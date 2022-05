Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus review

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus zal je niet ademloos achterlaten, behalve als je de naam te vaak uit probeert te spreken. Het is een prima toestel voor de prijs. De batterijduur, de laadsnelheid en het scherm zijn de moeite waard. De camerakwaliteit stelt ons echter ietwat teleur. Deze smartphone wint ook zeker geen schoonheidsprijzen.

Review in twee minuten

Een naam kan veel zeggen, vooral als het aan Xiaomi ligt. Als je al bekend bent met de Redmi Note 11 Pro, weet je waarschijnlijk wat je kunt verwachten van de Pro Plus. Het extra woord aan het einde zegt alles.

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus behoort samen met de standaard Note 11 en de Pro-variant tot deze reeks aan betaalbare toestellen van het Chinese merk. We verwachten dat er geen nieuwe toestellen meer bijkomen, maar bij Xiaomi weet je het nooit.

Xiaomi gebruikt de Note 11 Pro Plus om tech te laten zien die we al kennen van zijn premium smartphones. Sommige van deze functies hebben we niet gezien in toestellen van deze prijsklasse.

De vlaggenschip functie is de laadsnelheid. De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus bereikt een indrukwekkende 120W. Dit hebben we al gezien op de Xiaomi 12 Pro en de Mi 11T Pro, maar niet op zo’n betaalbare smartphone als deze. Hiermee laadt je het toestel op in slechts 15 minuten.

De andere grote upgrade van deze Redmi, is zijn chipset. De Dimensity 920 is een midrange chip die meer rekenkracht kan leveren dan de mindere processoren van de Note 11 en de Note 11 Pro.

Verder is het dezelfde smartphone als de Redmi Note 11 Pro. Er zit een groot FHD+-display op van 6,67 inch, alsmede een 108MP hoofdcamera, twee aanvullende camera’s en Android 11 met de MIUI-schil.

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus is uitgerust alle voordelen van de reguliere Pro-variant, maar ook met sommige van zijn ruwere aspecten. Twijfelende klanten worden er misschien niet door overtuigd.

Het grootste probleem hier, is de camera. De 108MP-sensor ziet er op papier krachtig uit, maar in de praktijk vallen de prestaties een beetje tegen.

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus is niet geweldig als simpele point and shoot-camera. Als we hem op deze manier gebruiken, lopen we tegen veel problemen aan. De lucht ziet er soms onnatuurlijk uit, dieren zijn moeilijk om op te focussen en detail in donkere gebieden gaat volledig verloren.

Je kunt veel van deze problemen voorkomen door goed je tijd te nemen en wat met de instellingen te spelen, maar dat is niet waar je doorgaans een smartphonecamera voor gebruikt. Als je snel een foto wilt maken van je huisdier die iets grappigs doet, dan wil je geen tijd verspillen.

De Note 11 Pro Plus wint verder ook geen schoonheidswedstrijden. Het is een grote, stevige telefoon. Als je kleine handen hebt, zal hij niet heel comfortabel zijn in gebruik. Merken als Vivo, Realme en Samsung laten zien dat budgettoestellen ook aantrekkelijk kunnen zijn. Xiaomi heeft een aantal mooie Poco-smartphones uitgebracht, dat is zijn eigen budgetmerk. Voor de Redmi is er dus geen excuus.

Dat gezegd hebbende, de vingerafdrukscanner op de zijkant is intuïtief in gebruik en werkt beter dan veel alternatieven.

De meeste van onze problemen zijn te overzien vanwege de kosten. De adviesprijs valt tussen een budgetsmartphone en een midranger in. Bij deze prijs verwacht je geen adembenemende foto’s of een gelikt ontwerp. De Redmi maakt meters op fronten waar het belangrijk is.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus prijs en beschikbaarheid

Verschenen op 12 april

In dezelfde reeks als de Note 11 en Note 11 Pro

Kost 399 euro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus specs Gewicht: 204g

Afmetingen: 163,7 x 76,2 x 8,3mm

Display: 6,67 inch

Resolutie: 1080 x 2400

CPU: Dimensity 920

RAM: 6/8GB

Opslag: 128/256GB

Camera's: 108MP + 8MP + 2MP

Selfiecamera: 16MP

Software: Android 11

Batterij: 4.500mAh

Laadsnelheid: 120W bedraad

De Redmi Note 11 Pro Plus werd in april van 2022 aangekondigd en verscheen later in mei, twee maanden na zijn broertjes.

De smartphone kent een adviesprijs van 399 euro, wat net iets duurder is dan de andere toestellen in de reeks.

