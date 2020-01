De beste antivirus software voor 2020

Laten we eerlijk zijn, een van de beste antivirus pakketten geïnstalleerd op je PC of laptop blijft noodzakelijk. We zijn tenslotte niet dichterbij een overwinning op cybercriminelen en hackers die het internet teisteren dan een decennium geleden. Het is dan ook veel te riskant om je laptop, smartphone en andere tech zonder virusbescherming te laten.

Sterker nog, cybercriminaliteit is aanzienlijk toegenomen de laatste jaren, wat betekent dat het blijkbaar veel belangrijker is dan ooit om ervoor te zorgen dat je gadgets de bescherming krijgen van de beste antivirus die er is, of het nu gratis of betaald is.

De volgende namen klinken je vast bekend in de oren, Norton, McAfee en AVG, maar zijn die ook echt de beste? Nou gelukkig hebben we de nieuwste pakketten getest en beoordeeld, zowel premium en gratis antivirus, van de grootste namen in cyberbeveiliging. Meer dan 80 antivirus en beveiligingsprogramma's zijn meerdere keren getest door onze experts, dus je kunt ervan uitgaan dat onze aanbevelingen betrouwbaar zijn en dat je de allerbeste oplossing zult vinden om je apparaten te beschermen.

Makers van malware en virussen bedenken altijd wel nieuwe manieren om toegang te krijgen tot je PC en andere verbonden apparaten (je smartphone en tablet inbegrepen). Gelukkig zijn online software beveiligingsbedrijven ook constant bezig om hun beveiligingssoftware te updaten, om je te beschermen tegen phishing oplichterij, ransomware en allerlei andere virussen en malware.

Op dit moment zijn we van mening dat Bitdefender Antivirus Plus het beste antivirus programma is, omdat het waterdichte beveiligingstools combineert met een reeks aan andere uitstekende beveiligingsfuncties. Het is ook super makkelijk om te gebruiken en heeft ook een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Wat het nog meer biedt, kun je hieronder lezen.

Als je op zoek bent naar volledige bescherming tegen de nieuwste cyberdreigingen, dan is het investeren in het sterkste programma de beste oplossing waar je op kunt hopen, en we hebben ook de beste zakelijke antivirus programma's, als je bescherming zoekt voor je bedrijfscomputers. Dat betekent niet dat je er veel geld voor opzij moet leggen, onze gids geeft je namelijk de best beschikbare prijzen voor de beste software. En als het de beste gratis antivirus is waar je naar zoekt, dan hebben we een aantal hele goeie aanbevelingen voor je.

De beste antivirus van 2020 in een oogopslag:

Bitdefender Antivirus Plus biedt de meest nauwkeurige en betrouwbare bescherming die er is en heeft al meerdere awards ontvangen. (Image credit: Future)

Rotsvast en betrouwbare bescherming

Besturingssysteem: Alleen voor Windows | Maximum aantal apparaten beschermd: 1 | Opvallende functies: Ransomware bescherming en herstel, privacy tools, VPN, Safepay

Accuraat

Wachtwoord manager

Goedkope inschrijving

Vraagt om veel rekenkracht

TechRadar's #1 best beoordeelde antivirus in een wereld vol met virusbescherming providers, en het kost niet eens zoveel meer dan de gratis antivirus downloads.

Bitdefender blijkt betrouwbaar en accuraat te zijn in zijn opsporing naar virussen, waarbij het web wordt gefilterd om toegang tot kwaadaardige websites te blokkeren, net als een veilige browser die je online bank- en shoptransacties veilig houdt. Plus een wachtwoordmanager die creditcarddetails in online formulieren automatisch aanvult. Hij scoort ook hoog vanwege zijn uitstekende anti-phishing module, die je waarschuwt voor kwaadwillende links in je zoekresultaten en de toegang blokkeert tot gevaarlijke websites.

En dat is niet alles: er is ook een uitgebreide ransomware bescherming die via een heuristische methode het gedrag leert van zulke dreigingen om je veilig te houden, evenals de mogelijkheid om al je gelinkte apparaten te scannen via de Bitdefender Central mobiele app.

