S21 FE was bij zijn release

Uitstekende prijs-kwaliteit, zeker wanneer hij in de aanbieding is

Het heeft even geduurd, maar Samsung heeft eindelijk echt een goede optie gelanceerd voor mensen die ongeveer 700 euro uit willen geven aan een nieuwe telefoon. Je kon voorheen wel voor goedkopere opties kiezen, zoals de Galaxy A54 of bijvoorbeeld een Pixel 7 van Google of een iPhone 13 van Apple. Toch moest je meestal hopen dat een flagship een mooie aanbieding kreeg om rond dit prijspunt een goede telefoon te scoren.

Nu hebben we gelukkig de Galaxy S23 FE om die leegte in te vullen. Samsung heeft eerder wel de Galaxy S21 FE uitgebracht, maar die telefoon was redelijk teleurstellend. Hij was te duur en niet krachtig genoeg. Het jaar daarna kregen we ondanks de geruchten geen Galaxy S22 FE en nu lijkt Samsung echt naar de kritiek geluisterd te hebben, want de Galaxy S23 FE weet echt de juiste balans te vinden voor een goedkopere versie van Samsungs flagship.

Deze telefoon is momenteel ook al bij veel retailers voor ongeveer 100 euro goedkoper te vinden, dus dat geeft hem een nog betere prijs-kwaliteit. Als je nog geen haast hebt om een nieuwe telefoon te kopen, houd de prijzen voor de S23 FE dan vooral een tijdje in de gaten. Dit is namelijk nu al een goede deal, maar met een mooie korting wordt de deal alleen nog maar beter. Voor 700 euro krijg je hier al veel belangrijke features die andere smartphones niet bieden, zoals een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid en omgekeerd draadloos opladen. Die dingen zie je zelfs niet altijd in flagship smartphones. Hij is ook krachtig en zit stevig in elkaar. Voeg daar nog Samsungs belofte voor vier grote Android-updates aan toe en je krijgt een toestel dat langer mee kan gaan dan veel andere telefoons.

Als je dus een mooie deal kan vinden, raden we je aan om daar zeker gebruik van te maken, maar zelfs als je geen extra korting kan krijgen is deze telefoon het overwegen waard.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S23 FE prijzen Opslag Prijs 128GB 699 euro 256GB 759 euro

Prijs-kwaliteit: 5/5

Galaxy S23 FE review: specs

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Galaxy S23 FE gebruikt dezelfde Samsung Exynos 2200-processor waar in Nederland en België ook de Galaxy S22-serie op draaide, waaronder dus ook de Galaxy S22 Ultra. Hij heeft ook 8GB aan RAM, net als de Galaxy S23. Dat betekent dat hij meer dan krachtig genoeg is. Creatievelingen kunnen hier dus uitstekend gebruikmaken van fotobewerkingssoftware zoals Lightroom en ook het opnemen van video's in 8K-kwaliteit is geen probleem.

Op welke punten heeft Samsung hier dan bespaard? Nou, de Galaxy S23 FE gebruikt natuurlijk niet de nieuwste en snelste processor en het scherm is erg mooi, maar dat van de standaard Galaxy S23 is wel helderder. De camera's zijn ook wel vergelijkbaar met die van de Galaxy S23, maar dat duurdere toestel heeft toch wel betere ultrawide- en zoomcamera's die beter geschikt zijn voor geavanceerdere video-opnames.

Toch is dit nog steeds een zeer indrukwekkende smartphone voor zijn prijs, al helemaal dankzij zijn uitstekende bouwkwaliteit en zijn grote batterij. Deze telefoon gaat met gemak de hele dag mee en is ook fijn om te gebruiken. Je merkt over het algemeen bijna nergens aan dat je niet met een flagship te maken hebt, behalve als je ook veel tijd hebt doorgebracht met telefoons zoals de Galaxy S23 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Afmetingen: 158 x 76,5 x 8,2 mm Gewicht: 209 gram Display: 6,4-inch OLED; 1.500 nits piekhelderheid Resolutie: 1.080 x 2.340 pixels Refresh rate: 120Hz Processor: Samsung Exynos 2200 RAM: 8GB Opslag: 128 / 256GB Besturingssysteem: Android 14; One UI 6 Camera's achter: 50MP-hoofdcamera; 12MP-ultrawide; 8MP-telefotocamera met 3x optische zoom Selfiecamera: 10MP Batterij: 4.500mAh Opladen: 25W Kleuren: 'Mint', 'Graphite', 'Cream', 'Purple' (plus 'Indigo' en 'Tangerine' op de website van Samsung)

