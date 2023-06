De hoeksteen van Samsung's 2023 Galaxy A-serie van midrange toestellen beschikt over een aantal fijne upgrades ten opzichte van zijn voorganger, maar de batterij gaat minder lang mee dan Samsung belooft en voor dezelfde prijs of zelfs nog minder kan je ook krachtigere smartphones vinden.

Samsung Galaxy A54: Review in een notendop

Het komt niet vaak voor dat een midrange toestel net zo memorabel is als een flagship van hetzelfde merk, maar dat is wel het geval bij Samsung's Galaxy A-serie en al helemaal bij zijn A5X-apparaten. Dit zijn meestal zeer belangrijke toestellen op de midrange smartphonemarkt en het blijven een aantal van de beste Samsung smartphones op het gebied van prijs-kwaliteit.

De A-serie is de afgelopen paar generaties erg succesvol geweest. De Galaxy A50 en Galaxy A51 waren een aantal van de bestverkopende telefoons in de wereld toen ze uitkwamen en dat maakt de release van de Samsung Galaxy A54 5G in 2023 dus vrij belangrijk.

Bijna een jaar nadat de Galaxy A53 werd geïntroduceerd, heeft Samsung de Galaxy A34 5G en Galaxy A54 5G samen onthuld, in de hoop dat het bedrijf weer een sterker marktaandeel krijgt op het gebied van midrange smartphones, door premium features en een lange batterijduur aan te bieden in een stijlvolle verpakking voor ongeveer de helft van de prijs van de flagships waar ze op moeten lijken. Zoals het getal ook aangeeft, beschikt de A54 over de meeste features van deze twee laatste toevoegingen aan de A-serie. Hij heeft een meer premium bouwkwaliteit, betere camera's en meer kracht te bieden dan de A34.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vergeleken met zijn voorganger, heeft de A54 een iets kleiner 6,4-inch Full HD+ Super AMOLED display. Dit keer heeft dat scherm wel een piekhelderheid van 1.000 nits (200 nits hoger dan de piekhelderheid van de A53). Aan de voor- en achterkant wordt gebruikgemaakt van Gorilla Glass 5 en het toestel heeft een IP-67-certificering. Ook wordt het design met de losstaande cameralenzen hier gebruikt. Dat design zagen we voor het eerst op de Samsung Galaxy S22 Ultra en maakte vervolgens aan het begin van dit jaar zijn terugkeer op de huidige flagship-modellen van de Galaxy S23-serie.

Een paar weken voordat de A54 zijn debuut maakte, kondigde Samsung de processor aan die de chip uit de Galaxy A53 uit 2022 zou gaan vervangen: de Exynos 1380. Dit is dus ook de chip die nu in de A54 zit, samen met 8GB aan RAM, 128GB of 256GB aan opslagruimte en zelfs een microSD-kaartlezer om je opslag met maximaal 1TB mee te kunnen uitbreiden.

In de praktijk zal deze smartphone voor de meeste mensen prima presteren. Het is misschien niet de ideale keuze voor mensen die in hoge kwaliteit willen gamen op hun smartphone, maar voor het streamen van films en series, voor een beetje multitasking en voor het maken van foto's en video's is deze telefoon meer dan geschikt. In synthetische benchmarks blijkt de Exynos 1380 in de A54 echter wel achter te lopen op de chips in goedkopere (en misschien ook interessantere) toestellen zoals de Nothing Phone (1) (met zijn Snapdragon 778G Plus-processor).

Samsung is ook erg trots op de 5.000mAh-batterij in de telefoon (die dus ook groter is dan de batterijen in de S23 en S23 Plus) en het bedrijf belooft dan ook dat deze batterij tot twee dagen lang mee zal gaan. Ook is er ondersteuning voor 25W-snelladen, net als op de standaard Samsung Galaxy S23. In de echte wereld blijken de claims van Samsung over de batterijduur redelijk ambitieus te zijn, zoals vaak het geval is. Tijdens onze tests wist het toestel een respectabele zes uur aan schermtijd te behalen. Dat komt dus meer neer op één volle dag aan batterijduur per oplaadbeurt of misschien net anderhalve dag, als je zo min mogelijk je camera gebruikt of gaat gamen of multitasken.

Meestal hebben we bij een nieuwe generatie te maken met nummers (van specs) die omhoog gaan, maar bij de camera van de A54 gaat het aantal megapixels juist omlaag. Dat is echter een goede ontwikkeling, want de 64MP-hoofdcamera van zijn voorganger is vervangen door een 50MP-sensor met grotere pixels, verbeterde autofocus en OIS (optische beeldstabilisatie). Daarnaast is er ook nog een 12MP-ultrawide, een 5MP-macrocamera en een 32MP-selfiecamera ('punch-hole' in het scherm aan de voorkant).

