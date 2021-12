Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: features, nieuws, compatibele smartphones en prestaties

Als je een fan bent van Android-smartphones, dan is de Snapdragon 8 Gen 1 groot nieuws: deze nieuwe chipset zal vrijwel zeker veel van de beste Android-telefoons van 2022 aansturen.

Tijdens het jaarlijkse Tech Summit evenement heeft Qualcomm zijn nieuwste innovatie aangekondigd: de Snapdragon 8 Gen 1-chipset. We verwachten dat deze chipset in 2022 en later in veel van de toptelefoons gebruikt zal worden.

Vlucht en accommodatie voor dit lanceringsevenement werden gefinancierd door Qualcomm, maar de meningen weerspiegelen de eigen onafhankelijke mening van de schrijver.

De nieuwe chipset is de opvolger van de Snapdragon 888 (en de Snapdragon 888 Plus) uit 2020. De Snapdragon 888-chipset zit verwerkt in smartphones zoals de Galaxy S21, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro en de Xiaomi Mi 11.

Dat betekent dat de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 waarschijnlijk gebruikt gaat worden in de volgende versies van die telefoons. Wij denken dan ook dat fabrikanten zoals Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Realme en nog veel meer deze chipset opnemen in hun topmodellen smartphones.

De nieuwe Snapdragon levert topvermogen, en zal dus enkel gebruikt worden in de duurste smartphones. Als je de techniek achter smartphones een beetje volgt, heb je waarschijnlijk gemerkt er een nieuwe naamgevingsstructuur is. We hadden verwacht dat deze chipset de Snapdragon 898 zou heten, maar Qualcomm ging over op een "vereenvoudigde" naamstructuur.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in het kort

Wat is het? De volgende high-end Android-chipset van Qualcomm

De volgende high-end Android-chipset van Qualcomm Wanneer kun je hem kopen? Verwacht het binnenkort in smartphones

Welke telefoons zullen de Snapdragon 8 Gen 1 gebruiken?

Veel telefoons zullen waarschijnlijk de Snapdragon 8 Gen 1 gaan gebruiken, en over een aantal gaan al geruchten de ronde. Tot nu toe zijn er drie apparaten bevestigd: de Xiaomi 12, een nieuwe Motorola Edge en het aankomende vlaggenschip van Oppo.

De Xiaomi 12 is de eerste telefoon die over deze nieuwe chipset beschikt, maar we verwachten dat hij ook in de nieuwe Oppo-telefoons, de Find X4-serie , zal zitten. De nieuwe Motorola Edge ligt wat gecompliceerder. We vermoeden dat dit model alleen voor China bestemd is.

Er gaan ook geruchten over de Samsung Galaxy S22-serie, die naar verluidt deze chipset in de meeste of alle delen van de wereld zal gebruiken. Dat is nieuw, aangezien Samsung zijn Galaxy S-modellen normaliter verdeelt tussen de nieuwste Snapdragon en de nieuwste Exynos-chipsets.

De Samsung Galaxy S22-serie wordt waarschijnlijk in februari gelanceerd, maar eerder zullen we de Snapdragon 8 Gen 1 in de Xiaomi 12 in actie zien (hoewel die lancering in december waarschijnlijk alleen voor China zijn, de rest van de wereld krijgt hem later).

(Image credit: Future)

Eerdere lekken doen vermoeden dat de Huawei P60-serie deze chipset zou kunnen gebruiken. Dat is enigszins verrassend, aangezien Huawei meestal zijn eigen chipsets produceert, maar het Amerikaanse handelsverbod heeft het voor Huawei niet eenvoudiger gemaakt. Ten slotte is er ook bewijs dat de Snapdragon 8 Gen 1 in ten minste één Vivo-telefoon wordt gebruikt.

Afgezien van de lekken en geruchten, verwachten we ook dat de OnePlus 10 en Sony Xperia 1 IV deze chipset zullen gebruiken. Ook de Samsung Galaxy Z Fold 4, de Samsung Galaxy Z Flip 4 en vele andere telefoons zullen dankbaar gebruikmaken van de rekenkracht van deze nieuwe chipset.

Verwacht niet dat de aankomende Google Pixels de nieuwe chipset in 2022 zullen gebruiken, aangezien Google waarschijnlijk trouw blijft aan zijn eigen Tensor chipset. Opmerkelijk genoeg gaat het gerucht dat Samsung zijn Exynos-chipsets niet zal gebruiken in bepaalde modellen van de Galaxy S22.

Kortom: als je in 2022 een high-end Android-smartphone koopt, is de kans groot dat de Snapdragon 8 Gen 1 centraal staat.