Galaxy S23 FE review: design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Geweldige kleuropties, met exclusieve kleuren via Samsungs website

Groot, dik en zwaar

Typisch, modern Galaxy-design

Vind jij de meeste smartphonekleuren ook een beetje saai? De Galaxy S23 FE is hier om dat probleem te verhelpen. Wij hebben de paarse en grijze ('Graphite') varianten in handen gehad en waar de grijze kleuroptie weer een redelijk saaie kleur is, is de paarse variant echt een mooie, vrolijke kleur. Als je voor de 'Tangerine'-kleuroptie kiest op de website van Samsung, zal je op straat waarschijnlijk ook wel leuke reacties krijgen. De beschikbare kleuren (behalve de standaard 'Graphite'- en 'Cream'-opties) zijn fel, glanzend en verzadigd. Je kan natuurlijk nog steeds voor de neutrale grijze en witte kleur kiezen, maar wil je iets unieks, dan heb je ook nog de mooie 'Mint'- en 'Indigo'-kleuren om uit te kiezen.

Waarom beginnen we dit onderdeel van de review met de kleuren? Verder geldt dat als je één Galaxy S-telefoon hebt gezien, je ze eigenlijk allemaal hebt gezien. Het design van de Galaxy S23 FE is dan ook erg herkenbaar voor de Galaxy S-serie. Hij heeft een glazen voor- en achterkant, de camera's steken allemaal individueel uit de achterkant en Samsung voegt opvallend genoeg zijn merknaam niet op een hele opzichtige manier toe.

(Image credit: Future)

Dit is wel echt een flinke smartphone. We vonden het ook enigszins opmerkelijk dat de Galaxy S23 FE qua formaat dichter bij de Galaxy S23 Plus in de buurt komt dan bij de standaard Galaxy S23. De Galaxy S23 Plus heeft wel een iets groter display dan de Galaxy S23 FE, maar de FE is meer dan een halve millimeter dikker en hij weegt 13 gram meer. Hij zier er groot uit en voelt ook groot in de hand. Dat wil niet zeggen dat hij oncomfortabel is, want de zijkanten zijn van een geborsteld metaal gemaakt en zijn ook enigszins afgerond, dus hij is juist erg comfortabel om vast te houden. Deze materialen zijn alleen wel een beetje glad, dus je moet hem wel stevig vasthouden zodat hij niet uit je handen glijdt.

Dankzij zijn dikkere design, dikkere bezels om het display en de levendige kleuropties lijkt de S23 FE eigenlijk wel een beetje op een soort speelgoedsmartphone, maar dan wel met een uitstekende bouwkwaliteit.

Design: 3/5

Galaxy S23 FE review: display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Scherp met een goede kleurweergave

Helder genoeg, maar zeker niet het helderste display

Bezels zijn te groot en asymmetrisch

Zoals je kan verwachten van een Samsung-smartphone, ziet het AMOLED-display op de Galaxy S23 FE er fantastisch uit, zeker vergeleken met andere telefoons binnen deze prijsklasse. Gelukkig is er dan ook niet gekozen voor een LCD-scherm. Het scherm is niet zo helder als dat van de Galaxy S23, maar het ziet er wel net zo kleurrijk en scherp uit. Daarnaast is er hier ook HDR10+-ondersteuning, waardoor je op dit display ook content kan streamen in mooie HDR-kwaliteit.

