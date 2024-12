Nog meer Windows 11-bugs: nieuwe problemen met het Startmenu

Microsofts december 2024-update voor Windows 11 heeft schijnbaar bij sommige gebruikers opnieuw frustrerende problemen geïntroduceerd, waaronder een bug die ervoor zorgt dat het Startmenu niet meer reageert.

Over deze problemen, en een aantal andere glitches, zijn volgens Windows Latest meldingen gedaan door mensen met de cumulatieve updates KB5048667 voor Windows 11 24H2 en KB5048685 voor Windows 11 23H2.

Er lijkt sprake te zijn van een aantal losse problemen gerelateerd aan het Startmenu in Windows 11. De eerste van deze problemen is een visuele glitch waarbij de zoekbalk in het menu in het wit wordt weergegeven bij mensen die een donker thema hebben ingesteld voor Windows.

Dit heeft verder geen effect op hoe Windows (of specifiek het Startmenu) functioneert, maar we snappen wel dat het irritant kan zijn als verder alles in je Windows-menu's donker is. Het is ook nog niet zeker of veel mensen last hebben van deze bug.

Wat verontrustender is, is dat er ook een aantal bugs lijken te zijn die het Startmenu wél "breken" na het installeren van de bovengenoemde updates.

Windows Latest geeft aan dat het Startmenu compleet kan stoppen met werken als Windows 11 detecteert dat je pc een oudere versie van een specifiek DLL-bestand gebruikt (MSVCP_140_APP.dll).

De tech-outlet suggereert in zijn artikel wel een mogelijke omzeiling voor dit probleem waarvoor je dit pakket moet updaten , maar dat zouden we alleen aanraden als je goed weet waar je mee bezig bent. Verder zijn je enige opties voor nu om de december 2024-update terug te draaien (of te skippen als je hem nog niet geïnstalleerd hebt) of om het dysfunctionele Startmenu maar even te accepteren totdat Microsoft met een oplossing komt.

Er zit overigens ook nog een andere bug in Windows 11 die ervoor lijkt te zorgen dat het Startmenu op een vergelijkbare manier stopt te functioneren. Gelukkig zal de gemiddelde Windows-gebruiker niet zo snel met dit probleem te maken krijgen, want het lijkt alleen gebruikers van de Citrix-software (voor bedrijven) te beïnvloeden, en specifiek bij het gebruiken van de 'Virtual Desktop Infrastructure' (VDI). Dat probleem moet waarschijnlijk dan ook door IT-diensten worden opgelost.

(Image credit: Shutterstock/Wasana Kunpol)

De december-update voor Windows 11 heeft ook nog een aantal andere problemen geïntroduceerd, waarover verschillende gebruikers inmiddels meldingen hebben gedaan.

Een van deze problemen zorgt ervoor dat het 'Hardware veilig verwijderen'-icoon constant op de taakbalk blijft staan en één melding claimt ook dat het display er ineens dof uitziet na het installeren van Windows 11 23H2 KB5048685. Dat zou misschien te maken kunnen hebben met de HDR-gerelateerde problemen die Microsoft recent erkende .

Het zijn vooral de problemen rondom het Startmenu die belangrijk zijn, want dat is natuurlijk een cruciaal onderdeel van Windows 11 en het is dan ook lastig te vermijden. We krijgen de laatste tijd steeds meer meldingen over verschillende bugs binnen, en zeker voor Windows 11 24H2 . Het is dus tijd dat Microsoft dit systematische probleem aanpakt en ervoor zorgt dat zijn cumulatieve updates stabieler zijn wanneer ze beschikbaar worden gemaakt.

Hopelijk kan het bedrijf de problemen in ieder geval snel onderzoeken en oplossingen implementeren voor deze nieuwste reeks bugs en glitches.