Bekijk hier de beste smartphones die je kunt kopen!

Wat doet de nieuwe chipset?

De Snapdragon 8 Gen 1 is ontworpen om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, voorbehouden aan de vlaggenschepen. Houd er echter rekening mee dat niet elke fabrikant alle nieuwe functies gaat gebruiken.

Veel van de nieuwe functies zijn optioneel te implementeren. Niet elke telefoonfabrikant zal besluiten om elk van de onderstaande functies in 2022 te introduceren. Verwacht dus niet dat al deze features in je smartphone zitten als je hem in 2022 uitpakt.

Hoe krachtig is het?

(Image credit: Qualcomm)

Ziad Asghar, VP Product Management bij Qualcomm, vertelde TechRadar tijdens de introductie: "De grootste veranderingen die we ooit in een product hebben aangebracht."

Dat zijn grote woorden (die we ook wel van Qualcomm verwachtten), maar we zullen de nieuwe functies voor je op een rijtje zetten.

Ten eerste is de CPU verbeterd. Hij is 20 procent sneller dan de laatste generatie; de chripset verbruikt ook 30 procent minder energie. Dat zou moeten zorgen voor betere algehele prestaties op je smartphone en een langere levensduur van de batterij.

De CPU (Central Processing Unit) is het brein van je telefoon. Het regelt alledaagse taken zoals het opstarten en uitvoeren van apps of het navigeren door het besturingssysteem. Verbeteringen aan de CPU-prestaties zouden moeten betekenen dat uw telefoon gelikter en sneller wordt.

We hebben grotere sprongen gezien in de prestaties bij de lancering van een nieuw Qualcomm-platform, maar de Snapdragon 888 Plus was al een van de krachtigste chips op de markt, dus we hadden hier ook geen enorme verbetering verwacht.

Kunstmatige intelligentie blijft ook een focus voor Qualcomm. Ze werken samen met Google Cloud om zijn Cloud Vertex AI Neural Architecture Search-functies te introduceren in het Snapdragon 8 Gen 1-platform.

Een woordvoerder van Qualcomm zei: "Het stelt [fabrikanten] in staat om Neural Architecture Search-technieken toe te passen. [Fabrikanten] kunnen hun model zo optimaliseren om de beste nauwkeurigheid te krijgen".

In wezen mag je de best mogelijke functies voor kunstmatige intelligentie verwachten van dit Snapdragon-platform. Omdat ze zo nauw aansluiten op de functies van Google Cloud zou je hier nog betere resultaten moeten zien, maar het is momenteel onduidelijk wat dit precies zal inhouden.

Nieuwe camerafuncties

De meeste en spannendste verbeteringen voor de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 zitten in de camera, die compleet nieuwe functies toevoegt. Fabrikanten krijgen de kans om deze functies te introduceren in hun nieuwe smartphones.

De beeldsignaalprocessor (ISP) is verbeterd en kan 4.096 keer meer cameragegevens verwerken dan eerdere modellen. De Snapdragon 888 gebruikte een 14-bits ISP, dit nieuwe model heeft een 18-bits ISP.

Die vier extra bits zorgen voor een verbeterd dynamisch bereik. Je kunt hierdoor meer details vastleggen in zowel de heldere delen als in de donkere delen van je foto's.

Sneller fotograferen in burst-modus is nu mogelijk: Qualcomm heeft het aantal foto's dat je elkaar kunt maken verdubbeld. De nieuwe chipset maakt het nu mogelijk om in één seconde 240 12MP-foto's te maken.

Groothoekfotografie kan ook beter worden op je volgende smartphone. Er is een nieuwe dewarp-technologie ontwikkeld om je foto's minder te laten vervormen. Ook is er een chromatische aberratiecorrectie toegevoegd. Beide functies zijn ontworpen om groothoekopnamen te verbeteren.

Gezichtsherkenningstechnologie is verbeterd, waarbij Qualcomm claimt dat het sneller en nauwkeuriger is dan ooit. We hebben echter nog geen harde gegevens gekregen over deze claim.

Volgens Qualcomm zal de chipset in staat zijn om de positie van je neus, mond, ogen, wenkbrauwen, kaaklijn en meer beter te volgen. De nieuwe chipset kan meer dan 300 gezichtsherkenningspunten gebruiken, maar het is niet duidelijk hoeveel er bij vorige generaties werden gebruikt.