Er zijn een of twee problemen - hij gebruikt meer rekenkracht dan gemiddeld, en kan in strijd zijn met een aantal andere programma's - maar Bitdefender Antivirus Plus is nog steeds een aardig pakket dat uitstekende detectietarieven biedt, geweldige prestaties en meer dan genoeg bonus features om de prijs te rechtvaardigen.

Bitdefender Internet Security bouwt op AVP en verdrievoudigt het aantal apparaten dat beschermd wordt, plus het biedt anti-spam, firewall, ouderlijk toezicht en bestandsencryptie features.

Voor iets meer geld kun je de Bitdefender Total Security editie kopen. Deze biedt alles wat hierboven staat en beschermt vijf apparaten, PC's, Macs, Android en iOS.

Norton AntiVirus Plus beschermt je PC zonder dat hij je systeem opeist. (Image credit: Future)

Bescherming die je niet vertraagt

Besturingssysteem: Alleen voor Windows | Maximum aantal beschermde apparaten: 1 | Opvallende functies: Geavanceerde privacy beveiliging, financiële beveiliging, wereldwijde inlichtingennetwerk voor burgers

Blokkeert zelfs gloednieuwe malware

Kleine impact op systeembronnen

Browserextensie extra's kunnen onbetrouwbaar zijn

Norton AntiVirus Plus is een top kwaliteit malware jager die je PC automatisch kan beschermen en dat doet hij helemaal alleen.

Het nieuw gedoopte product werd in april 2019 uitgerold als een directe vervanging voor de oudere Norton AntiVirus Basic. De verschuiving van 'Basic' naar 'Plus' klinkt zeker beter, maar het voegt eigenlijk alleen een paar extra functies toe. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.

Norton beschikt over een groot aantal aanpassingen, opties en instellingen voor degenen die dit voorop stellen, en niet te vergeten features als een handige URL blocker, die je ver weg houdt van kwaadwillende websites. Als hij toch iets mist, is er altijd een uitstekende feature die via een heuristische methode verdachte downloads meteen herkent. Zelfs als malware dan nog steeds een weg vindt, dan gebruikt intelligente gedragsbewaking zijn actuele virusdefinities om bedreigingen in quarantaine te plaatsen.

Als je praktisch bent ingesteld, kun je gemakkelijk scans uitvoeren op aanvraag of zelfs aangepaste scans instellen en bewaren om de ruimtes te checken die je nodig hebt. Je kunt ze ook op een bepaalde tijd instellen, maar alleen als je systeem passief is en niet draait op batterijkracht.

Dus wat doet Plus precies wat Basic niet doet? Er zijn eigenlijk alleen een aantal dingen: hij voegt extra 2GB aan cloud backup toe en een wachtwoordmanager. De laatstgenoemde is het waard om te hebben, als je er nog geen in je bezit hebt.

Er kunnen problemen ontstaan met enkele browserextensies. Bijvoorbeeld bij de Chrome-versie merkten we dat hij stopte zonder enige reden. We hebben genoeg reviewers gezien die vergelijkbare problemen rapporteerden, dus er lijkt hier niet echt een duidelijk probleem te zijn.

Norton AntiVirus Plus' belangrijkste functies presteren goed op alle fronten: het is gemakkelijk in gebruik, heeft de configuratieopties die experts nodig hebben, krijgt een hoge beoordeling vanuit testlabs en is zorgvuldig ontworpen om de prestaties van je systeem zo min mogelijk te beïnvloeden.

Webroot SecureAnywhere AntiVirus is extreem bescheiden zonder afbreuk te doen aan de bescherming. (Image credit: Future)

Het lichtste programma dat er bestaat

Besturingssysteem: Windows en Mac | Maximum aantal beschermde apparaten: 1 | Opvallende functies: Altijd aan beveiliging, identiteit bescherming, realtime anti-phishing, firewall monitor

Extreem licht op systeem bronnen

Supersnel

Test geen gegevens van de top labs

Zo ongeveer elke antivirus tool beweert dat hij 'lichtgewicht' is, maar Webroot SecureAnywhere Antivirus is de enige die dit echt kan leveren. Installatie duurt een aantal seconden, de programmabestanden gebruiken nauwelijks 2MB van je harddrive, de RAM-voetafdruk is minimaal en er zijn geen grote updates die je internet zullen verorberen.