Dit trio aan camerasensors zorgen voor een leuke en veelzijdige camera-ervaring voor mensen die af en toe foto's nemen, maar ook voor mensen die de camera's heel actief gebruiken om bijvoorbeeld foto's te delen op sociale media. Ingebouwde ondersteuning voor apps en filters, zoals voor Snapchat, in de camera-app is erg handig en dit is een exclusieve feature voor Samsung. Verder is het ook fijn dat de de selfiekwaliteit en de kwaliteit van video-opnames allebei tot 4K/30fps kunnen gaan.

Hoewel de hoofdsensor dus over het algemeen een beter focus gaat leveren, en een zeer respectabel dynamisch bereik en goede prestaties bij weinig licht voor een midrange toestel, gaat de kwaliteit wel wat omlaag als je kijkt naar de secundaire sensors en dat maakt ze helaas ook wat minder aantrekkelijk om te gebruiken.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Qua software weet Samsung zeker indruk te maken door net als op zijn flagship Galaxy S- en Z-smartphones ook op deze midranger vier jaar aan updates voor het besturingssysteem en vijf jaar aan beveiligingsupdates te bieden. Bij release draait de A54 al op One UI 5.1 (en dus op Android 13). Deze telefoon wordt op het gebied van de software dan ook langer ondersteund dan veel vergelijkbare toestellen van de concurrentie.

De Galaxy A54 werd gelanceerd op 15 maart en werd vervolgens langzaamaan uitgerold in de Europese markten, waaronder in Nederland en België.

De adviesprijs (tijdens de lancering) is helaas wel met 50 euro omhoog gegaan in vergelijking met zijn voorganger. Zijn adviesprijs was in de eerste instantie 489 euro voor de 128GB-variant en 539 euro voor de 256GB-variant. Inmiddels zijn Samsung's adviesprijzen echter alweer gedaald naar respectievelijk 449 euro en 489 euro. Het is dus lastig om te zeggen of je hier een betere prijs-kwaliteitverhouding krijgt dan bij de Nothing Phone (1) of bij nog meer premium toestellen die inmiddels ook alweer in prijs zijn gedaald (toestellen zoals de Google Pixel 7 en Galaxy S21 FE ), ook al zullen de meeste van die toestellen niet dezelfde hoeveelheid software-updates krijgen als de A54. Deze andere smartphones krijgen vaak minimaal een jaar minder aan software-updates.

Samsung Galaxy A54 review: Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 489 euro bij release (inmiddels vanaf 449 euro)

Beschikbaar vanaf 15 maart

Na de lancering op 15 maart was de A54 per direct beschikbaar in Nederland en België.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 prijzen RAM / Opslag Prijs 8GB / 128GB 489 euro 8GB / 256GB 539 euro

De Galaxy A54 had tijdens zijn lancering een iets duurdere adviesprijs dan zijn voorganger, de Galaxy A53, maar inmiddels zijn de prijzen al met 40-50 euro gedaald. Wel hebben beide varianten (hier in Europa) nu 8GB aan RAM. Bij de A53 had het 128GB-model 6GB aan RAM.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Samsung Galaxy A54 review: Specs

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Er zijn een aantal veranderingen en verbeteringen tussen de A54 en de vorige generatie die vrij duidelijk te merken zijn, waaronder het iets kleinere en helderdere scherm, een nieuw camerasysteem dat onder andere de dieptesensor van zijn voorganger heeft achtergelaten en keuze tussen meer levendige, opvallende kleuren voor de behuizing.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 158,2 × 76,7 × 8,2 mm Gewicht: 202 gram Scherm: 6,4-inch 19,5:9 FHD+ (2.340x1.080) 120Hz Super AMOLED, beschermd door Gorilla Glass 5 Processor: Samsung Exynos 1380 RAM: 8GB (LPDDR4X) Opslag: 128GB / 256GB (UFS 3.1) + microSD (tot 1TB) Besturingssysteem: Android 13 met One UI 5.1 Hoofdcamera: 50MP, f/1.8 met OIS Ultrawide-camera: 12MP, f/2.2 Macrocamera: 5MP, f/2.4 Selfiecamera: 32MP, f/2.2 Audio: Stereo speakers Batterij: 5.000mAh Opladen: 25W bedraad Kleuren: 'Awesome Graphite', 'Awesome Violet', 'Awesome Lime', 'Awesome White'

Samsung Galaxy A54 review: Design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant

IP67-certificering

Kleiner, maar zwaarder dan de Galaxy A53

De Galaxy S22 Ultra had vorig jaar nog een uniek design vergeleken met de andere Samsung-toestellen die allemaal nog het camerablok gebruikten dat werd geïntroduceerd bij de Galaxy S21-serie. Dit jaar zijn toestellen zoals de Galaxy S23, de S23 Plus en ook de Galaxy A54 geïnspireerd door het design van dat Ultra-model van vorig jaar, met zijn losse cameralenzen.

