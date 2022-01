Samsung Galaxy S21 FE review

Op papier is de Samsung Galaxy S21 FE een prima smartphone met enkele high-end specificaties, zoals een aantrekkelijk scherm, krachtige processor en capabele camera's voor een prettige en enigszins betaalbare ervaring. De adviesprijs is echter te hoog voor wat je krijgt, zeker in vergelijking met de prijs van de originele S21. Ook is de laadsnelheid matig, vertoont de software vervelende trekjes en is de batterijduur niet indrukwekkend.

Op papier is de Samsung Galaxy S21 FE een prima smartphone met enkele high-end specificaties, zoals een aantrekkelijk scherm, krachtige processor en capabele camera's voor een prettige en enigszins betaalbare ervaring. De adviesprijs is echter te hoog voor wat je krijgt, zeker in vergelijking met de prijs van de originele S21. Ook is de laadsnelheid matig, vertoont de software vervelende trekjes en is de batterijduur niet indrukwekkend.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy S21 FE zorgt ervoor dat we twijfelen aan het gezegde 'beter laat dan nooit'. De smartphone verschijnt plusminus 5 maanden nadat we hem eigenlijk verwachtten, en 11 maanden en 1 week na de rest van de Galaxy S21-familie. Nog vreemder wordt het als je je bedenkt dat de Samsung Galaxy S22 waarschijnlijk al over een maand gepresenteerd wordt.

We hebben het hier naar verluidt over de goedkope variant van de Samsung Galaxy S21-serie. De S21 FE komt met veel features en specificaties die we kennen van andere Galaxy S21-toestellen, maar ook met enkele downgrades om de prijs te kunnen drukken. Veel van de downgrades zal de doorsnee gebruiker echter niet meteen opmerken.

Vrijwel meteen wordt duidelijk dat de prijs hier het probleem is. De Galaxy S21 FE moet dus doorgaan voor de goedkopere versie van de S21-familie, maar komt nu zo laat op de markt dat de Galaxy S21 min of meer rond hetzelfde prijspunt zit. Dat terwijl de S21 op diverse vlakken toch net wat krachtiger is.

Het is jammer om te zien dat de prijs een goede waardering van de Galaxy S21 FE tegenhoudt, omdat de smartphone met een lagere prijs erg competitief zou zijn. Vandaag de dag kun je met gemak een vergelijkbaar toestel krijgen voor honderden euro's minder.

De problemen stoppen echter niet bij de prijs. De Galaxy S21 FE laadt nogal traag en de algehele batterijduur is ook niet om over naar huis te schrijven. Soms hadden we bij intensief gebruik zelfs moeite om het einde van de dag te halen.

Verder valt ons op dat de software af en toe wat 'laggy' aanvoelt; het swipen door menu's, het opstarten van applicaties en ontgrendelen van de smartphone voelt wat traag aan. Dat is bijzonder, aangezien de verversingssnelheid van het scherm, de processor en de hoeveelheid RAM zeer geavanceerd zijn. Het is helaas niet de eerste keer dat de softwareschil van Samsung (One UI) wat horten en stoten vertoont.

We willen wel duidelijk stellen: de Samsung Galaxy S21 is geen slechte smartphone. Dat zie je ook terug in de score. Het scherm is levendig en helder, waardoor het bekijken van content erg prettig is. De krachtige processor leent zich uitstekend voor gamen, en de camera's presteren doorgaans goed.

Kun je het toestel in de vorm van een bundel krijgen of voor een gereduceerde prijs? Dan kan de Galaxy S21 FE zomaar eens een slimme koop zijn. Voor zijn adviesprijs zijn er echter betere alternatieven te vinden.

Samsung Galaxy S21 FE prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 FE kent een adviesprijs van 749 euro voor het model met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Voor de versie met 8GB RAM en 256GB opslag betaal je 819 euro.

Ter vergelijking: het instapmodel van de Samsung Galaxy S21 met 128GB opslaggeheugen en 8GB RAM kent een adviesprijs van 849 euro, maar is inmiddels een stuk goedkoper online te vinden.

Smartphones zoals de Moto G200, OnePlus 9 en Xiaomi 11 komen met vergelijkbare specificaties, maar kosten doorgaans een stuk minder.

Design

(Image credit: Future)

We begrijpen het maar al te goed wanneer je de Galaxy S21 FE zou verwarren met zijn duurdere broertjes. Buiten het formaat is het design namelijk vrijwel identiek.

De Galaxy S21 FE kent eenzelfde camerablok (Contour Cut) wat een beetje uitsteekt, en waar de drie cameralenzen in verwerkt zijn. Het verschil is dat de FE plastic gebruikt voor dit stuk, terwijl de S21 voor Contour Cut van metaal gebruikgemaakt heeft.

De Samsung Galaxy S21 FE is, inderdaad, een plastic smartphone. Samsung noemt het nog altijd 'Glasstic'. Volgens de fabrikant voelt het meer premium aan dan de meeste andere plastic toestellen, maar het komt zeker niet in de buurt van glas. Het voordeel van plastic is wel dat het een betere grip heeft en duurzamer is, maar tegelijkertijd voelt het ook goedkoop aan. De achterkant van de reguliere Galaxy S21 is buiten het camerablok ook van Glasstic gemaakt overigens.