Als je dit in overweging neemt hoef je geen compromis te sluiten op functies wat het nog indrukwekkender maakt. Samen met de kernbescherming, is er slimme gedragsmonitoring, accurate realtime anti-phishing, een firewall, verbeterde anti-ransomware, en andere interessante bonussen.

Het is niet makkelijk om Webroot's nauwkeurigheid te vergelijken met de concurrentie, aangezien de grote testlabs zelden de producten van het bedrijf evalueren. Maar als ze beoordeeld worden, scoren ze over het algemeen hoog en onze eigen testen laten zien dat ze een stevig en betrouwbare bescherming bieden.

Er is een hoop om van te houden bij SecureAnywhere AntiVirus en Webroot's 70-dagen 100% geld terug garantie wijst ook op vertrouwen in het product. Als je complexe en opgeblazen systemen zat bent, dan is Webroot een waardige kanshebber voor jou.

ESET NOD32 Antivirus beschikt misschien niet over heel veel functies, maar het biedt wel krachtige bescherming. (Image credit: Future)

Expert-level antivirus voor de meer ervaren gebruiker

Besturingssysteem: Alleen Windows | Maximum aantal beschermde apparaten: 5 | Opvallende functies: Ransomware Shield, UEFI Scanner, Exploit Blocker, cloud aangedreven scannen

Zeer goed te configureren

Apparaat toegang bediening

Relatief duur

Niet voor beginners

Als je antivirus software beoordeelt op de lengte van zijn functielijst, dan kan ESET NOD32 Antivirus wat teleurstellend zijn. Er is geen firewall, wachtwoordmanager, bestandsvernietiger, gevoeligheidsscanner of een van de gecombineerde bonussen die je vaak vindt bij zijn rivalen.

Dit betekent echter niet dat het pakket onderdoet qua vermogen. Het is gewoon meer gefocust op de basis. ESET NOD32 Antivirus wordt geleverd met realtime malware bescherming, een van de beste heuristische detectie die er is, een anti-ransomware laag , URL filtering om kwaadwillende websites te blokkeren, en modules om aanvallen te voorkomen door het gebruik van PowerShell en kwaadwillende scripts.

Een Device Control module beperkt het risico op infectie van andere apparaten door controle te houden op de toegang naar USB sticks, externe harde schijven, optische opslag media en zelfs apparaten die verbonden zijn via Bluetooth en FireWire. Het is een ongewone toevoeging, maar het kan een groot verschil maken als andere regelmatig apparaten aan je PC aansluiten.

Onthoudt wel dat ESET NOD32 Antivirus niet gericht is op beginners. De interface is soms wat klungelig en sommige functies zijn heel geavanceerd, en zelfs de Help-functie is niet altijd behulpzaam.

Ervaren gebruikers zullen de kracht en configuratie mogelijkheid echter wel kunnen waarderen. De bovenmatige bescherming houdt je veilig en het lichtgewicht ontwerp verzekert je ervan dat het pakket je niet vertraagt.

Een van de nieuwste functies in de laatste update is de UEFI Scanner, die je beschermt tegen dreigingen die je PC aanvallen voordat Windows zelfs is opgestart.

ESET Internet Security bouwt op NOD 32 en verdrievoudigt het aantal apparaten die beschermd worden plus het biedt firewall, botnet bescherming, webcam bescherming, antispam en meer.

Als alternatief kun je de ESET Smart Security Premium editie aanschaffen voor niet heel veel meer geld. Het biedt je alle functies die hierboven beschreven staan, net als een wachtwoordmanager en het stelt je data veilig.