Nou was het camerablok op de A53 nog redelijk smaakvol (we vonden het er beter uitzien dan het camerablok op de S22 en S22 Plus), maar het nieuwe uiterlijk van de A54 ziet er nog stijlvoller uit. Hij ziet er met dit nieuwe design echter wel minder uniek uit dan sommige van zijn rivalen en voorgangers. Toch valt hij wel weer op door zijn levendige kleurvarianten. Vooral 'Awesome Lime' en 'Awesome Violet' trekken nogal de aandacht, terwijl 'Awesome Graphite' en 'Awesome White' zien er iets bescheidener uit.

Image 1 of 16 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (links) | Samsung Galaxy A54 (rechts) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (links) | Samsung Galaxy A54 (rechts) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (links) | Samsung Galaxy A54 (rechts) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 in 'Awesome Silver' (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (links) | Samsung Galaxy A54 (rechts) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) De A54 in 'Awesome Graphite', 'Awesome Violet' en 'Awesome White' (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Na de A54 naast zijn kleinere broertje, de A34, te hebben gezien, vonden we het toch wel een beetje jammer dat dit toestel geen glanzende parelmoeren afwerking had. Dat voegt namelijk een mooi regenboogeffect toe wanneer je de achterkant van de telefoon in het licht houdt. De A34 valt gewoon iets meer op met dat ontwerp dan de relatief vlakke kleuren achter het Gorilla Glass 5 op de A54-modellen. Als je die achterkant in het licht houdt, dan zie je alleen maar je vingerafdrukken en andere vlekken of stukjes stof.

Met zijn kleinere display is de A54 toch nog iets dikker dan zijn voorganger, maar wat vooral opvalt is het verschil in gewicht. Er is deze generatie 13 gram aan het gewicht toegevoegd en daardoor is de A54 nu net iets zwaarder dan 200 gram (202 gram om precies te zijn). Dat is toch wel een beetje het punt waarop een telefoon echt opvalt qua gewicht wanneer je hem in je hand houdt, zeker bij deze schermgrootte. Toch ligt hij nog comfortabel in de hand en voelt de bouwkwaliteit ook stevig aan (ook al ziet het plastic frame er wel redelijk dik uit). Je hoeft je gelukkig ook niet al te veel zorgen te maken over stof of water, aangezien het toestel een IP67-certificering heeft.

Design: 4/5

Samsung Galaxy A54 review: Display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6,4-inch Full HD+ AMOLED display

120Hz variabele verversingssnelheid. 240Hz 'touch sampling rate'

Piekhelderheid van 1.000 nits + 'Vision Booster'

Op het eerste gezicht lijkt het display van de A54 erg op die van zijn voorganger, maar Samsung heeft toch meerdere kleine, maar belangrijke verbeteringen toegevoegd om de kijkervaring van deze telefoon te verbeteren.

De beeldverhouding is gewijzigd van 20:9 naar 19,5:9 en dat betekent dat het Full HD+ display van de A54 nu 0,1 inch kleiner is dan het display van zijn voorganger. Hij is nu dus 6,4 inch groot. Meestal zorgt een kleiner scherm met dezelfde resolutie voor een scherper beeld tussen de generaties, maar de verandering van de schermgrootte is hier het resultaat van het wijzigen van de beeldverhouding en daardoor is de scherpte van het beeld gewoon hetzelfde gebleven.

Wat het bedrijf een 'Infinity-O display' noemt, is eigenlijk gewoon een redelijk normaal scherm met een 'punch-hole' voor de selfiecamera midden aan de bovenkant van het scherm. Verder zit er een redelijk dikke bezel (die nog breder wordt aan de onderste rand) tussen het frame van de telefoon en de pixels van het display. Het Super AMOLED-paneel levert een geweldig contrast en levendige kleuren. Dit jaar is er ook de 'Vision Booster'-technologie aan toegevoegd door Samsung en dat moet zorgen voor accuratere beelden bij een groot aantal verschillende verlichtingsomstandigheden.

Nu we het toch over verlichting hebben; het scherm van de A54 heeft een boost van 200 nits gekregen voor zijn piekhelderheid. Dit keer is de piekhelderheid dus 1.000 nits en dat betekent dat je vergeleken met de A53 (en zijn voorgangers) buiten in het zonlicht ook een stuk beter kunt zien wat er op je scherm gebeurt.

Je krijgt ook de mogelijkheid om het scherm op 60Hz vast te zetten om energie te besparen, maar je kan ook de adaptieve verversingssnelheid gebruiken, waarmee het display dynamisch kan wisselen tussen 120hz en lager aan de hand van de situatie (er is ook een 240Hz 'touch sampling rate' aanwezig en dat is ideaal voor bij het gamen).