De aan/uit-knop en volumeregelaar zitten aan de rechterkant van het toestel, en in de praktijk zijn deze makkelijk te bereiken. Er is een USB-C poort aanwezig, maar geen koptelefooningang.

Ondanks het grotere formaat is de Samsung Galaxy S21 FE net zo slank als de reguliere S21. Hij is dan ook prima met een hand te besturen. Daarnaast zijn de bezels (randen om het scherm) behoorlijk smal gehouden.

De Samsung Galaxy S21 FE is verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, wit, roze en groen.

Display

(Image credit: Future)

Met een 6,4 inch scherm zit de Galaxy S21 FE tussen de 6,1 inch van de S21 en het 6,7 inch display van de S21 Plus in. Net als die toestellen beschikt de FE-versie over een FHD+ resolutie (1.080 x 2.400) en een 120Hz verversingssnelheid.

De Dynamic AMOLED 2X-schermtechnologie is net als bij de duurdere broertjes aanwezig. Het is Samsungs marketingterm voor het type AMOLED-paneel wat we voor het eerst zagen bij de Galaxy S20-serie. Het komt erop neer dat het scherm levendig en helder is.

Kleuren, contrast en helderheid zijn allemaal dik in orde. Het streamen van shows op de Galaxy S21 FE is dan ook een prettige ervaring.

Aan de bovenzijde van het display vinden we een frontcamera terug in een punch-hole design. Deze is niet al te groot, waardoor er weinig schermoppervlak verloren gaat.

Camera's

(Image credit: Future)

Hoewel de cameraspecificaties niet identiek zijn aan die van de Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus, zit er naar onze mening weinig verschil in de algehele camerakwaliteit vergeleken met de Galaxy S21 FE.

De primaire 12MP camera en 12MP groothoekcamera zijn gelijk aan die van de S21. De Galaxy S21 maakt echter gebruik van een 64MP telefotocamera, terwijl de S21 FE het moet doen met een 8MP exemplaar.

De camera mag dan een lagere resolutie hebben dan die van de S21, er is nog altijd dezelfde lens aanwezig. Je krijgt de beschikking over 1,1x optische of 3,3x hybride zoom. Deze downgrade maakt in de praktijk niet meteen een groot verschil.

Aan de voorzijde zit een 32MP frontcamera. Dit exemplaar kent een hogere resolutie dan die van de S21 (10MP), maar een hogere resolutie staat niet meteen gelijk aan een betere fotokwaliteit.

De geschoten plaatjes met de primaire camera zien er erg kleurrijk uit. Dat is vrij standaard voor een Samsung-smartphone. Er is ook een modus voor scène-optimalisatie inbegrepen, maar deze oververzadigt de boel vooral. Desalniettemin zijn de plaatjes geschoten met de primaire camera prima en meer dan waardig voor social media. Met name foto's geschoten in situaties met voldoende licht zien er goed uit.

(Image credit: Future)

We waarderen verder hoe geschoten kiekjes allemaal eenzelfde kleurenprofiel kennen. Dat wil zeggen: of je nu met de primaire camera, telefoto- of groothoekcamera fotografeert, de kleuren en helderheid van de plaatjes blijven gelijk. Dat is een mooi pluspunt van de S21 FE, want bij veel andere smartphones is dit namelijk niet het geval.

Veel fotografie- en videografiemodi van voorgaande Samsungs vind je terug, inclusief opties als Single Take, waarmee je tegelijkertijd foto's en video's kunt opnemen, of Director's View, waarmee je tegelijkertijd een video met een camera aan de achterkant en de frontcamera kunt opnemen.

Over de frontcamera gesproken: kiekjes zien er helder en gedetailleerd uit, ook in situaties met weinig licht. De portretmodus vinden we iets minder overtuigend. Deze functie wist vaak niet goed het vervagingseffect toe te passen. Dat terwijl het balanceren van de belichting en contrast wel erg goed gaat.

Een ander punt van kritiek is dat de autofocus het af en toe moeilijk heeft bij de camera aan de achterzijde. Objecten die dichtbij staan (bloemen bijvoorbeeld) of zich op een gemiddelde afstand bevinden (honden bijvoorbeeld) lijkt de S21 FE moeite mee te hebben. Zeker in het geval met honden wil je een sterke autofocus; handmatig de autofocus instellen krijg je meestal geen tijd voor bij onze dierlijke vrienden.

Zowel de camera's aan de voorzijde als de camera aan de achterzijde zijn in staat om 4K-video's op te nemen met een resolutie van 60 frames per seconde. Vooral voor een frontcamera zijn deze prestaties vrij uniek. De Galaxy S21 kan ook in 8K video's schieten, maar dat is een feature die we niet meteen missen bij de Galaxy S21 FE.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 5 Foto van een park (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 Hetzelfde shot, maar dan met de groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 Indoor foto van een prettig verzadigde kerstboom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 Foto genomen met de frontcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 Een standaardfoto - we moesten nogal worstelen met de autofocus om deze foto te maken, en zelfs dan is slechts één van de bloemen ook maar een beetje scherp. (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

Het zou ons niets verbazen als de Samsung Galaxy S21 FE de laatste smartphone wordt met een Snapdragon 888. Deze chipset is namelijk het merendeel van 2021 de beste Android-processor geweest. Ondertussen is zijn opvolger, de Snapdragon 8 Gen 1, reeds onthuld en al inbegrepen bij diverse toestellen.

