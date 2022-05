Samsung Galaxy A53 review

Review in een notendop

De Samsung Galaxy A53 mag je zien als een afgeslankte versie van de Samsung Galaxy S22. Hoewel dit waarschijnlijk niet is hoe Samsung wilt dat je het product ziet, zijn er toch een aantal Galaxy S-features naar een lager prijspunt gebracht.

Net als de Galaxy S22-leden heeft de Galaxy A53 een aantrekkelijk scherm. Dezelfde 120Hz verversingssnelheid is inbegrepen, en het display van de A53 verschilt slechts 0,1 inch ten opzichte van de S22 Plus.

De Galaxy A53 biedt verder een van de beste camera-ervaringen die je kunt krijgen in dit segment. Er zijn vier camera's aan de achterzijde gemonteerd. Combineer dat met tal van fotografie- en video-opties, en je hebt een echte multifunctionele camerasmartphone tot je beschikking.

Uiteraard zijn de kiekjes niet zo geavanceerd als de Galaxy S22 Ultra, maar in de praktijk zijn de plaatjes levendig en helder. We durven ze met een gerust hart op sociale media te plaatsen. Hetzelfde valt te zeggen voor onze selfies.

Een ander belangrijk verkooppunt is het design van de Samsung Galaxy A53. Ook mensen van buiten de redactie waren erg te spreken over de oranje versie (perzik ook wel genoemd) van dit toestel. Een interessante kleur die verpakt zit in een verder degelijke behuizing.

De prijs voor de Galaxy A53 start bij 449 euro. Dat is vandaag de dag 'betaalbaar' te noemen in het middensegment. Doorgaans komen deze telefoons met een paar positieve en negatieve uitschieters, en dat is ook het geval bij de Galaxy A53.

Het valt op dat de smartphone behoorlijk traag laadt met de meegeleverde 25W lader. Het duurt tot wel 2 uur voordat de smartphone volledig is opgeladen. Een goedkoper toestel als de Redmi Note 11 Pro Plus doet dat bijvoorbeeld al stukken beter met een 120W laadsnelheid.

Over traag gesproken: helaas is de Galaxy A53 van zichzelf ook niet de snelste. De Exynos 1280 weerhoudt ons er zeker niet van om al onze gewenste taken uit te voeren, maar af en toe lopen we wel tegen een hapering of vertraging aan. Dit komt relatief vaak voor als je het vergelijkt met de concurrentie.

Ben je er oké mee dat je geen snelheidsduivel (op meerdere vlakken) in huis haalt, maar daarentegen graag de focus legt op het betere camerawerk en een aantrekkelijk design? Dan is deze midranger zeker een aan te raden toestel.

Samsung Galaxy A53 prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 449 euro

Verkrijgbaar in twee varianten

Midrange prijs

De Samsung Galaxy A53 is sinds 1 april verkrijgbaar in de Benelux. Het toestel werd samen met de Galaxy A33 uit de doeken gedaan. De beschikbare kleuren zijn: wit, zwart, lichtblauw en oranje (perzik). De instapversie met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen kost 449 euro.

Heb je behoefte aan meer geheugen? De versie met 8GB RAM en 256GB kost 509 euro. Beide varianten zijn uitbreidbaar in opslag aan de hand van een microSD-kaart.

Design

Komt in verschillende kleuren

Gemiddelde grootte

Camerablok steekt lichtjes uit

Hierboven complimenteerden we het design van het toestel al, en dan voornamelijk vanwege de kleur. Je kunt het toestel in oranje kopen, maar ook in het wit, lichtblauw of zwart. De gekozen kleur is verantwoordelijk voor de kleur van het plastic paneel aan de achterkant en het metalen frame.

De Galaxy A53 kent afmetingen van 159,6 x 74,8 x 81 millimeter en weegt 189 gram. Hij is medium groot te noemen. Niet geheel oncomfortabel in gebruik, mits je handen een beetje van normale grootte zijn.

De rechterzijde van de Galaxy A53 is verrijkt met een aan/uit-knop en een volumeregelaar. De USB-C poort zit exact waar je hem mag verwachten: onderaan. De koptelefooningang ontbreekt helaas. Onder het display zit een vingerafdrukscanner, en dat is iets wat we niet altijd terugzien bij telefoons uit dit segment.

Aan de achterkant van het toestel steekt de camera-opzet een beetje uit. Het is echter verwaarloosbaar, aangezien de rest van het toestel 'meegroeit' met de camerabult. Helaas zijn we iets minder te spreken over de vele labels die aan de achterkant pronken.

De Galaxy A53 komt met een IP67-certificering, wat betekent dat de smartphone stofbestendig is en ook waterbestendig tot een diepte van 1 meter voor 30 minuten.

