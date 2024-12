Gamers opgelet: Windows 11 24H2 update kan je kleuren verpesten en je games laten crashen

Windows 11’s 24H2-update heeft opnieuw een bug die pc-gamers, en anderen, treft. De fout zorgt ervoor dat kleuren niet correct worden weergegeven.

Microsoft heeft het probleem bevestigd op zijn Release Health-statusdashboard en laat weten dat de bug optreedt bij gebruikers die de Auto HDR-functie hebben ingeschakeld.

Volgens Windows Latest heeft de 24H2-update niet alleen invloed op games, maar ook op kleuren in het algemeen op het bureaublad. Deze kunnen verkeerd worden weergegeven totdat je in de Instellingen-app van Windows 11 de optie ‘Automatisch kleurenbeheer voor apps’ uitschakelt.

Microsoft vermeldt geen problemen buiten pc-games die gebruikmaken van Auto HDR, maar Auto HDR is ironisch genoeg een functie in Windows 11 die speciaal is ontworpen om je gamebeelden automatisch te verbeteren. Wanneer je Auto HDR inschakelt, past het HDR-effecten toe op een SDR-game, waardoor die game levendiger en meeslepender lijkt op een HDR-monitor.

Games die HDR van nature ondersteunen, bieden natuurlijk een betere visuele ervaring. Maar Auto HDR is een flinke verbetering ten opzichte van spelen in SDR tenzij de kleuren natuurlijk volledig verpest worden.

Dit gaat niet alleen over rare kleuren, maar ook over games die crashen

In hetzelfde ondersteuningsdocument legt Microsoft uit dat de Auto HDR-bug niet alleen kleuren verkeerd weergeeft in games, maar ook kan leiden tot crashes van sommige games.

Windows Latest beschrijft zijn eigen ervaringen met het probleem en verwijst naar een Reddit-thread waarin gebruiker Rachidramone melding maakt van meerdere games die vastlopen of volledig crashen (inclusief populaire titels zoals Call of Duty, Assassin’s Creed en Far Cry).

Microsoft raadt aan om het probleem op te lossen door Auto HDR uit te schakelen in de Instellingen of door de update naar Windows 11 24H2 te vermijden en bij 23H2 te blijven.

Daarnaast heeft Microsoft een ‘compatibiliteitsblokkade’ ingevoerd voor pc’s waarop Auto HDR is ingeschakeld. Dit betekent dat deze apparaten de 24H2-update niet aangeboden krijgen. Zodra het probleem is opgelost, zal de 24H2-update opnieuw beschikbaar worden gesteld voor deze pc’s.

Microsoft waarschuwt ook om de upgradeblokkade niet te omzeilen en 24H2 niet handmatig te installeren (bijvoorbeeld via de Media Creation Tool) als je Auto HDR gebruikt.

Voor degenen die de 24H2-update al hebben geïnstalleerd, raadt Microsoft aan om Auto HDR uit te schakelen om de situatie te normaliseren. Dit doe je door naar Instellingen > Systeem > Beeldscherm te gaan en vervolgens Grafische instellingen te selecteren. Onder het paneel ‘Standaardinstellingen’ vind je de schakelaar voor Auto HDR. Zet deze uit om Auto HDR voor alle games uit te schakelen (wat wordt aanbevolen). Je kunt dit echter ook per game doen via het paneel ‘Aangepaste instellingen voor toepassingen’, als je dat liever hebt.

Microsoft geeft aan dat er momenteel aan een oplossing wordt gewerkt en dat er meer informatie zal volgen zodra die beschikbaar is. Volgens Windows Latest zou de oplossing binnenkort uitgerold moeten worden.

Windows 11 24H2 heeft duidelijk nog kinderziektes, vooral als het gaat om gamen. Een aantal bugs in 24H2 heeft pc-gamers getroffen, waaronder problemen met anti-cheat-systemen, willekeurige crashes en enkele ernstige fouten met Ubisoft-games in het bijzonder.

Als je geen onverwachte bugs en storingen wilt tegenkomen, kun je het beste voorzichtig zijn met het updaten naar 24H2. Wacht mogelijk met upgraden totdat het systeem stabieler en betrouwbaarder is. Hopelijk duurt dat niet al te lang.