Het is voor het eerst mogelijk om in 8K HDR te fotograferen, dat is volgens de normen van zowel HDR 10 als HDR 10 Plus. Niet veel smartphones bieden momenteel 8K-video-opname aan, en het is de vraag of je een scherm zult vinden dat de beelden kan tonen, maar het is een interessante functie.

Blijven we bij filmen, dan zien we de functie Video Super-Resolution for Extreme Zoom. Dat zou zorgen voor betere video-opnames met de telecamera van je telefoon. Niet veel mensen nemen video op lange afstand op, maar de kwaliteit ervan wordt aanzienlijk verbeterd. Daardoor heb je wel de mogelijkheid om het te doen!

(Image credit: Qualcomm)

De laatste videofunctie is een nieuwe bokeh-engine. Deze functie verzacht de achtergrond bij het schieten van portretfoto's. De functie zal op eenzelfde manier werken bij video, en dan zelfs toepasbaar zijn tot een resolutie van 4K-video.

Deze functie zagen we eerder op de iPhone 13-serie, waar het Cinematic Mode heet. We zijn benieuwd welke Android-merken deze functie als eerste gebruiken.

Een andere interessante camerafunctie laat je fotograferen tijdens het filmen. Daarbij kan 8K HDR-video gecombineerd worden met fotograferen met een resolutie van 64MP. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, maar het maakt het wel mogelijk om bepaalde punten tijdens het filmen ook op foto vast te leggen.

Tot slot kun je voor het eerst ook in 18 bits RAW fotograferen. Hier worden vast genoeg fotografen enthousiast van, die onbewerkte afbeeldingen willen exporteren voor bewerking.

Wat verandert er voor gaming?

Een andere grote verbetering is merkbaar voor de gamers onder ons. De nieuwe chipset gebruikt een AI-engine die 4x sneller is dan de Snapdragon 888. Het zal interessant zijn om te zien hoe die kracht in de praktijk wordt gebruikt.

De Adreno GPU is 30% sneller dan de laatste generatie chipset, terwijl de Vulkan 60% sneller is. Dat betekent in wezen dat je sneller aan je games kunt beginnen en dat ze vloeiender draaien dan op je vorige smartphones.

Met een nieuwe functie genaamd Adreno Frame Motion Engine kun je de framesnelheid verdubbelen tijdens het gamen, terwijl je hetzelfde energieniveau. Qualcomm bevestigde ook dat je met deze functie met de normale framesnelheid kunt blijven spelen, waarbij je de helft van het vermogen zou gebruiken.

Er worden nog meer gamefuncties geïntroduceerd op de Snapdragon 8 Gen 1, maar daar we hebben niet niet alles over gehoord. We werken dit artikel bij zodra er meer bekend is.

Andere functies waar we over hebben gehoord

Een nieuwe always-on camera is een indrukwekkende nieuwe functie voor de Snapdragon 8 Gen 1. Het idee hier is dat de camera van je telefoon constant aan zou kunnen zijn, waarbij softwareontwikkelaars daar gebruik van kunnen maken met nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Qualcomm stelde bijvoorbeeld voor om je telefoon te ontgrendelen zonder op een knop te hoeven drukken om een ​​gezichtsherkenningsproces te starten.

Een ander voorbeeld zou voor beveiligingsdoeleinden zijn. De camera zou kunnen controleren of iemand over je schouder meekijkt terwijl je bepaalde apps gebruikt. Als je naar vertrouwelijke bestanden kijkt, kan een dergelijke functie je telefoon vergrendelen om te voorkomen dat iemand anders deze gegevens ziet.

Dat kan natuurlijk alleen in bepaalde situaties (iemand die vanuit een hoek kijkt, zal waarschijnlijk niet door de camera worden opgepikt), maar het is een interessante functie die nuttig zou kunnen zijn.

Er zijn ook verbeteringen voor audio. Zo introduceert Qualcomm voor het eerst cd-lossless audio en Bluetooth LE-audio.

Een andere interessante nieuwe functie is Android Ready SE. Hiermee kun je op een veilige manier identificatiedocumenten aan je smartphone toevoegen. Jammer genoeg zijn er weinig details bekend over de mogelijkheden voor de gemiddelde persoon.

Het platform bevat ook de meest geavanceerde Wi-Fi 6-connectiviteit, waardoor je profiteert van een iets snellere Wi-Fi-verbinding dan op je vorige smartphone.

Ten slotte wordt 5G ook beter op de Gen 1, maar ook daar hebben we nog niet alles over gehoord. Qualcomm heeft gezegd dat de nieuwe chipset dataverbindingen tot 10Gbps ondersteunt, waardoor je waarschijnlijk beter verbonden blijft.