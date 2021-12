Beste browsers van 2021

Je keuze van browser zal een groot verschil maken voor de manier waarop je het internet ervaart. Als het enkele jaren geleden is dat je voor het laatst een nieuwe browser hebt geprobeerd, zou je geschokt kunnen zijn door de impact die een browser kan hebben.

Snelheid en privacy zijn twee van de belangrijkste eigenschappen waarop je zult letten bij de keuze van je nieuwe browser. Sommige eisen meer van systeem, terwijl andere relatief licht zijn. Andere bieden volledige pakketten met beveiligingstools om je identiteit online te beschermen en malware buiten te houden, terwijl andere toestaan dat cookies en advertenties ongehinderd kunnen worden uitgevoerd.

Het is een spannende race, maar we geloven dat Firefox de beste browser is die je vandaag de dag kunt downloaden. Hij komt niet zonder gebreken, maar ontwikkelaar Mozilla heeft zich ingezet om de privacy van zijn gebruikers te ondersteunen en hulpmiddelen te ontwikkelen om te voorkomen dat derden je op het web kunnen volgen.

De onlangs uitgebrachte, op Chrome-gebaseerde Edge komt op de tweede plaats. Het ondersteunt dezelfde browserextensies als Google Chrome, maar heeft aanzienlijk minder RAM nodig, waardoor snellere prestaties mogelijk zijn. Bovendien komt hij nu met een ingebouwde wachtwoordmanager.

Dit zijn niet de enige opties en er zijn veel redenen om verder te kijken dan de grootste namen naar meer niche-browsers. Lees verder en maak kennis met jouw toekomstige browser!

De beste browsers in een notendop:

1. Mozilla Firefox De beste browser voor power users en privacybescherming Specificaties Besturingssysteem: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS Redenen om te kopen + Erg flexibel + Cross-platform synchronisatie + Goede privacybescherming Redenen om te vermijden - Iets trager dan de concurrentie

Firefox is al lang het Zwitserse zakmes van het internet en onze favoriete browser. Versie 78 is bijzonder goed: het kan je waarschuwen als je e-mailadres is opgenomen in een bekend datalek, het blokkeert die vervelende allow-notificaties popups, het blokkeert "fingerprinting" tracking en ondersteunt ook beeld-in-beeld video's. Net als voorheen is het eindeloos aanpasbaar, zowel wat betreft uiterlijk als extensies en plugins die je kunt gebruiken. De revisie van vorig jaar heeft zijn prestaties drastisch verbeterd. Firefox is soepel en solide, zelfs als je laptop of pc niet supersterk is.

Ook al staat Firefox momenteel bij ons nog op de eerste plaats, we maken ons toch een beetje zorgen over zijn toekomst. 2019 was geen geweldig jaar voor Mozilla vanwege een grote add-on crisis in mei die volgens Peter Saint-Andre en Matthew Miller "het gevolg was van een reeks in elkaar grijpende en complexe systemen die niet goed werden begrepen door de relevante teams." Het gebrek aan interne kwaliteitsgarantie werd ook onderstreep - veel van deze kwaliteitsgarantie vindt buiten Mozilla plaats - en in het begin van 2020 werden de leidinggevenden van de kwaliteitsgarantie ontslagen. Mozilla worstelt soms met zijn inkomen, dus als je een grote fan bent van Firefox, dan kan je steeds iets doneren op donate.mozilla.org om de toekomst van de browser te verzekeren.

2. Microsoft Edge Een geweldige browser van de voormalige browsercriminelen Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Android, iOS, Linux komt eraan Redenen om te kopen + Erg snel + Kristalheldere privacy + Kan sites als apps opslaan Redenen om te vermijden - Windows wil het forceren als standaardbrowser

Oudere lezers zullen zich Microsoft herinneren als de grote vijand in de browseroorlog die heeft gezorgd voor de opkomst van Firefox en Chrome. Maar Microsoft staat nu aan de goede kan en zijn browser Edge is herbouwd met Chrome aan de basis. Het is de standaardbrowser van Windows en er zijn ook versies voor iOS, Android en Mac.