Design

Vergelijkbaar ontwerp met de Note 11 Pro

Intuïtieve vingerafdrukscanner op de zijkant

3,5mm koptelefooningang

Als je op het oog de verschillen kunt zien tussen de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus en de reguliere Pro-variant, verdien je onze complimenten. De toestellen zijn vrijwel identiek, met uitzondering van het ietwat andere camerablok.

Dit is je standaard ‘chocoladereep’-smartphone. Als je een meer uniek ontwerp wilt, moet je ook meer betalen. Rondom de rand vind je een USB-C-poort, een 3,5mm koptelefooningang, de volumeschakelaar en de aan-uitknop met ingebouwde vingerafdruksensor. Deze sensor is vlot en responsief, waardoor het ontzettend makkelijk is om de smartphone te ontgrendelen.

Xiaomi heeft de interessante keuze gemaakt om een glazen paneel te gebruiken voor de achterkant van het toestel. Schijnbaar is plastic niet goed genoeg voor een ‘Pro Plus’-smartphone. Wij moedigen de keuze aan, hij ligt namelijk ontzettend fijn in de hand.

Met een IP53-waardering voor water- en stofbestendigheid is hij redelijk goed beschermd tegen vocht en stof, al kun je hem beter niet meenemen het zwembad in.

Display

6,67 inch FHD+-display

120Hz beeldverversing

Punch-hole camera

Deze smartphone heeft een bekend display wat we terugzien bij een redelijk aantal andere Redmi- Poco- en Mi-toestellen.

Dat betekent dat het een 6,67 inch FHD+-scherm is met een verversingssnelheid van 120Hz en Super AMOLED-technologie. De maximale helderheid van 1200 nits is uiterst hoog voor een toestel van deze prijsklasse. Het beeld wordt lichtelijk onderbroken door de punch-hole camera.

Het scherm is uitstekend, vooral als je kijkt naar wat je ervoor betaalt. Het is goed genoeg voor het kijken van films en het spelen van games. Vanwege de grootte zal het echter voor sommige mensen wat lastig zijn om bij alle hoeken van het display te komen.

Camera

108MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens, 2MP macrolens, 16MP selfiecamera

Weinig balans in de foto’s

Portretmodus doet het beter

De Redmi Note 11 Pro Plus heeft drie achtercamera’s. Een 108MP f/1.9 hoofdcamera, een 8MP f/2.2 groothoeklens en een 2MP f/2.4 macrolens.

Net als bij de non-Plus zijn we niet echt onder de indruk van de camera’s. Je kunt betere camera’s vinden op budgettoestellen van dezelfde prijs.

De Redmi heeft moeite met het vinden van balans in foto’s. Soms zien foto’s er overbelicht uit, maar meestal waren ze juist onderbelicht. Daardoor zien de plaatjes er dof en saai uit. De lucht is vaak het probleem, omdat het licht van boven voor veel vervaging zorgt.

Zo nu en dan zat er een goed kiekje tussen, al kost dit wat moeite. Om zeker te weten dat een foto er goed uitziet moesten we de Pro-modus induiken en wat instellingen aanpassen, of de lucht zo veel mogelijk buiten beeld houden.

Sommige andere modi doen het iets beter. Portretmodus werkt prima, al hebben we er niet veel meer over te zeggen dan dat. De foto’s zijn meer gebalanceerd dan bij de standaard cameramodus, maar nog steeds ietwat dof. Daarnaast is de bokeh in de achtergrond niet je-van-het.

Video-opnames gaan tot 4K en 30fps en er zijn wat modi om mee te spelen, zoals de nacht- en panorama-modus. Al krijg je niet zo veel opties als op een vlaggenschip Xiaomi-toestel.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 8 Een standaard foto. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 Foto van een persoon. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 Foto van een persoon in portetmodus. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 Een groothoekfoto. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 Een standaard foto van bloesem. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 Een groothoekfoto van bloesem. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 (Image credit: Future)

Prestaties en specs

Dimensity 920-chip heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding

5G-ondersteuning

Goed voor gaming

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus is redelijk krachtig voor een toestel in deze prijsklasse. Je krijgt misschien niet de prestaties van een vlaggenschip, maar we zijn toch onder de indruk van de prestaties.

Deze smartphone is uitgerust met de midrange MediaTek Dimensity 920-chipset. Deze stuurt ook de Vivo V23 en de Realme 9 Pro Plus aan. Deze chip zit over het algemeen in toestellen die tussen budgetmodellen en midrangers in zweven.

In de Geekbench 5 benchmarktest behaalde dit model een multi-core score van 2.175. Daarmee valt hij in dezelfde categorie als de twee smartphones die we eerder noemden. Hij is krachtiger dan een budgetsmartphone, maar er zijn sterkere midrangers te krijgen. Dat is precies wat je verwacht gezien de prijs van de Note 11 Pro Plus.