F-Secure Antivirus SAFE is makkelijk in gebruik, van goede waarde om je PC te beschermen (Image credit: Future)

De meest eenvoudig te gebruiken antivirus optie

Besturingssysteem: Windows, Mac, Android, iOS | Maximum aantal beschermde apparaten: 3 | Opvallende functies: Browsing en bank bescherming, Familie Regels, ransomware bescherming

Heel gebruiksvriendelijk

Goede waarde

Gevoelig voor valse positieven

F-Secure Antivirus SAFE is een geweldige collectie van antivirus tools, en hoewel het iets prijziger is dan sommige andere antivirus software op deze lijst, het aantal functies dat je krijgt maakt dat prijskaartje zeker de moeite waard.

Met F-Secure Antivirus Safe, krijg je briljante antivirus software van F-Secure, samen met bankbescherming voor veilig online shoppen, familie veiligheidstools en een apparaat zoeker die je helpt je verloren Android of iOS apparaat te vinden, en mocht het nodig zijn, kan het op afstand vergrendelen of deleten.

Het pakket ontvangt typische maximale markeringen voor bescherming van AV-Test en scoort over het algemeen hoog met AV-Comparatives. Ze zeggen ook dat het aanzienlijk meer valse positieven kan generen dan de concurrentie, maar wat voor effect dat heeft hangt af van hoe je je computer gebruikt.

De interface is een groot voordeel, het is extreem makkelijk te gebruiken, lichtgewicht en voor het grootste deel kun je de app alleen laten werken om voor je PC te zorgen. Het programma heeft minimaal effect op je systeemprestatie, en als je moet ingrijpen, je kunt over het algemeen elk probleem in een paar klikken oplossen.

F-Secure Anti-Virus SAFE blijft een aantrekkelijk pakket: snel, lichtgewicht, en maakt het mogelijk om te draaien naast veel andere beveiligingstools, zonder problemen.

Kaspersky Anti-Virus 2018 is uitgebreid en makkelijk in gebruik, zonder dat ze daarbij de ervaren gebruikers uitsluiten. (Image credit: Future)

Solide beveiliging voor zowel beginners als gevorderden

Besturingssysteem: Alleen voor Windows | Maximum aantal beschermde apparaten: 5 | Opvallende functies: Automatische scans, drive-by cryptominale infectiepreventie, vereenvoudigde beveiligingsmanagement

Een van de best presterende beveiligingspakketten

Uitermate makkelijk in gebruik

Kaspersky's volledige suites zijn van betere waarde

Kaspersky Anti-Virus is puur een beveiligingspakket dat focust op de kern beveiligingsbenodigdheden: zijn web filtering blokkeert gevaarlijke URL's, een accurate motor detecteert en verwijdert dreigingen, smart monitoring technologieën volgen en keren kwaadwillende acties om en dat is het wel zo'n beetje.

Gelukkig werkt alles wat je doet goed. Enorm goed. Wij vonden Kaspersky consistent een van de beste op het gebied van het blokkeren van malware en dit verwijderen van een geïnfecteerd systeem. En dat zonder te noemen dat deze anti-virus tool regelmatig top cijfers kreeg van websites als AV-Comparatives.

Het programma is ook makkelijk in gebruik. Een feilloos ontworpen interface heeft precies het juiste aantal knoppen en opties - is niet te eenvoudig, maar ook niet ingewikkeld of intimideren - en er zijn genoeg on-screen instructies om uit te leggen hoe alles werkt. Zelfs een beginner zal zich direct thuis voelen.

Als je nauwkeurige, betrouwbare en consistente malware bescherming wilt, dan zal Kaspersky Anti-Virus je goed van dienst kunnen zijn.