De bezels om het display zijn helaas wel een beetje groot en wat nog opvallender is, is dat ze niet helemaal symmetrisch zijn. Aan de bovenkant en de zijkanten is deze rand wel ongeveer even dik, maar aan de onderkant is hij nog dikker. We dachten niet dat we ons hier echt aan zouden storen, en het is natuurlijk ook niet echt een groot probleem, maar die rand is wel heel duidelijk aanwezig. Waarschijnlijk weet je zelf wel of dit jou zal irriteren of niet, maar het is in ieder geval een prominent designelement.

Je kan op de Galaxy S23 FE een handige 'always-on'-modus gebruiken, maar deze staat standaard uit, dus je moet even in de instellingen zoeken om die optie aan te vinden. Als je trouwens echt een fan bent van Samsungs interface, algehele design en software, dan raden we je ook zeker aan om de 'Good Lock'-app uit de Samsung Galaxy Store te downloaden. In die app vind je namelijk heel veel mooie thema's, achtergronden en extra opties voor bijvoorbeeld je vergrendelscherm, die geen onderdeel zijn van de standaard One UI-ervaring.

Display: 4/5

Galaxy S23 FE review: software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Heel veel apps, misschien zelfs te veel

Features kunnen verborgen zitten achter verschillende (sub)menu's

Gelukkig kan je ook zoeken of Bixby om hulp vragen (in het Engels)

Een van de beste dingen van Samsung-smartphones is dat ze vol zitten met handige features. Een van de meest irritante dingen van Samsung-smartphones is dat er elk jaar weer meer features bij worden gegooid en dat de bestaande features gewoon een beetje op de achtergrond verdwijnen. Je moet daarom soms echt op zoek gaan in de talloze menu's en submenu's van de instellingen om bepaalde features te kunnen vinden. Gelukkig biedt Samsung wel een aantal handige hulpmiddelen die je kunnen helpen bij dit soort zoektochten.

Een van deze hulpmiddelen is Bixby. We hebben het niet vaak over Bixby, want deze spraakassistent is eerlijk gezegd gewoon niet goed genoeg om er nog veel aandacht aan te besteden, maar toch kan Bixby soms handig zijn. De Galaxy S23 FE beschikt over meer features dan vrijwel elke andere telefoon binnen deze prijsklasse en Bixby is een van de beste manieren om deze features gemakkelijk terug te vinden. Je kan echter niet in het Nederlands praten met Bixby, dus je moet wel de Engelse naam van de feature weten om aan Bixby te vragen om de feature te activeren.

Zo kan de Galaxy S23 FE bijvoorbeeld andere apparaten draadloos opladen via een feature genaamd 'Batterij draadloos delen'. Waar kan je deze feature terugvinden? In plaats van dat we hier elke stap door de verschillende submenu's moeten opsommen, kunnen we je het beste aanraden om gewoon aan Bixby te vragen om de 'Wireless Power Sharing' aan te zetten. Wat in de meeste gevallen nog simpeler werkt, is om gewoon in de instellingen via de zoekbalk te zoeken naar features.

Met Samsung DeX krijg je via je telefoon een desktopervaring met een taakbalk onderaan en een interface dat redelijk intuïtief aanvoelt voor Windows-gebruikers. (Image credit: Future)

We waren redelijk verbaasd toen we zagen dat Samsungs DeX-software ook aanwezig was op de Galaxy S23 FE. DeX is een feature waarmee je via je Samsung-telefoon kan genieten van een soort desktopervaring wanneer je de telefoon aansluit op een externe monitor. Je kan in deze modus meerdere apps in vensters weergeven die je ook naast elkaar kan slepen, net als op een laptop. Het voelt dan ook een beetje als een Chromebook-ervaring.

DeX kan enorm handig zijn als je weet hoe je het het beste kan gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld geweldig voor tijdens het reizen om even je telefoon aan te kunnen sluiten op een monitor of zelfs draadloos te kunnen verbinden met een tv voor een overzichtelijkere werkomgeving voor multitasking.

De Galaxy Z Flip 5, met de krachtigere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor aan boord, kan niet eens gebruikmaken van DeX, dus het was wel echt een verrassing om te zien dat een budgetvriendelijker model zoals de S23 FE dat wel kan.