Display

Royaal 6,5 inch scherm

FHD+-resolutie met 120Hz

Kleurrijk en strak display

De Samsung Galaxy A53 komt met een van de beste displays die je in dit segment tegen kunt komen.

Er is een 6,5 inch FHD+-scherm gemonteerd, met een 120Hz verversingssnelheid. De maximale helderheid bedraagt 800 nits. Dit zijn niet meteen specificaties waarvan je achterover valt, maar we hebben het dan ook nog niet gehad over de AMOLED-technologie van het display. Het Super AMOLED-display ziet er levendig en kleurrijk uit.

Op papier gaat het hier om hetzelfde display als bij de Galaxy A52, maar in een directe vergelijking zien we dat de nieuwe versie ietsjes lichter is. Dat kan komen door enkele tweaks van Samsung, of vanwege het simpelweg langer gebruik van de oude.

De punch-hole camera aan de voorzijde neemt slechts een klein stukje ruimte van het scherm in, waardoor we hier niet al te veel hinder van ondervinden.

Camera's

Vier camera's aan de achterzijde

Veel klassieke Samsung-cameramodi aanwezig

32MP frontcamera

De Samsung Galaxy A53 moet logischerwijs zijn meerdere erkennen in de duurdere Galaxy S-broertjes op dit vlak, maar de meeste directe concurrenten overtreft de midranger van Samsung met gemak.

De primaire 64MP f/1.8 camera wordt bijgestaan door een 12MP f/2.2 groothoekcamera (123 graden beeldhoek), een 5MP f/2.4 macrocamera en een 5MP f/2.4 dieptesensor.

De geschoten kiekjes zijn levendig en kleurrijk. Plaatjes van dieren, voedsel, landschappen en mensen knallen als het ware dan ook echt uit je beeldscherm. Er is sprake van hoog dynamisch bereik voor een toestel van deze prijs en de plaatjes zien er (met de primaire camera) scherp uit.

De nachtfotografie weet ons eveneens te bekoren. We hebben een paar plaatjes in situaties met weinig licht gemaakt, en daarin zagen we toch vaak dat er de nodige details behouden werden. Niet meteen van iPhone-kwaliteit, maar wel beter dan wat we doorgaans zien in deze klasse.

De 5MP macrocamera staat zijn mannetje en weet goed uitziende foto's te schieten in close-ups, al is er wat vervorming zichtbaar bij de randen. De dieptecamera produceert foto's met een natuurlijk uitziend scherptediepte-effect.

Een selectie van fotografiemodi helpt jou om het meeste uit de camera-opzet te halen. Met Enkele Opname (Single Take) kies je een shot van een video op basis van voorstellen van het algoritme, en in de Food-modus kies je het focusgebied uit voor een extra dramatisch effect. Deze plaatjes zien er vaak wat oververzadigd uit, maar dat is iets wat bij veel mensen ook in de smaak valt.

Aan de voorzijde zit een 32MP f/2.2 frontcamera. Ook hier schieten we prima plaatjes mee voor een midranger. Kiekjes zien er levendig en kleurrijk uit, zowel in zonnige als minder zonnige omstandigheden. Als we dan toch iets moeten opmerken: het bokeh-effect in de portretmodus is niet altijd goed te zien. Buiten dat zijn we erg te spreken over de geschoten selfies.

Video's opnemen is mogelijk in 4K met 30 frames per seconde, of 1080p met 60 frames per seconde. Hetzelfde geldt voor de frontcamera, en dat is iets wat we niet vaak zien. Verder is een slowmotion-modus aanwezig, en die doet precies wat je ervan verwacht.

De Pro Video-modus is eveneens aanwezig, en geeft je alle opties van de Pro-modus voor fotografie. Zo kun je zelf aan de slag met ISO en witbalans. Niet alle S22 Ultra-features zijn helaas beschikbaar, zoals het tweaken van de zoom op verschillende lenzen, en kiezen welk gebied de microfoons moeten opnemen.

Voorbeeldfo

Afbeelding 1 van 8 Foto genomen met de groothoekcamera. Swipe naar rechts voor de primaire camera en zoom. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 Standaard foto. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 2x zoom. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 Foto's in de avonduren hebben voldoende details. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 In de Voedsel-modus zien foto's er een stuk verzadigder uit. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 Standaard camera. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 Close-up. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 Selfie met de 32MP frontcamera. (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

Exnos 1280

Voelt wat traag in gebruik

5G-ondersteuning aanwezig

De Samsung Galaxy A53 mag dan de concurrentie voorbijstreven qua camera- en schermtechnologie, wat betreft de prestaties is dat zeker niet het geval. Onder de motorkap zit een Exynos 1280, een chipset uit de koker van Samsung zelf, en zeker niet de snelste ooit gemaakt.

