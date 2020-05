Google voert aanpassingen in Chrome door voor betere batterijprestaties

Een van de meest belangrijke features van elke smartphone is de batterijduur. Naast de eigen hardware is het ook belangrijk welke apps je gebruikt, aangezien elke applicatie verschilt qua batterijconsumptie. In de komende maanden gaat Google vernieuwingen testen in de mobiele versie van Chrome, en die moeten naast batterijduur ook het dataverbruik verminderen.

De veranderingen komen nadat het bedrijf veel tijd heeft besteed in het verbeteren van de online ervaring van Chrome-gebruikers door het blokkeren van mogelijk schadelijke of vervelende advertenties. Nieuw op de korrel bij Google zijn advertenties die 'een disproportioneel deel van de smartphonecapaciteit consumeren'. Daarmee wordt gedoeld op de accu, CPU-kracht, en datavebruik.

Als onderdeel van het controleren van advertenties meldt Google dat een klein percentage van hen stiekem netwerkdata gebruikten en ook de batterij leeg trekt van gebruikers. Een bekend voorbeeld hiervan zijn cryptominers. Google zegt dat deze soorten advertenties slecht geprogrammeerd zijn, en door een gebrek aan optimalisaties zorgt dit voor een slechte gebruikerservaring.

Om dit probleem aan te pakken meldt Google dat het limieten gaat plaatsen op de capaciteiten die advertenties mogen gebruiken. Chrome bepaalt dus hoeveel accusap, CPU-kracht, en hoeveel data een advertentie mag verbruiken. Is de limiet bereikt, dan stopt Chrome simpelweg met het laden van deze hardnekkige advertentie.

Slechte advertenties blokkeren

Google plaatst vrij strikte limieten op wat advertenties precies mogen gebruiken van jouw apparaat. Slechts 4MB aan netwerkdata of 15 seconden aan CPU-gebruik in elke periode van 30 seconden, of 60 seconden aan totaal CPU-gebruik. Google's analyse toont dat slechts een kleine 0,3 procent van alle advertenties op het web deze limieten overschrijdt, maar de impact van die 0,3 procent is dan ook wel significant. Deze advertenties zijn verantwoordelijk voor 28 procent van al het CPU-gebruik en 27 procent van alle verbruikte netwerkdata.

De zoekgigant meldt verder dat het gaat experimenteren met het blokkeren van 'zware' advertenties in de komende maanden. Het doel is om deze besparende functie op termijn uit te rollen voor de stabiele versie van Chrome. De verwachte maand van release is augustus.

Via Google