Hoewel dat een erg snelle verversingssnelheid is, voelde het scrollen door apps en websites (zeker met erg lange pagina's) nooit zo soepel als bij veel andere toestellen met een display van 120Hz. Dat kan natuurlijk ook meer aan de prestaties van de telefoon liggen dan aan het scherm, maar hopelijk kan Samsung de software van de A54 nog verder optimaliseren om de lag te verminderen, ook al zullen veel mensen de kleine vertragingen misschien niet eens merken of helemaal niet zo erg vinden. Bij ons valt dit inmiddels gewoon op na het testen van heel veel telefoons.

Blauw-licht-filtratie (genaamd Eye Comfort Shield op de A54) is bijna gehalveerd (van 12,5% naar 6,5%, volgens een onafhankelijke certificering van SGS) vergeleken met het scherm van de A53. Dat moet zorgen voor minder storingen tijdens het kijken naar je scherm bij weinig licht of in de nacht. Er zijn tegelijkertijd ook enorm veel opties voor het aanpassen van kleurprofielen (de telefoon staat standaard op de 'Vivid'-preset) en kleurtemperatuur. Je krijgt zelfs de mogelijkheid om individuele RGB-sliders aan te passen.

Display: 4/5

Samsung Galaxy A54 review: Software

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Draait op Android 13 met Samsung's One UI 5.1-skin daar overheen

4 jaar aan besturingssysteemupdates + 5 jaar aan beveiligingsupdates

Voor bestaande Samsung Galaxy-gebruikers zal de One UI 5.1--gebruikservaring (bovenop Android 13) waarschijnlijk meteen als vanouds aanvoelen. De iconen die niet rond zijn, maar ook niet vierkant, de Samsung-apps die je naast de Google-apps moet/kan gebruiken (zoals de Galaxy Store naast de Google Play Store) en nog veel meer handige extra's zoals de Edge-panelen, die je open kan swipen om toegang te krijgen tot je favoriete apps en contacten, zijn hier allemaal aanwezig.

De A54 geeft je wel de mogelijkheid om te bepalen welke extra Samsung-apps je eventueel nog wil installeren tijdens de setup. Op die manier zit je dus niet per se vast aan apps zoals de Samsung Browser en Samsung Calculator, maar er zijn nog steeds een aantal apps van externe partijen die automatisch op je telefoon zijn geïnstalleerd die je misschien als bloatware kan zien. Deze apps kan je meestal wel verwijderen nadat de setup is afgerond.

Als je van een Pixel, een Motorola of zelfs van een iPhone overstapt, dan zal je zeker even moeten wennen aan de visuele stijl van One UI, maar als je het eenmaal gewend bent, dan is het een erg fijn besturingssysteem om te gebruiken. One UI zit namelijk vol handige features en is redelijk krachtig.

Een kleine verbetering op de A54 waar we erg blij mee zijn is het verbeterde systeem voor haptische feedback. Dit systeem levert nu prestaties die redelijk in de buurt komen van de premium haptische feedback van flagships zoals de Galaxy S23, OnePlus 11 en Xiaomi 13 Pro. De A54 gebruikt zeer precieze trillingen voor vrijwel alles, van het ontgrendelen van je telefoon tot het inzoomen met de camera.

Het grootste pluspunt van de A54 op het gebied van software is de ondersteuning. Samsung houdt hier hetzelfde beleid aan dat het ook aanhoudt bij zijn flagships. Dat betekent dat het bedrijf vier jaar aan besturingssysteemupdates biedt en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Daarmee is de levensduur van deze smartphone dus veel langer dan die van veel rivalen binnen deze prijsklasse (en zelfs in hogere prijsklassen).

Software: 4/5

Samsung Galaxy A54 review: Camera's

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

50MP f/1.8-hoofdcamera met OIS

12MP-ultrawide-camera + 5MP-macrocamera

32MP f/2.2-selfiecamera

Een camerasensor minder dan de Galaxy A53

De camera's zijn altijd al belangrijk geweest voor Samsung's Galaxy A5X-productlijn en de nieuwe 50MP f/1.8-hoofdsensor op de A54 ziet eruit als een mooie upgrade ten opzichte van de 64MP-sensor van zijn voorganger (ook al klinkt dat dus vreemd).

Ondanks de minder hoge resolutie betekent de keuze voor een grotere 1/1,56-inch sensor (in plaats van een 1/1,7-inch sensor), met grotere 1µm-pixels (in plaats van 0.8µm) en een verbeterde bewegingsruimte voor het OIS-systeem (optische beeldstabilisatie) van 1,5 graden (in plaats van 0,95 graden), dat de je veel betere beelden kan vastleggen, zeker bij weinig licht.

Samsung blijft ook op de A54 zorgen voor een goede integratie met sociale media-apps zoals Snapchat. Daardoor kan je genieten van een betere kwaliteit als je foto's maakt met bijvoorbeeld de Snapchat-filters in de speciale 'Fun'-cameramodus.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) De 'Fun'-cameramodus integreert Snapchat-filters in de native camera-app.

