Google Chrome dark mode nog donkerder na update

Google is van plan om een grote update uit te brengen voor de mobiele versie van Chrome. De belangrijkste vernieuwing is een donker thema dat werkt wanneer er Google zoekresultaten worden getoond in de browser tijdens dark mode.

De Chrome dark mode geeft jouw ogen een break van alle felle (wit)tinten die doorgaans in de browser zitten. Er is echter een probleem: het verandert alleen de kleur van de browser interface zelf. Bij het gebruiken van Google Zoeken (Google Search), wat de meest gebruikte manier is van communiceren met Chrome, zie je de pagina's nog altijd in het wit.

Android Police meldt nu dat Google bezig is met het werken aan een update die dit probleem aan moet pakken. De kleur van de zoekresultatenpagina moet nu overeenkomen met het thema dat de gebruiker heeft gekozen.

Het is een welkome verbetering voor de browser, en eentje die niet zomaar uit de lucht komt vallen; Google heeft eenzelfde update uitgevoerd voor de Google Search-app vorige week. Heb je op jouw smartphone al een donker thema ingeschakeld? Dan past de app dit ook automatisch aan in de eigen interface.

Come to the dark side

Ben je in het bezit van een Android-toestel? Test dan de nieuwe donkere zoekresultatenpagina zelf uit door Chrome Canary te installeren en de functie in te schakelen.

De feature vind je terug in de lijst met experimentele opties en is al een tijdje zichtbaar, maar werkt pas sinds kort. Ga naar chrome://flags in Chrome Canary en je vindt al snel de gerelateerde functie. Nadat je de browser hebt herstart, moet de experimentele functie werken.

Het is het vermelden waard dat het nieuwe design mogelijk nog onderhevig is aan veranderingen, nu het zich nog in een bètafase bevindt. We verwachten dat de verbeterde Google Chrome dark mode binnenkort ook op iOS verschijnt.