Alle games die we erop hebben getest werkten prima, al was het niet altijd mogelijk om de grafische instellingen zo hoog mogelijk te zetten. Hij is ook snel genoeg voor simpele taken en vlot navigeren door menu’s.

Als je behoefte hebt aan 5G, hebben we goed nieuws. De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus ondersteunt 5G-netwerken, maar dan moet je wel een bijpassend abonnement hebben.

Software

Android 11 met MIUI 12.5 eroverheen

Een iOS-achtig menu voor snelle instellingen

Niet zo veel bloatware als oudere Redmi-telefoons

Verrassend genoeg komt de Redmi Note 11 Pro Plus met Android 11, wat niet de nieuwste versie is van het besturingssysteem. Dat is ook het geval bij de andere Note 11-toestellen, dus het is geen grote verrassing. Al is het niet de enige manier waarop de software achterloopt.

Nieuwe Xiaomi-toestellen gebruiken de Androidschil van het bedrijf genaamd MIUI. De andere Note 11-smartphones gebruiken MIUI 13, maar bij dit toestel blijf je steken op MIUI 12.5. We verwachten echter dat er een update zal komen.

MIUI is met name een aanpassing in het design van Android. Verder zijn er enkele tweaks te vinden in de menu’s en de app-icoontjes. Als je naar de foto’s kijkt in deze review, krijg je er enigszins een beeld van.

Een van de MIUI-features die in de smaak valt, is het iOS-achtige menu voor snelle instellingen. Bij de meeste Android-smartphones zie je een menu voor instellingen en je notificaties wanneer je van boven naar beneden swipet. Bij MIUI tover je de snelle instellingen tevoorschijn wanneer je van rechts naar links swipet. Veeg je de tegenovergestelde richting in, dan roep je de notificaties op. Wanneer je hier gewend aan raakt, is het een hele nuttige functie.

MIUI zat ooit vol bloatware, maar Xiaomi is hier wat beter in geworden in de laatste jaren. Toch zit er nog een handjevol vooraf geïnstalleerde apps op het toestel.

Batterijduur

4.500mAh is genoeg voor een dag

120W laden is ontzettend snel

Volle batterij in 15 minuten

De Redmi-toestellen van Xiaomi staan bekend om hun goede batterijduur, maar dat is bij deze variant niet het geval. We waren niet zo onder de indruk als we normaliter zouden zijn.

Met de 4.500mAh batterij hou je het gemakkelijk een dag vol, maar een tweede etmaal gaat je niet lukken. Na uiterlijk anderhalve dag zul je toch een oplader moeten zoeken.

Dat is wel onder redelijk intensief gebruik. We zijn beter gewend van Redmi, maar dit toestel gaat nog steeds een prima tijd mee.

Deze smartphone blinkt uit als het om laadsnelheid gaat. Volgens Xiaomi is 120W genoeg om het toestel in 15 minuten op te laden. Uit onze ervaring blijkt het dat dit een redelijk accurate claim is.

We hebben dit niet kunnen testen bij de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, omdat we geen bruikbare 120W-oplader geleverd kregen. We hebben er eentje van een derde partij gebruikt die bijna net zo snel is en de claim lijkt vooralsnog te kloppen.

Draadloos opladen is niet mogelijk, maar met dusdanige bedrade laadsnelheden, mogen we niet klagen.

Moet ik de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus kopen?

Koop hem als...

Snelladen belangrijk voor je is

Met een laadsnelheid van 120W is deze smartphone in no-time opgeladen. Dat is bijzonder handig als je niet graag op zoek bent naar stopcontacten.

Je wilt gamen met een beperkt budget

De Dimensity 920-chipset is uitstekend voor een smartphone van deze prijs. Als je graag spellen speelt maar niet te diep in de buidel wilt tasten, is dit een goede optie.

Je een goed scherm nodig hebt

Dankzij het felle en grote AMOLED-scherm kun je prima content streamen of games spelen.

Koop hem niet als...

Je een gepassioneerde fotograaf bent

Tenzij je juist graag sombere foto's wilt maken, is dit niet de smartphone voor jou. Er zijn betere camerasmartphones te krijgen, ook in deze prijsklasse.

Je kleine handen hebt

Dit toestel is alles behalve klein. Als je kleinere handen hebt kan het soms lastig zijn om het toestel te bedienen.

Je geen behoefte hebt aan 5G

Xiaomi heeft ervoor gezorgd dat dit toestel ondersteuning biedt voor 5G, maar als je een smartphone zoekt in deze prijsklasse heb je wellicht geen abonnement wat 5G ondersteunt.

Voor het eerst getest in april 2022