In de Geekbench 5 benchmarktest behaalt de A53 een multi-core score van 1813. Daarmee bevindt het toestel zich onder de OnePlus Nord. Dit is een midranger die 2 jaar geleden op de markt is verschenen.

In de praktijk voelt het beestje af en toe traag tijdens het navigeren. Niet altijd, maar wel vaker dan eens. Bij het ontgrendelen van het toestel, opstarten van apps of deze sluiten, zien we ook een hapering of bevriezing af en toe. Zelfs het swipen door het menuscherm verloopt niet altijd even vlekkeloos.

Met name bij onze eerste kennismaking merkten we wat haperingen op, maar dit effect verdween gedeeltelijk na verloop van tijd. Waarschijnlijk wordt het door recente updates er alleen maar beter op, maar desalniettemin hadden we liever een iets rapper toestel in onze handen gehad.

Software

Android 12 uit de doos

Samsung One UI aanwezig

Veel Google-apps aanwezig

Alle Samsung-smartphones draaien vandaag de dag op Android, met daaroverheen One UI. De Galaxy A53 is uitgerust met Android 12 en alles wat daarbij hoort. Denk hierbij aan apps in winterslaap plaatsen als je deze lange tijd niet hebt gebruikt (waardoor ze verdwijnen uit het menu), en Material You, waarmee je het kleurschema van je toestelmenu's aanpast op je achtergrond.

One UI is vooral een grafische vernieuwing van stock Android, en daar moet je fan van zijn of niet. Wel zien we dat er veel eigen apps van Samsung aanwezig zijn. Dat kan verwarrend zijn, aangezien Google's alternatieven vaak ook vooraf geïnstalleerd staan (zoals bij elke Android).

Er is ook wat bloatware aanwezig in de vorm van Booking.com, LinkedIn, Microsoft Office en dergelijke.

Samsung belooft dat de Galaxy A53 tot wel vier jaar software-updates krijgt, wat betekent dat het toestel nog Android 16 moet meemaken. Verder wordt het toestel vijf jaar lang voorzien van beveiligingsupdates. Dat zijn zeer mooie cijfers, zeker voor een Android-midranger.

Batterijduur

5.000mAh aan de forse kant

Houdt het vaak een dag uit

25W laden is traag

De Samsung Galaxy A53 komt met 5.000mAh aan accucapaciteit. Dat is aan de forse kant, al zijn er tegenwoordig heel veel midrangers met zo een capaciteit uitgerust. Het is echter meer dan welkom, aangezien 5G-connectiviteit en een fel scherm veel verbruiken.

In de praktijk houdt de Galaxy A53 het ongeveer een dag vol op één cyclus bij regulier gebruik. Hoewel een dag niet slecht is, hebben tal van midrangers vaak een sterke batterijduur. De A53 voelt dan ook wat beperkt aan. Er waren namelijk ook dagen waarbij we het einde van de dag bijna niet haalden. Dat is toch niet iets wat je wilt hebben bij een smartphone.

Helaas is het laadproces van de A53 eveneens niet om over naar huis te schrijven. In een wereld waar 80W en 120W snelladen steeds meer mainstream begint te raken, laadt de Galaxy A53 op met een snelheid van 25W.

Het duurt iets meer dan twee uur voordat het toestel volledig is opgeladen. Dat is te lang voor een snelle ochtendroutine, maar ook niet traag genoeg eigenlijk om deze 's nachts op te laden. Of je moet er genoegen mee nemen dat je de accucapaciteit op deze manier aantast.

Moet ik de Samsung Galaxy A53 kopen?

Koop hem als...

Je graag plaatjes schiet voor op social media

De Samsung Galaxy A53 neemt behoorlijk heldere, levendige plaatjes die weinig bewerking nodig hebben voor social media.

Je graag de blits maakt

Dankzij enkele kekke kleurversies van de Galaxy A53 (zoals de lichtblauwe of perzikkleurige modellen) val je geheid op bij feestjes en partijen.

Je veel video's kijkt

Speel jij elke dag alle streamingdiensten uit? Dan geniet je extra zoveel van het mooie Super AMOLED-display van deze midranger.

Koop hem niet als...

Je een gamer bent

De Samsung Galaxy A53 heeft niet de specificaties onder de motorkap zitten om high-end gaming mogelijk te maken.

Snelladen een prioriteit is

Een laadduur van iets meer dan twee uur is vandaag de dag ronduit traag te noemen. Er zijn heel veel snellere alternatieven op de markt.

Je een toestel met een lange adem zoekt

Er zijn voldoende midrangers die het vrij makkelijk twee dagen volhouden op één cyclus, maar dat is bij de Galaxy A53 helaas niet het geval.