Deze overstap naar een hoofdsensor met 'all-focus pixels' is misschien dan ook de reden waarom er geen vierde dieptesensor meer aanwezig is op deze nieuwe smartphone, terwijl deze wel aan de achterkant van de Galaxy A53 te vinden was. Wel zijn de 12MP-ultrawide en de 5MP-macrosensor nog steeds van de partij, naast de 32MP-selfiecamera.

In de praktijk werkt de focus van de 50MP-hoofdcamera van de A54 inderdaad erg snel, al moet het toestel wel iets meer moeite doen als je in een donkere omgeving zit. Toch zijn beelden bij weinig licht wel erg indrukwekkend zoals we eerder al zeiden. De A54 is minder accuraat dan bijvoorbeeld een Pixel 7 in dezelfde situaties, maar hij weer nog steeds duidelijke, aantrekkelijke foto's te nemen die klaar zijn om meteen met anderen te worden gedeeld. Je hebt als het goed is ook niet te veel last van beeldruis.

Samsung’s beeldverwerking is nog steeds redelijk heftig als het gaat om de automatische aanpassingen aan het contrast, de kleur en de scherpte (vergeleken met de gemiddelde iPhone), maar de resultaten blijven alsnog erg mooi en zijn misschien (gedeeltelijk dankzij het verbeterde dynamisch bereik) ook juist beter geschikt voor sociale media platformen die meer gefocust zijn op creativiteit en leuke aanpassingen dan op de authenticiteit van de beelden.

Er zit helaas nog wel een verschil tussen de kleurreproductie, het contrast en de scherpte wanneer je wisselt tussen de verschillende camerasensors, maar dat was ook wel te verwachten. De kwaliteit wordt steeds iets slechter naarmate je wisselt tussen de camera's op de achterkant van de telefoon. Toch is de beeldkwaliteit, zelfs bij de 5MP-macrocamera, erg indrukwekkend. Afbeeldingen die zijn genomen met deze lens en zijn beperkte resolutie zijn iets minder snel geschikt om te delen, maar af en toe kan je toch wel verrassend mooie beelden vastleggen met deze sensor en je kan er natuurlijk ook erg creatief mee zijn.

Samsung Galaxy A54 cameravoorbeelden

Image 1 of 19 Ultrawide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Close-up met de hoofdcamera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Close-up met de macrocamera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultrawide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultrawide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Foto bij weinig licht (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Nachtmodus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie met de selfiecamera in ultrawide modus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie met de selfiecamera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie met de selfiecamera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie met de hoofdcamera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfiecamera bij weinig licht (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfiecamera nachtmodus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Niet alleen wist de telefoon beter te presteren bij weinig licht dan we hadden verwacht van een toestel zoals de A54, maar hij presteerde zelfs enorm goed vergeleken met het huidige instapmodel van Google's flagship-line-up. Je kan van Samsung levendigere kleuren verwachten (al veranderen Samsung-telefoons vrijwel altijd de donkere lucht die je 's nachts ziet in een diepe blauwe kleur) en ook meer details in de voorgrond, een betere witbalans en een betere belichting. Dat zijn tenminste onze observaties in vergelijking met de Pixel 7.

Op het gebied van video, weet Samsung de verbeterde VDIS-prestaties (video digitale beeldstabilisatie) goed naar voren te laten komen. We kwamen er recentelijk tijdens het testen van een toestel met vrij vergelijkbare camera's (de Oppo Find N2 Flip) ook achter dat digitale videostabilisatie over het algemeen veel beter is geworden de afgelopen jaren. Het verschil met OIS is steeds minder groot geworden. Je merkt nog steeds wat trillingen in beelden waarbij er ineens snel van richting of oriëntatie wordt veranderd, maar het zorgt wel voor indrukwekkende en competente video-opnames (voor een midrange apparaat).

Mensen die graag selfies maken, zullen zeker tevreden zijn met de kwaliteit van de selfiecamera op de A54. Er zijn verschillende opties aanwezig voor het aanpassen van je gezicht, zoals ‘smoothness’, ‘toon’, ‘kaaklijn’ en ‘ogen’, en deze kan je gebruiken om je complexie en de fysieke positie van de kenmerken van jouw gezicht aan te passen. Deze opties werken iets subtieler dan bij veel andere smartphonefabrikanten. Je ziet er pas als een alien uit als je alle sliders maximaal activeert. Standaard staat alleen de optie voor 'smoothness' aan (op niveau twee van acht) en er is ook nog een losse instelling waarmee je deze functionaliteit compleet uit kan zetten.

Het verschil qua dynamisch bereik en kleurreproductie tussen de hoofdcamera en de selfiecamera is duidelijk. De selfiecamera is meer gefocust op het correct weergeven van huidtinten en foto's zien er ook "zachter" uit en dat werkt vaak in het voordeel van selfies.