Trend Micro Antivirus+ Security biedt solide bescherming, maar heeft wel sterke eisen (Image credit: Future)

Een goede kanshebber

Besturingssysteem: Alleen voor Windows | Maximum aantal beschermde apparaten: 1 | Opvallende functies: Ransomware bescherming, geavanceerde AI kennis, e-mailbescherming tegen zwendel, Pay Guard

Betaalbare prijs

Makkelijk in gebruik

Goede bescherming

Kan je wat vertragen

Licht beperkte opties

Trend Micro Antivirus+ Security is een heel capabel pakket wat makkelijk in gebruik is met bovenmatig gemiddelde antispam en een effectieve 'Folder Shield' module om ransomware te blokkeren. En, het lijkt de komende tijd nog beter te worden.

Hoe goed is het precies? De top test labs geven het een hoge waardering voor bescherming, zelfs al is er wat teleurstelling over de details. Met name AV-Comparatives zegt dat ze het een hoog aantal valse positieven geeft, wat echt hinderlijk zou kunnen zijn.

Als er een probleem is, is het waarschijnlijk de invloed op de prestaties. PassMark's March 2019 Performance beoordeelde 14 beveiligingsproducten op verschillende prestatiegerelateerde benchmarks, en Trend Micro eindigde onderaan de lijst.

Onze ervaringen met het product zijn wat geruststellender: beschermingsniveaus zijn vergelijkbaar met Bitdefender, valse positieven zijn maar een beetje hoger, en het systeem zelf vertraagt ons systeem niet merkbaar meer dan wat dan ook.

We raden je aan om de proefversie voor de volledige duur van 30 dagen uit te proberen, voordat je het koopt. En kijk dan of je problemen tegenkomt.

Panda Dome Antivirus Pro komt met genoeg functies en een interface die is geoptimaliseerd voor Windows 10. (Image credit: Future)

Een gebruiksvriendelijk en zeer goed uitgeruste oplossing

Besturingssysteem: Alleen voor Windows | Maximum aantal beschermde apparaten: Onbeperkt | Opvallende functies: Proces monitor, URL filtering, opsporing USB rescue drive

Heel veel functies

Kan onbeperkt apparaten beschermen

Interface is niet voor iedereen

Bescherming test resultaten is inconsistent

Real-time malware detectie, supersnel cloud-based scannen, URL filtering om kwaadwillende websites te blokkeren: Panda Dome Essential antivirus heeft alle benodigdheden - niet te vergeten, de extra's - die je verwacht van de beste antivirus software.

En, dat is nog maar het begin. Panda Dome zit boordevol toegevoegde extra's die sommige andere op deze lijst missen, van port scanning en ping afhandeling tot diepgaande proces controle en een geïntegreerde VPN.

Als het aankomt op het hoofdelement, virusbescherming, dan zijn er niet veel Panda testresultaten van de onafhankelijke laboratoria. Echter, de cijfers die we hebben gezien, geven ons niet echt het vertrouwen aangezien Panda zo ongeveer op de onderkant van de stapel belandde volgens AV-Comparatives. Dit betekent niet dat Panda Dome je apparaten in gevaar brengt, maar je kunt vast wel begrijpen waarom we andere providers aanraden op dit gebied.

De interface zal ook wel bepalend zijn. Met zoveel rare en wonderbaarlijke functies inbegrepen, doet Panda Dome erg zijn best om ervoor te zorgen dat ze allemaal toegankelijk zijn en je kunt zo grondig te werk gaan als je wilt. Aan de andere kant kan het een afknapper zijn voor gebruikers die gewoon een eenvoudig antivirus pakket willen.

Een onmiskenbaar voordeel hier is de prijs - Panda Dome Essential is een van de meest waardevolle programma's die er is. Je hebt zelfs de optie om wat meer te betalen en te upgraden om een onbeperkt aantal laptops, telefoons, tablets en desktops te beschermen met een eenmalige inschrijving.

De beste gratis antivirus downloads

Betalen voor een premium service betekent dat je meer functies krijgt zoals spam filters, ouderlijk toezicht, systeem scans en geavanceerde firewalls. Dit maakt ze meer geschikt voor gebruikers die vol vermogen willen en een beetje extra beveiliging. En voor iedereen die wil dat hun systeem zo soepeltjes verloopt als mogelijk.

