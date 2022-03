Samsung Galaxy A53 en A33 officieel: tweetal midrangers aangekondigd

Samsung heeft twee nieuwe smartphones van de Galaxy A-reeks uit de doeken gedaan. Deze zijn aangekondigd op een eigen evenement van het techbedrijf. De nieuwe toestellen zijn de Samsung Galaxy A53 en de Galaxy A33. Een week geleden is ook de Galaxy A13 onthuld.

Beide smartphones ondersteunen 5G lijken veel op elkaar qua ontwerp. Het verschil zit hem vooral in de schermgrootte, de camera’s en enkele aanpassingen onder de motorkap. De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april verkrijgbaar en de Galaxy A33 ligt vanaf 22 april in de winkelschappen.

De vlaggenschip Galaxy S22-reeks van Samsung is ongeveer een maand te koop, nu voegt het bedrijf ook nieuwe midrangers toe aan de line-up. Hieronder lees meer over de verschillen tussen beide smartphones.

Samsung Galaxy A53

De meest luxe van de nieuwe smartphones, is de Galaxy A53.

Het toestel is uitgerust met een octa-core chipset (2.4GHz, 2GHz), maar wat de exacte specificaties van deze processor zijn, heeft Samsung niet bekend gemaakt. Verder is hij voorzien van een 6,5 inch FHD+ AMOLED-display met een beeldverversing van 120Hz, 6GB of 8GB aan RAM en 128GB of 256GB aan opslagcapaciteit.

De Samsung Galaxy A53 (Image credit: TechRadar / John McCann)

De camera’s van de smartphones vallen gelijk op als je naar de specs kijkt, met name bij de A53. Deze is uitgerust met vier camera’s op de achterkant, waaronder een 64MP f/1.8 hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 12MP f/2.2 groothoeklens, een 5MP f/2.4 dieptelens en een 5MP f/2.4 macrolens. Aan de voorzijde zit een f/2.2 32MP selfiecamera.

De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, lichtblauw en perzikroze met een instapprijs van 449 euro (6+128GB). De versie met 8GB RAM en 256GB aan opslagcapaciteit kost 509 euro. Als je voor 17 april een bestelling plaatst, krijg je er een gratis set Galaxy Buds Live bij.

Samsung Galaxy A33

De Galaxy A33 is het kleine, goedkopere broertje van de A53, maar ook dit toestel heeft wat interessante specs onder de motorkap.

Het display is 6,4 inch, daarmee is hij ongeveer even groot als de Samsung Galaxy S21 FE. Ook dit toestel is uitgerust met een FHD+ AMOLED-scherm, maar de A33 kent een verversingssnelheid van 90Hz. Verder is hij voorzien van 6GB aan RAM en 128GB aan opslagvermogen. Het toestel wordt aangestuurd door dezelfde onbekende chipset als de A53.

De Samsung Galaxy A33 (Image credit: @StuffListings Twitter)

De camera set-up is vergelijkbaar met die van zijn grote broer, maar enkele specificaties zijn anders. Het gaat hier om een 48MP f/1.8 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 8MP f/2.2 groothoeklens, een 2MP f/2.4 dieptelens, een 5MP f/2.4 macrolens en een 13MP f/2.2 frontcamera.

De Galaxy A33 is in het wit, zwart, lichtblauw en perzikroze vanaf 22 april verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 369 euro.

Samsung Galaxy A13

De vorige twee smartphones zijn aangekondigd in het Samsung-evenement van 17 maart. Een week geleden is ook de Galaxy A13 uit de doeken gedaan, de goedkoopste van de drie smartphones.

De Galaxy A13 kent een adviesprijs van 189 euro voor het instapmodel met 64GB aan opslag. Voor de versie met 128GB betaal je 209 euro. De smartphone is uitgerust met een octa-core Exynos 850-chipset, 4GB RAM en Android 12 met de One UI 4.1-schil. Ook mag je redelijk wat batterijduur verwachten, het toestel is voorzien van een 5.000mAh accu en 15W snelladen. 5G-ondersteuning ontbreekt echter, de A53 en A33 zijn hier wel mee uitgerust.

(Image credit: @OnLeaks)

Het display heeft een formaat van 6,6 inch, daarmee is hij ongeveer net zo groot als de Galaxy S22 Plus. Het FHD+ scherm heeft een resolutie van 1200 x 2408 pixels. Over de beeldverversing wordt niets gezegd.

Het meest opvallende aan dit toestel, zijn de camera’s. Hij is voorzien van vier lenzen met een f/1.8 50MP primaire camera, een 5MP f/2.2 groothoeklens, een f/2.4 2MP dieptelens en een f/2.4 2MP macrolens. Ook is er een f/2.2 8MP frontcamera aanwezig. Er is dus keuze genoeg als het om fotografie gaat. Met name de 50MP camera is een welkome toevoeging in deze prijsklasse.

De Samsung Galaxy A13 verschijnt in de kleuren zwart en blauw. De exacte releasedatum is nog niet bekend.