Camera's: 4,5/5

Samsung Galaxy A54 review: Prestaties en audio

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nieuwe 5nm Exynos 1380-processor

Tot 8GB aan RAM met RAM Plus voor nog eens 8GB extra

Tot 256GB aan opslagruimte + microSD tot 1TB

Stereo speakers

Een aantal weken voordat de Galaxy A54 zijn debuut maakte, onthulde Samsung Semiconductor de Exynos 1380. Dit is de mobiele processor die als opvolger dient voor de Exynos 1280 die in de Galaxy A53 van 2022 zat. De aankondiging van de 1380 was ook eigenlijk de grootste hint naar de komst van de A54 en nu blijkt dit toestel dus inderdaad te draaien op deze nieuwe chip.

De 1380 is gemaakt aan de hand van een vergelijkbaar 5nm-proces als de 1280 en moet een verbeterde kracht en efficiëntie gaan leveren. Ook zorgt deze chip voor betere grafische prestaties (wat geweldig is voor bij het gamen) en een dichtere NPU (neural processing unit). De A54 kan nu dus efficiënter (en gewoon beter) omgaan met AI-taken zoals beeldverwerking.

Bij alledaags gebruik zal je niet veel te klagen hebben als het gaat om de algemene prestaties. Door menu's en pagina's swipen voelt soepel aan, apps laden lekker snel (zelfs de zwaardere apps zoals de camera-app) en connectiviteit met Wi-Fi-netwerken maar ook met de beste draadloze oortjes (via Bluetooth) werkt vrijwel vlekkeloos.

Als je geïnteresseerd bent in specifieke cijfers, dan zal je daaruit kunnen opmaken dat de A54 in synthetische benchmarks wel een beetje achterloopt op vergelijkbare midrange concurrenten, maar dat komt niet echt als een verrassing. Samsung’s A5X-toestellen zijn nooit echt gefocust geweest op pure kracht en zijn toch enorm succesvol. Waarschijnlijk komt dat succes door de focus op de camera's, batterijduur en gebruiksvriendelijkheid en dat zijn dingen waar ook de A54 weer in uitblinkt.

Ter vergelijking weet zelfs de Nothing Phone (1) van een jaar oud de A54 nog te verslaan met zijn Snapdragon 778G Plus-chip die tijdens zijn release al een beetje verouderd was. Dat toestel had zelfs een lagere prijs (van 469 euro) tijdens zijn lancering en leverde dus betere CPU-, AI- en gaming-prestaties.

Als we het dan toch over gaming hebben; titels zoals Genshin Impact en Apex Legends Mobile zullen misschien standaard op ‘lage’ of ‘normale’ grafische instellingen staan, maar dat maakt de game-ervaring van de A54 niet minder aangenaam. Dit betekent ook niet dat je niet af en toe de instellingen wat hoger kan zetten, maar dan heb je wel te maken met de batterij die sneller leegloopt en een heter toestel in je handen.

'Perf Z' biedt extra opties voor tijdens het gamen. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

One UI beschikt ook over een aantal handige (optionele) features die speciaal voor gaming zijn ontwikkeld. Zo kan je bijvoorbeeld 'Perf Z' in de Galaxy Store terugvinden en dit programma houdt de prestaties en de temperatuur van je apparaat in de gaten. Met de Game Booster krijg je snel toegang tot meer controle over je notificaties (tijdens het gamen), verschillende prestatie-profielen, schermopnames en nog veel meer.

De A54 beschikt in Nederland en België over 8GB aan RAM (in sommige andere regio's is er ook een optie met 6GB aan RAM). Deze telefoon kan echter ook nog gebruikmaken van de RAM Plus-feature uit One UI, waarbij je een gedeelte van de opslagruimte van de telefoon kan gebruiken als extra werkgeheugen. Op die manier kan je meer apps tegelijk open houden en apps ook sneller laten laden.

Qua opslag heb je bij de A54 keuze tussen een 128GB-model en een 256GB-model. Het lijkt steeds zeldzamer te worden, zelfs bij midrange toestellen, maar je kan hier wel de opslag uitbreiden met maximaal 1TB via een microSD-kaart.

De connectiviteitsopties bestaan uit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (in plaats van de Bluetooth 5.1 op de Galaxy A53) en eSIM (waardoor je dus twee simkaarten kan gebruiken met de telefoon).

De A54 kan verder een stereogeluid creëren door de speaker die je tijdens het bellen tegen je oor aanhoudt te combineren met de speaker onderaan het toestel. Dat is handig als je even geen oortjes of koptelefoon wil gebruiken. Het geluid klinkt vrij duidelijk en luid, zonder vervorming. De speakers zijn echter niet geweldig voor het luisteren naar muziek, omdat er daarvoor toch wel echt te weinig bas aanwezig is.