Software: 3/5

Galaxy S23 FE review: camera's

(Image credit: Future / Philip Berne)

Camera's zijn erg goed voor een telefoon van deze prijs

Moeite met nachtfoto's

Uitstekende zoom en geweldige fotomodi voor leuke beelden

De Galaxy S23 FE heeft erg goede camera's voor een telefoon in deze prijsklasse. De hoofdcamera presteert erg goed, zeker in fel verlichte situaties, maar details werden niet altijd perfect behouden. De telefotocamera met 3x optische zoom is gewoon oké, maar gelukkig wel beter dan de digitale zoom die je bij andere toestellen binnen deze prijsklasse krijgt.

Samsungs camera-app zit goed in elkaar en je kan van de verschillende fotomodi ook echt verwachten dat ze doen wat ze beloven te doen. De 'Eten'-modus op Samsung-camera's is bijvoorbeeld een van onze favorieten. Hij voegt net iets meer warme kleur toe en zorgt voor een mooie vervaging van de achtergrond, zodat het eten dat je fotografeert echt mooi naar voren komt in de uiteindelijke foto. Zoals Samsung-fans waarschijnlijk wel gewend zijn inmiddels, worden in principe foto's in elke modus heel erg verzadigd weergegeven. Of je dat mooi vindt of niet zal een kwestie van smaak zijn.

De 'Eten'-modus in actie. (Image credit: Future / Philip Berne)

Als fotografie voor jou een prioriteit is, dan kan je misschien toch beter voor een iets oudere smartphone zoals de Google Pixel 7 kiezen. Die telefoon maakt iets betere foto's en geeft je ook toegang tot Google's unieke fotobewerkingshulpmiddelen. De Galaxy S23 FE is natuurlijk wel krachtig genoeg om Adobe Lightroom te draaien, dus Google is zeker niet je enige optie als je je foto's goed wil kunnen bewerken, maar je krijgt gewoon al iets betere resultaten uit de camera zelf bij de Pixel 7.

De Pixel 7 (en bijvoorbeeld ook de iPhone 13) heeft geen telefotolens. Als je dus optisch wil kunnen zoomen, dan is de Galaxy S23 FE de betere keuze. Wij vonden dan ook dat zijn zoommogelijkheid een van zijn beste kwaliteiten is. Zelfs 's nachts zien (optisch) ingezoomde foto's er nog redelijk goed uit.

Er is ook veel om van te houden in de camera-app, maar ook dit aspect van de software mag voor ons wel iets versimpeld worden. Samsung mag wel iets meer van de beslissingen voor ons maken en een aantal onnodige opties achterwege laten.

De camera was overigens helaas wel iets minder responsief dan we hadden gewild en het duurde dan ook wel eventjes voordat hij gefocust was en een foto had genomen, zeker in de nachtmodus. Onze foto's zagen er nog steeds geweldig uit na dit proces, maar als je bijvoorbeeld heel snel foto's wil kunnen maken van snel bewegende dieren of je kinderen, dan kan je misschien beter voor een smartphone met een beter camerasysteem kiezen.

Galaxy S23 FE cameravoorbeelden

Image 1 of 14 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Camera's: 3/5

Galaxy S23 FE review: prestaties

(Image credit: Future / Philip Berne)

Uitstekende prestaties van een bekende processor

Veel sneller dan de concurrentie binnen deze klasse (behalve iPhone)

Kan veeleisendere taken zoals DeX aan

Focus je maar niet op het feit dat de Galaxy S23 FE draait op een processor die inmiddels ongeveer twee en een half generaties oud is. De Exynos 2200 was namelijk snel genoeg voor in de Galaxy S22 Ultra, ook al hadden we liever de Snapdragon 8 Gen 1 gehad, en hij is dus ook snel genoeg voor vrijwel alles wat je wil doen op deze Android-telefoon. Aangezien deze smartphone zelfs krachtig genoeg is om via DeX als een soort laptop gebruikt te worden, hoef je je geen zorgen te maken over de prestaties.

De game-ervaring op de Galaxy S23 FE is ook geweldig. Voor mensen die echt veel gamen op hun te