De nieuwe, op Chrome-gebaseerde versie is aanzienlijk sneller dan zijn voorganger en bevat een aantal nuttige functies zoals Read Aloud, de mogelijkheid om media zoals inline video's op Chromecast-apparaten te streamen, een startpagina in Opera-stijl en een goede selectie van add-ons zoals wachtwoordmanagers, ad-blockers, enzovoort. Je kunt ook webpagina's downloaden als apps die vervolgens als stand-alone applicaties draaien zonder dat je de hele browser hoeft te starten. Dat is handig voor bijvoorbeeld Google Docs of Twitter.

Er zijn veel aanpassingsmogelijkheden en we vonden vooral de pagina Privacy en Services, die potentieel verwarrende instellingen kristalhelder maakt, en de pagina Sitemachtigingen erg leuk. Dat geeft je nauwkeurige controle over wat specifieke sites kunnen doen, inclusief alles rond pop-ups en het blokkeren van advertenties tot de toegang tot MIDI-apparaten en het automatisch afspelen van media.

Edge ziet eruit als Chrome en werkt als Chrome, maar we vinden het leuker dan Chrome: het is merkbaar sneller op onze Mac en de aanpassingsopties zijn uitstekend.

3. Opera Een klassieke browser die vooral goed is in content verzamelen Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux, Android, iOS Redenen om te kopen + Ingebouwde proxy + Geweldige security + Leuke interface Redenen om te vermijden - Geen Opera Turbo meer

Opera etaleert al zijn mogelijkheden wanneer je het voor het eerst opstart: het splash schild stelt je in staat om de ingebouwde advertentieblokkering in te schakelen, de ingebouwde VPN te gebruiken, de Crypto Wallet in te schakelen voor cryptocurrency, in-browser berichtgeving in te schakelen vanaf de zijbalk en te wisselen tussen de lichte of donkere modus.

Het is een geweldige introductie voor een echt goede browser, hoewel gamers beter kijken naar Opera GX. Die versie is speciaal ontworpen voor gamers en biedt Twitch-integratie en Razer Chroma-ondersteuning.

Opera is nog een andere op Chrome gebaseerde browser, dus de prestaties zijn snel en je kunt add-ons van de Chrome-bibliotheek gebruiken. Het heeft ook eigen interessante ideeën zoals Flow, dat ideaal is voor mensen die vaak dingen zien die ze later opnieuw willen bekijken. Als je voortdurend linkjes naar jezelf stuurt, dan is Flow de ideale oplossing om content van je smartphone naar je computer te sturen.

Met zijn recente R5-update introduceert de browser een meer gestroomlijnd ontwerp en meer geïntegreerde apps waaronder WhatsApp en Facebook Messenger. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het de alles-in-één-browser is voor zoveel mogelijk gebruikers.

Ze hebben recent ook de browser naar Google Chromebooks gebracht, waarmee ze meer opties bieden voor eigenaars en potentiële studenten die op zoek zijn naar een goedkope laptop. Ze kijken ook naar Windows 11 en hoe de nieuwe winkel hen kan helpen in de nabije toekomst.

Opera zit vol met handige functies, maar een van onze favoriete functies zit niet meer in de desktopversie, namelijk Opera Turbo. Die functie comprimeert data zoals afbeeldingen zodat alles sneller worden geladen op trage verbindingen. Die functie is nu alleen nog beschikbaar voor de mobiele versies. Je krijgt echter wel een handige batterijbesparende modus, zodat je batterij niet plots leegloopt bij langzame downloads.

De browser heeft de voorbije jaren een mooie vooruitgang geboekt, en met zijn focus op gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers, gaande van studenten tot gamers, is het zeker een browser die je in de gaten moet houden.