Het betekent ook dat je vervelende pop-ups uit de weg gaat die je proberen te verleiden om te upgraden naar de volledige versie. En, zoals je hierboven al ontdekte, zullen ze je geen arm of been kosten.

In werkelijkheid kun je tegenwoordig gratis bescherming van topkwaliteit krijgen, met zo ongeveer elke leverancier die een gratis antivirus aanbiedt. Door dit te doen, krijgen ontwikkelaars meer toegang tot apparaten van wie ze gegevens kunnen verzamelen, en daarom hun kennis en beveiligingsplatformen kunnen verbeteren. Dus het is echt niet in hun belang om de hoeveelheid bescherming die de gratis versie biedt te verminderen.

Windows is van ver gekomen als we het hebben over beveiliging, maar het is nog steeds eerlijk om te zeggen dat Windows 10's ingebouwde oplossing, Windows Defender, de laatste gratis AV app is die je kunt vertrouwen om je systeem schoon te houden.

Als je vastberaden bent om een gratis antivirus te downloaden, raden we sterk aan dat je onze keuzes van de beste beveiliging downloads hieronder bekijkt. We hebben hun functies gemarkeerd, net als hun tekortkomingen, om er zeker van te zijn dat je de meest geschikte kiest voor jou en je wensen.

Best gratis antivirus 2020 in een oogopslag

Bitdefender Antivirus Free editie heeft een mega herziening gekregen en heeft de beste plek in onze lijst van gratis antivirus geclaimd. Het is de beste gratis beveiligingssoftware die je vandaag de dag kunt downloaden.

De beste gratis antivirus van 2020

Besturingssysteem: Windows, Mac, Android | Versie: 2018 | Functies: Phishing bescherming, Gedragsanalyse, Automatisch scannen

Snel scannen

Uitstekende virus detectie

Ervaren gebruikers willen wellicht meer controle

Scans kunnen niet ingepland worden

Deze bestaat in wezen uit het AV-gedeelte van het volledige product, Bitdefender Antivirus Free Edition's duidelijke, lichte en goed geconstrueerde scanmechanismen, deze zijn universeel sneller dan het gemiddelde van de industrie en ongeëvenaarde virusdefinities betekenen dat Bitdefender terug aan de top is.

De gratis versie dringt aan om hem te laten draaien op autopilot modus en het mes snijdt aan twee kanten, dit maakt het proces van virus management makkelijk maar dit neemt het wel uit handen van de gebruiker. Hoewel we geneigd zijn om dit te vertrouwen, zijn er situaties geweest in het verleden waarin automatische systemen licht corrupt werden, zoals bij het incident een aantal jaar geleden toen Panda Antivirus zichzelf identificeerde als een virus en een groot aantal Windows systemen sloot.

De testen van AV-Test hebben echter wel een aantal fouten in de behandeling van zero-day bedreigingen aan het licht gebracht.

Lees hier onze volledige review: Bitdefender Antivirus Free Edition

Na de overname van AVG, profiteert Avast nu van een veel grotere gebruikersbasis, waarin alle details van nieuwe veiligheidsbedreigingen worden gerapporteerd.

Een flink verbeterde gratis antivirus suite

Besturingssysteem: Windows, Mac, Android | Versie: 17 | Functies: Virus detectie, Gaming mode, Wachtwoord manager, Malware scanner

Vertraagt je computer niet

Geweldige virusbescherming

Vervelende privacy-instellingen

Bevat links naar betaalde onderdelen

Avast en AVG zijn nog niet gefuseerd, ondanks het feit dat de eerstgenoemde de laatste medio 2016 heeft verworven. Het nieuw gecombineerde bedrijf zegt dat de twee gratis antivirusproducten gescheiden blijven, hoewel er blijkbaar een gezamenlijk AV pakket in de maak is. Uiteraard heeft Avast nu veel meer gegevens om mee te werken, nu het effectieve gebruikersbestand uitgebreid is naar maar liefst 400 miljoen gebruikers.