De Snapdragon 888 komt met 5G-ondersteuning aan boord. Er is 6GB of 8GB RAM aanwezig, afhankelijk van welke variant je kiest.

De verschillen tussen de Snapdragon 888 en nieuwere high-end chipsets zijn op dit moment marginaal. De chipset van de Galaxy S21 FE is nog altijd zeer krachtig en weet veeleisende apps en games met gemak te draaien.

Onderaan de streep is het toestel geschikt voor zowel gamen als het streamen van media, maar wij raden ook aan om dan een koptelefoon of oortjes te gebruiken. In de horizontale modus is het namelijk heel gemakkelijk om met de vingers op de speakers te zitten.

Software

(Image credit: Future)

De Galaxy S21 FE draait uit de doos op Samsung One UI 4, wat gebaseerd is op Android 12. De softwareschil van Samsung zorgt voor een eigen, herkenbare look en meer aanpassingsmogelijkheden. Zo kun je met One UI 4 op veel plekken (instellingen, menu's) zelf een kleurschema kiezen.

Het werkgeheugen, de processor en verversingssnelheid zouden op papier een mooie cocktail moeten zijn voor een soepele smartphone-ervaring. In de praktijk blijkt echter dat swipen door menu's, het openen van apps, ontgrendelen van het toestel en andere acties wat stroperig aanvoelen. Dit merk je vooral wanneer je gebruikmaakt van gebarennavigatie.

Niet iedereen zal zich hieraan storen (of überhaupt opmerken), en de smartphone is ook echt niet traag te noemen. Toch vinden we dit het vermelden waard als tech-reviewers. Het is in ieder geval iets om in je achterhoofd te houden als je erg gesteld bent op een zo vloeiend mogelijke ervaring.

Deze stroperigheid komt overigens alleen voor bij het navigeren door de menu's van de telefoon zelf. Bij applicaties is dit niet het geval.

Batterijduur

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 FE komt met een accucapaciteit van 4.500mAh. Dat is vrij standaard voor een smartphone vandaag de dag, maar toch stelt de algehele batterijduur ons teleur.

Met gemiddeld gebruik houdt de accu het maar net vol tot het einde van de dag. Daarmee bedoelen we: wat browsen op social media, streamen van muziek en af en toe een spelletje spelen en een foto maken. Bij intensief gebruik is het nodig om aan het begin van de avond al de adapter erbij te pakken.

Ben je een lichte gebruiker? Dan is de accu waarschijnlijk meer dan prima. Voor de zwaardere gebruikers onder ons is dit wel een serieus pijnpunt om mee rekening te houden.

De laadsnelheid van 25W is anno 2022 ook verre van indrukwekkend te noemen. Er zijn namelijk diverse opties op de markt met laadsnelheden van 65W en soms wel 120W.

Het duurt ongeveer 1,5 uur voordat de smartphone volledig is opgeladen. Dat gezegd hebbende: we verwachten dat de meeste gebruikers het toestel toch 's nachts opladen.

Mooi meegenomen is dat de Galaxy S21 FE 15W draadloos laden ondersteunt, en 4,5W omgekeerd draadloos laden. Met laatstgenoemde functie kun je met de S21 FE andere smartphones opladen. Ook dit zijn geen snelheden om van te watertanden, maar aan de andere kant: lang niet alle smartphones ondersteunen (omgekeerd) draadloos laden.

Moet ik de Samsung Galaxy S21 FE kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een stijlvol toestel zoekt met gemiddeld scherm

Hoewel de Samsung Galaxy S21 FE dezelfde schermspecificaties deelt als zijn S21-broertjes, zit hij qua formaat exact tussen de reguliere en de Plus-versie in.

Je de Galaxy S21-camera's wilt

Ondanks een enkele wijziging hier en daar biedt de Galaxy S21 FE min of meer dezelfde cameracapabiliteit aan als het hoofdmodel.

Je een slanke smartphone zoekt

De Samsung Galaxy S21 FE is comfortabel in gebruik dankzij het slanke, lichtgewicht design. Handig voor als je geen dik apparaat in je broekzak wilt hebben.

Koop hem niet als...

Je de Galaxy S21 voor minder vindt

Onderaan de streep is de Galaxy S21 een completere smartphone dan de S21 FE. Aan de andere kant kun je ook wachten op de S22, welke ook binnenkort verschijnt waarschijnlijk.

Snelladen een must is

De 25W laadsnelheid blaast vandaag de dag niemand meer omver. Het duurt 1,5 uur voordat het toestel volledig is opgeladen. Laad je vaak je smartphone tussentijds op? Dan zijn er rappere alternatieven.