Prestaties: 3,5/5

Samsung Galaxy A54 review: Batterij

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

5.000mAh-batterij

25W-snelladen (bedraad)

Belofte van twee dagen aan batterijduur

Net als bij zijn flagships heeft Samsung bij de Galaxy A53 en nu ook de A54 geen oplader meer in de verpakking gedaan bij het toestel. Er zitten alleen een USB-C-kabel, een sim-tool en allerlei papieren in.

Qua oplaadsnelheid maakt de A54 gebruik van dezelfde 25W-snelheid als de Galaxy S23,. Dat betekent volgens Samsung dat de telefoon binnen 82 minuten (of korter) helemaal opgeladen zal zijn. Die claim bleek enorm accuraat te zijn tijdens onze tests. We merkten meer dan eens op dat het toestel precies na 82 minuten ineens op 100% stond (bij het gebruiken van een officiële Samsung-oplader).

De belangrijkste belofte die Samsung heeft gedaan is echter dat de hardware en de 5.000mAh-batterij ervoor moeten zorgen dat de Galaxy A54 twee dagen mee moet kunnen gaan (bij normaal gebruik) na volledig te zijn opgeladen. We waren niet echt verrast door het feit dat dit een beetje een optimistische inschatting bleek te zijn, maar toch wist de smartphone het nog redelijk lang vol te houden. Hij leverde namelijk ongeveer zes uur aan schermtijd per oplaadbeurt en dat betekent voor veel mensen dat ze hem waarschijnlijk pas na anderhalve dag weer opnieuw hoeven op te laden.

Batterij: 3,5/5

Moet je de Samsung Galaxy A54 kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 scorekaart Attributes Notes Rating Prijs-kwaliteit Een prijsverhoging vergeleken met zijn voorganger en meer functies voor minder geld bij concurrenten betekenen dat je toch wel goed moet nadenken over de waarde die de A54 voor jou zal hebben. 3,5/5 Design Het design is duidelijk geïnspireerd door de Galaxy S23-reeks en ziet er dan ook goed uit, maar het toestel had wel iets dunner en lichter mogen zijn. De IP68-certificering is wel mooi meegenomen. 4/5 Display Je moet misschien we een aantal instellingen aanpassen, maar over het algemeen heeft het display op de A54 een aantal subtiele maar zeer welkome upgrades gekregen in vergelijking met het scherm van de A53. 4/5 Software Er is sprake van een beetje bloatware en je zal misschien even moeten wennen aan One UI, maar dat neemt niet weg dat dit toestel verder een uitstekende software-ervaring en langdurige ondersteuning biedt. 4/5 Camera's Alle veranderingen tussen de nieuwe en vorige generatie zijn vooral in het voordeel van de cameraprestaties van de A54. Foto's en video's zien er indrukwekkend uit, zelfs vergeleken met sommige duurdere telefoons. 4,5/5 Prestaties Net als zijn voorganger is de A54 niet gefocust op het leveren van topprestaties. Dat wil niet zeggen dat hij slechte prestaties levert, want hij is alsnog uitermate geschikt voor alledaags gebruik en een beetje gaming. 3,5/5 Batterij Samsung beloofde meer dan het waar kon maken met de zogenaamde twee dagen aan batterijduur voor de A54. Veel mensen zullen namelijk geen twee dagen halen met deze batterijduur. Toch gaat hij wel minstens een volle dag mee. Sneller opladen zou wel fijn zijn geweest. 3,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een stijlvolle midrange telefoon

Hij is wel een beetje dik, maar toch ziet de A54 er erg goed uit. Het design is stijlvol en er zijn een aantal interessante kleuren om uit te kiezen. Daarnaast heeft hij ook nog eens een IP67-certificering.

Je goede cameraprestaties wil voor een midrange prijs

De Galaxy A54 is dan misschien niet de budget-telefoon met de allerbeste camera, maar het is wel een sterke allrounder met een aantal handige features en hij levert verrassend goede beelden bij weinig licht.

Je deze telefoon voor een lange tijd wil blijven gebruiken

Hij beschikt misschien niet over de krachtigste chip in de wereld, maar als Samsung zijn belofte van vier jaar aan besturingssysteemupdates en vijf jaar aan beveiligingsupdates nakomt, dan kan de A54 het wel eens langer uithouden dan veel rivalen met vergelijkbare specs of een vergelijkbare prijs.

Koop hem niet als...

Je vooral op zoek bent naar een sterk prestatievermogen

De software van de A54 is veelbelovend, net als die van zijn voorganger, maar Samsung’s nieuwste midrange toestel loopt wel iets achter op de concurrentie als het gaat om ruwe kracht. Dat is niet altijd meteen een probleem, maar de vraag is of hij door de jaren heen nog steeds goed blijft presteren.

Je op zoek bent naar de beste prijs-kwaliteitverhouding

De A54 heeft geen slechte adviesprijs, maar het is ook niet de beste deal die je kan vinden, zeker niet als je ziet wat hij precies biedt. Helaas helpt het ook niet dat hij duurder is dan het model van vorig jaar.