4. Google Chrome De populairste browser ter wereld, die heel wat geheugen nodig heeft Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux, Android, iOS Redenen om te kopen + Snelle prestaties + Oneindig uit te breiden + Cross-platform Redenen om te vermijden - Veel RAM nodig

Als imitatie de meest oprechte vorm van vleierij is, dan moet Microsoft's overname van de Chromium-basis voor zijn eigen Edge-browser Google een goed gevoel geven over zichzelf.

Maar er zijn een aantal gebieden waarop de mededinger van Microsoft eigenlijk Google verslaat. Dit merk je vooral in het geheugengebruik: Chrome is enorm veeleisend en zal daarom minder vlot draaien op laptops en pc's met een beperkt RAM-geheugen.

De nieuwe Tab Freezing-functie is ontworpen om dat aan te pakken door automatisch de achtergrondtabbladen te 'bevriezen', zodat ze niet onnodig gebruik maken van je RAM, maar Chrome blijft behoorlijk zwaar.

Chrome 91 is geenszins een slechte browser. Integendeel: het is een briljante browser met een uitstekende bibliotheek van add-ons, cross-platformondersteuning en -synchronisatie, uitstekende autofill-functies en een aantal geweldige tools voor webontwikkelaars. Het kan je waarschuwen als je e-mail is gecompromitteerd, het heeft veilige DNS-lookup voor compatibele providers (Google's eigen Public DNS is er een van) en het blokkeert veel gevaarlijke inhoud, zoals scripts en afbeeldingen op anders beveiligde verbindingen. Het maakt ook de WebXR API voor AR en VR mogelijk. En vergeet niet de Chrome dark-modus, die het browsen 's nachts aangenamer maakt.

Al deze functies zijn goed, maar we denken dat Firefox hem verslaat op het gebied van privacybescherming. Edge is leuker om tijd in door te brengen en andere, niche-browsers komen niet met de aanhoudende angst dat Google net iets te veel betrokken is bij ons hele leven.

5. Vivaldi Bouw je eigen browser met unieke docking en stapelbare tabs Specificaties Besturingssysteem: Windows, MacOS, Linux, Android (bèta) Redenen om te kopen + Ongelofelijke personalisatie + Creatieve interface-functies + Ondersteunt Chrome-extensies Redenen om te vermijden - Slecht voor uitstellers

Vivaldi is het geesteskind van voormalige Opera-ontwikkelaars en gooit het, net zoals Opera, over een andere boeg dan de concurrentie. Bij Vivaldi draait alles om personalisatie en je kunt vrijwel alles aanpassen, van de manier waarop de navigatie werkt tot hoe de interface eruit ziet.

Chromium ligt ook hier aan de basis (en je kan dus Chrome-extensies gebruiken), maar wat daarboven zit, is geheel anders dan bij andere Chrome-based browsers. Je kunt sites aan de zijbalk vastpinnen, toolbars overal waar het past vastplakken en de lettertypes en kleurenschema's van de pagina's aanpassen. Er zijn ook een notitiepaneel, de gebruikelijke browsergeschiedenis en bladwijzers. Je kan de manier waarop zoeken werkt aanpassen en zoekmachines bijnamen geven, de manier waarop tabs werken veranderen en gegroepeerd worden en nog veel, veel meer.

Je kan zelfs je geschiedenis in grafiekvorm bekijken om te zien hoeveel van tijd je op bepaalde sites hebt doorgebracht. We houden vooral van de manier waarop tabbladen werken. Vooral mensen die tientallen tabbladen tegelijk laten opstaan, zullen dit kunnen appreciëren.

Als je graag met verschillende interfaces speelt in plaats van dingen af te werken, dan wordt dit mogelijk een nachtmerrie voor jouw productiviteit. Voor gebruikers die perfect weten wat ze willen is het echter een fantastische browser.

