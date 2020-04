Google komt met update tegen kritieke kwetsbaarheid in Chrome

Google heeft een dringende waarschuwing voor Chrome-gebruikers, ze maken zich zorgen over een kritische beveiligingsbug die in de Chrome browser is gevonden en waardoor mogelijk miljarden gebruikers risico lopen.

Google houdt zijn lippen stijf op elkaar wat betreft de exacte details over de kwetsbaarheid, wat de codenaam "CVE-2020-6457" heeft gekregen en wordt aangeduid als "use after free" profiteren, wat eigenlijk betekent dat hackers voordeel kunnen halen uit het uitvoeren van onbetrouwbare codes door het vrije geheugen van het systeem te controleren.

De fout is met name gevaarlijk, omdat het twee miljard Chrome-gebruikers over alle grote besturingssystemen inclusief Windows, Mac en Linux kan raken.

Chrome kwetsbaarheid

De fout werd gevonden door beveiligingsexperts bij Sophos, die waarschuwden dat het een code executie op afstand kon zijn of een RCE kwetsbaarheid die indringers op afstand commando's laat uitvoeren.

In een blog post geschreven door Sophos beveiligingsonderzoeker Paul Ducklin, wordt het beschreven als het toestaan van het "veranderen van de controlestroom binnenin het programma door hackers, waaronder het omleiden van de CPU om een niet-vertrouwde code uit te voeren die de aanvaller van buitenaf in het geheugen heeft gezet, waardoor de gebruikelijke veiligheidscontroles van de browser of het dialoog "weet je het zeker" wordt omzeild.

Het bedrijf zegt aangezien de fout een meerderheid van de gebruikers zal treffen, Google zal wachten op de gebruikers om de patched versie te installeren van de Chrome browser voordat er meer details worden onthuld.

Google heeft nu gebruikers aangespoord om hun Chrome browsers te updaten naar de nieuwste versie 81.0.4044.113. Terwijl het bedrijf de patched versie van Chrome uitrolt, hebben experts gewaarschuwd om handmatig de browser te checken en te updaten naar de nieuwste versie waar mogelijk.

Om er zeker van te zijn dat je de nieuwste versie van Chrome gebruikt, ga naar Over Chrome in de menu optie in de browser. Als je browser versie ouder is dan 81.0.4044.113, moet je de de nieuwste update installeren die uitgebracht is door Google. Het wordt ook aangeraden om automatische updates te activeren op de browser, zodat je altijd beschikt over de nieuwste en meest veilige versie van de browser.