De nieuwste editie Avast Free Antivirus voegt een automatische gaming modus toe om popups te dempen en het laden van het systeem te verminderen zodra je een game opstart die veel vraagt van de processor, wat dus heel handig is. En de interface heeft een mooie herziening gekregen. Er is ook een wachtwoordmanager, wat een onmiskenbare goede toevoeging is aan je beveiligingsportfolio.

Hij scoort goed op AV-TEST testen wijdverbreide malware benchmark en blijft zich netjes verzetten tegen 0 dagen aanvallen, dat uitgebreide detectie netwerk helpt blijkbaar goed. Minder indrukwekkend is het wat negatieve effect dat Avast heeft op het opstarten van software en zijn lichte pop-upgedrag.

Lees hier de volledige review: Avast Free Antivirus

Sophos Home levert enterprise-niveau antivirusbescherming voor thuisgebruikers.

De perfecte keuze voor een huis vol met PC's

Besturingssysteem: Windows, Mac | Versie: 17 | Features: Virus detectie, Phishing bescherming, Ouderlijk toezicht, Beschermt tot 10 PC's

Eenvoudig en niet opdringerig

Goede cloud-gebaseerde bediening van beschermde apparaten

Geen scanplanning

Beperkte bediening voor geavanceerde gebruikers

Sophos Home noemt zichzelf een "beveiliging op bedrijfsniveau" en doet net wat meer dan de meeste gratis antivirussoftware, en lijkt eigenlijk meer geschikt voor families.

Je krijgt de standaard virusbescherming en een anti-malware bescherming, samen met browser tools zoals anti-phising en, de belangrijkste, content control. Gecombineerd met centrale management tot aan tien PC's, betekent dit dat je effectief de browseropties van je kinderen kunt vergrendelen.

Hoewel AV-TEST niet formeel de eigenschappen van Sophos heeft beoordeeld, biedt AV-Comparatives een goede beoordeling van zijn mogelijkheden.

Hoewel Sophos Home altijd al desktop notificaties had, was er geen premium versie van de software om een upgrade te stimuleren. Dat veranderde in februari met de lancering van Sophos Home Premium.

Lees hier de volledige review: Sophos Home

Kaspersky heeft eindelijk een gratis versie gelanceerd van zijn extreem succesvolle antivirus software

Kaspersky's eerste zet naar gratis internet beveiliging

Besturingssysteem: Windows | Versie: 18.0.0.405 | Features: Real-time scanning, Anti-phishing, Email scanning, Spyware bescherming

Nauwkeurige, betrouwbare antivirus techniek

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudige functie set

Beperkte technische ondersteuning

De betaalde versie van Kaspersky's Windows security software bereikt regelmatig de top als het aankomt op beste virusbescherming oplossingen, en AV-TEST gaf het wederom een hoog cijfer tijdens zijn nieuwste testronde.

Zoals je zou verwachten is Kaspersky Free een verkleinde versie van het volledige programma, een tool die we heel fijn vinden. De gratis versie laat toegevoegde functies zoals privacybescherming en veilige betaling achterwege en concentreert zich op krachtige gratis bescherming voor je PC en dat zonder franjes. Het resultaat is een enorm eenvoudig te gebruiken en te navigeren stukje software die zorgt voor een effectieve bescherming tegen virussen.

Met behulp van de bouten en moeren van de betalende suite, Kaspersky Free is duivels moeilijk voor virussen om doorheen te breken. En we vinden het heel prettig dat hij je niet constant lastig valt met notificaties om te upgraden naar de volledige versie.

Maar, ironisch, zullen we dit wel even doen omdat Kaspersky Anti-Virus 2018 niet duur is en biedt veel betere bescherming voor je PC. De standaard prijs is € 26,99 om drie computers te beschermen inclusief meer vermogen als het aankomt op het beschermen van ransomware, spyware en Trojans.

Lees hier de volledige review: Kaspersky Free

Avira Free Antivirus blijft een geweldige gratis antivirus suite, maar zijn frequente pop-up alerts zijn irritant, en daarom staat hij zo laag op de lijst.

