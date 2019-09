Chrome kijkt af bij Firefox, maakt privacy nu ook prioriteit

Kijk er niet raar van op als Google Chrome jou binnenkort de vraag stelt of het tracking cookies van derden voor je moet blokkeren. Deze cookies houden je gedragingen in de gaten en volgen, net als The Police, elke stap die je zet, maar dan op het wereldwijde web. De vergaarde data kan gebruikt worden om een profiel op te bouwen waar adverteerders met of zonder jouw toestemming geld voor kunnen bieden.

Bleeping Computer meldt dat in de laatste versie van Chrome Canary een experimentele feature is toegevoegd, genaamd 'Enable improved cookie controls UI'. Vink je deze optie aan, dan krijg je als gebruik de optie om cookies van derden te blokkeren via het 'Cookies & Sitedatascherm. Ga hiervoor naar: chrome://settings/content/cookies.

De timing van deze extra privacy-optie is vrij opvallend. Enkele dagen geleden lanceerde Firefox namelijk het nieuwe Firefox 69, die standaard alle tracking cookies van derden blokkeert via haar 'Enhanced Tracking Protection' feature.

Follow the leader

Het is een interessante zet van Google, dat opkijkt tegen een zware uitdaging vanwege het feit dat privacy een steeds hogere prioriteit krijgt. De techgigant verdient het merendeel van haar inkomen via advertenties, en advertenties werken uiteraard beter wanneer ze gespecialiseerd zijn op het doelwit. Gebruikers zijn echter lang niet altijd zo blij met het delen van hun informatie, waardoor het realiseren van gerichte advertenties een lastig karwei wordt.

Een paar weken geleden stelde Google voor om een 'privacy sandbox' te maken, wat Chrome in staat zou stellen om browse-informatie van gebruikers te verzamelen, om vervolgens met gerichte advertenties te komen. Grote verschil met de normale gang van zaken: adverteerders houdt Google zo grotendeels uit de buurt van gebruikers. De zoekmachine geeft niet meer info dan nodig aan adverteerders over de gebruiker.

In het voorstel verdedigt Google cookies: worden deze geblokkeerd, dan zullen advertentiebedrijven overgaan tot snode methoden als 'fingerprinting', waarbij bedrijven bezoekers gaan herkennen aan de hand van specifieke kenmerken van hun apparaat. Denk hierbij aan resolutie, besturingssysteem, browserversie en nog veel meer.

Verder meldt Google dat het "blokkeren van cookies zonder andere manier om relevante advertenties aan te bieden de primaire financieringsmiddelen van uitgevers aanzienlijk vermindert, wat de toekomst van het levendige web in gevaar brengt."

Google's suggesties voor andere manieren van gerichte advertenties zou afhankelijk zijn van een gigantische, industriebrede veranderingen waarvan de eventuele implementatie waarschijnlijk jaren zou duren. Hoewel Google er wellicht niet om staat te springen, zou een nieuw cookiebeleid voor Chrome een snellere en makkelijke manier zijn om het probleem aan te pakken, met als bonus dat het gebruikers terug in de controlekamer zet van hun eigen data.