Je een hekel hebt aan One UI

Samsung's versie van Android ziet er niet hetzelfde uit als de overzichtelijkere versies die je vindt op Pixel- en Motorola-telefoons en hij gedraagt zich ook niet helemaal hetzelfde. Hou dat dus in gedachten als je liever niet ineens een hele andere gebruikservaring wil bij je nieuwe telefoon.

Samsung Galaxy A54 review: Overweeg ook

Samsung's is niet heel ver afgeweken van het pad dat het eerder al bewandelde met de voorgangers van de Galaxy A54. Dat betekent dat de sterke kanten van die toestellen nog steeds aanwezig zijn, maar ook sommige van de zwakke punten vind je hier weer terig. Het kan dus zijn dat een aantal van de alternatieven hieronder beter bij jou passen.

Google Pixel 6a

De camera's op de A54 zijn goed, maar die van de Pixel 6a zijn beter en dit toestel kost ook minder. De 6a is ook een geweldige keuze als One UI je niet echt aanspreekt en je liever een wat overzichtelijkere Android-ervaring wil hebben.

Nothing Phone (1)

Dit is een iets oudere, maar ook betaalbaardere telefoon met een overzichtelijkere gebruikerservaring, een redelijk vergelijkbaar camerasysteem, een interessanter design en een beter prestatievermogen.

Samsung Galaxy S22

De nog steeds zeer capabele Samsung Galaxy S22 is nu lang genoeg uit dat hij inmiddels ook al flink in prijs is gedaald. Je kan hem nu dan ook rond dezelfde prijs (of lager) als die van Samsung's nieuwe midranger uit 2023 vinden. Dat betekent dat je een beter display, een betere camera en betere prestaties krijgt en dat ook nog eens in een toestel dat over het algemeen meer premium aanvoelt.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 Google Pixel 6a Nothing Phone (1) Samsung Galaxy S22 Razr 2022 Prijs (tijdens de lancering): Vanaf 489 euro Vanaf 459 euro Vanaf 469 euro Vanaf 849 euro Afmetingen: 158,2 × 76,7 × 8,2 mm 152,2 x 71,8 x 8,9 mm 159,2 x 75,8 x 8,3 mm 146 x 70,6 x 7,6 mm Gewicht: 202 gram 178 gram 193,5 gram 167 gram Besturingssysteem (tijdens de lancering): Android 13 Android 12 Android 12 Android 12 Schermgrootte: 6,4 inch 6,1 inch 6,55 inch 6,1 inch Resolutie: 2.340 x 1.080 2.400 x 1.080 2.400 x 1.080 2.340 x 1.080 Processor: Samsung Exynos 1380 Google Tensor G1 Snapdragon 778G Plus Snapdragon 8 Gen 1 / Samsung Exynos 2200 (NL & BE) RAM: 6GB / 8GB 6GB 8GB / 12GB 8GB Opslag: 128GB / 256GB (+ microSD tot 1TB) 128GB 128GB / 256GB 128GB / 256GB Batterij: 5.000mAh 4.410mAh 4.500mAh 3.700mAh Camera's achter: 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultra-wide, 5MP-macro 12,2MP-groothoek, 12MP-ultrawide 50MP-groothoek, 50MP-ultrawide 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto (3x optische zoom) Selfiecamera: 32MP 8MP 16MP 10MP

Zo hebben we de Samsung Galaxy A54 getest

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Testperiode voor de review = 1 maand

Getest met = Alledaags gebruik, inclusief webbrowsing, sociale media, fotografie, videobellen, gaming, videostreaming, muziek afspelen

Gebruikte hulpmiddelen = Geekbench 5, Geekbench 6, Geekbench ML, GFXBench, native Android-statistieken, Samsung 65W Trio Universal Power Adapter

We konden onze tests met de A54 een paar dagen nadat het toestel werd vertoond voor de pers al beginnen. Samsung stuurde ons de 'Awesome Violet' versie, die je ook steeds in de foto's in deze review voorbij ziet komen, net nadat de telefoon officieel was aangekondigd.

We hebben de A54 gedurende de gehele testperiode als ons dagelijkse toestel gebruikt en daardoor hadden we meer dan genoeg tijd om de plus- en minpunten van het apparaat te ontdekken en erachter te komen hoe de batterij het vol zou houden bij verschillende soorten gebruik. Ook konden we testen hoe snel de telefoon kon opladen met verschillende opladers en we hadden de kans om te zien hoe andere mensen reageerden op het design en de kleur van deze telefoon.

We testen hier bij TechRadar inmiddels al jarenlang telefoons (en vele andere apparaten), dus we zijn goed op de hoogte van wat er allemaal beschikbaar is op de markt en hoe we een apparaat zoals de Samsung Galaxy A54 het beste kunnen beoordelen.