Geweldige anti-virus, maar een beetje druk

Besturingssysteem: Windows, Mac, Android, iOS | Versie: 2018 | Features: Virus detectie, Phishing protectie, Ingebouwde VPN, Systeem optimalisatie tools

Kleine invloed op de prestatie van het systeem

Geweldige detectie waarderingen

Installateur promoot andere Avira producten

Veel pop-ups als hij aanstaat

Avira Free Antivirus voor Windows blijft hoog scoren op het strenge testprogramma van de AV-Test, het vernietigt 99,7% van de geteste dreigingen en het vergt over het algemeen niet veel van je hardware.

Avira Free Antivirus heeft een overzichtelijke en vriendelijke interface, met een herontwerp en gooit minimale valse positieven. De introductie van een gratis beveiligingssuite om optioneel ernaast te laten draaien, met ransomware en phishing bescherming, een VPN van 500MB per maand en gevarieerde snelheidsbeloftes, dat maakt de deal nog aantrekkelijker. Dit is een van de beste gratis antivirus pakketten van 2018.

Dus, waarom staat hij dan helemaal onderaan onze lijst, al twee jaar lang? Dat is dankzij de constante pop-ups. Er is een bepaald niveau van pop-ups en advertenties dat acceptabel is voor een gratis product en Avira heeft die grens al aardig opgezocht. Hij is niet zo belastend als sommige, zoals Comodo's overenthousiaste interface, maar Avira telkens zien schreeuwen terwijl je je PC opstart, is irritant.

Lees hier de volledige review: Avira Free Antivirus

Beste business antivirus

Elk programma in deze lijst is zorgvuldig gekozen vanwege zijn zakelijke functies, zoals besturingsinstallatie en centrale management. De beste zakelijke antivirus software heeft bescherming op bedrijfsniveau tegen dreigingen, maar dat betekent niet dat ze veel geld hoeven te kosten. De prijs per installatie kan soms goedkoper zijn dan zelfs onze beste antivirus pakketten.

1. Avast Business Antivirus Pro Een uitstekende zakelijke antivirus suite, het geeft je allerlei tools zoals virus bescherming, Firewall, email bescherming, anti-spam en de mogelijkheid om applicaties te sorteren voor volledige bescherming. Avast Business Antivirus Pro (in tegenstelling tot de standaard Avast Business Antivirus) beschikt ook over Sharepoint en Exchange bescherming, evenals een aantal andere tools voor je servers.

2. Symantec Endpoint Protection Symantec's eerste voordeel is de Insight bestand reputatie technologie van het bedrijf, een effectieve manier om zelfs de nieuwste onontdekte dreigingen te detecteren en te blokkeren. Andere lagen van bescherming zijn virusbescherming, gedragscontrole, inmenging bescherming, een firewall, en de 'Power Eraser' om koppige dreigingen te verwijderen en je systeem te herstellen.

3. Bitdefender GravityZone Business Security Dit pakket maakt betrouwbare bescherming zijn prioriteit. Bitdefender producten zijn geliefd bij de onafhankelijke test labs, worden hoog gewaardeerd voor malware detectie, verwijdering, prestatie en gebruik. De meeste functies werken automatisch - anti-malware, firewall, web advies, URL filtering, maar je kunt ook het product aanpassen aan jouw wensen om gebruikersactiviteiten te regelen.

4. Avira Antivirus for Endpoint Dit is Avira's belangrijkste kleine zakelijke product. Het neemt alle kernfuncties mee die je verwacht, antivirus, baseline netwerk bescherming, web filtering en breidt ze uit met bestand server bescherming en optimalisatie, samen met de applicatie van een witte en een zwarte lijst.

5. Kaspersky Security Cloud Een klein zakelijk product, dat klaar is om WIndows PC's, bestandsservers, Android en iOS apparaten te beschermen. De desktop kant van het pakket heeft alle gebruikelijk kwalitatieve Kaspersky modules, antivirus, antispam, een firewall en meer. Maar de mobiele beveiligingstechnologieën zijn nog indrukwekkender.